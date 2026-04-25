Le emittenti italiane propongono svariati speciali in tv, sabato 25 aprile, dedicati alla ricorrenza della Festa della Liberazione. Dalla Rai a Mediaset, passando per La7: di seguito vi sveliamo le programmazioni tv.

Festa della Liberazione speciali in tv, l’offerta Rai

Partendo dalla Rai, sull’ammiraglia, con Unomattina in Famiglia al via alle 08:35, è seguita la cerimonia di deposizione della Corona di Fiori all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle 11:10, in diretta, è trasmessa la visita di Mattarella a San Severino Marche. Su Rai 3, dalle 20:00, spazio al documentario Liliana dedicato a Liliana Segre, testimone e vittima della persecuzione razziale contro gli ebrei. Su Rai News24, dalle 22:15, c’è il documentario Diari della liberazione.

Molti gli speciali inseriti nel palinsesto di Rai Storia. Per tutta la giornata vi sono numerosi appuntamenti de La lunga liberazione di Carlo Lucarelli che ripercorre, a partire dallo sbarco alleato in Sicilia nel luglio del 1943, tutte le tappe cronologiche e geografiche che hanno portato il Paese alla riconquista della libertà. Alle 21:15 è visibile Paisà di Roberto Rossellini, seguito alle 23:15 dal documentario Qualcosa che vive e che brucia di Giovanni Donfrancesco.

Infine, su Rai 5, Ascani Celestini porta in scena il suo teatro civile in Radio clandestina, che ripercorre i giorni precedenti e successivi alle Fosse Ardeatine a Roma.

Cosa è trasmesso su Mediaset

Anche sulle reti Mediaset si parla della Festa della Liberazione. Su Rete 4, dalle 16:45 circa, è possibile rivedere il capolavoro La ciociara, film di Vittorio De Sica con Sophia Loren, che per la pellicola ha vinto il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista.

Sempre nel pomeriggio, dalle 16:50 su Cine 34, è possibile rivedere un altro cult del cinema italiano e mondiale. Si tratta de La Vita è Bella di Roberto Benigni, vincitore di ben tre Premi Oscar ed ambientato a lungo all’interno di un campo di concentramento.

Della ricorrenza, infine, si parla durante le svariate edizioni giornaliere del telegiornale.

Festa della Liberazione speciali in tv, le altre reti

La Festa della Liberazione è al centro, su La7, della puntata di In altre parole con Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni. La puntata, come al solito, parte alle 20:35 circa, subito dopo la fine del telegiornale delle 20:00.

Su Sky, infine, sono in programma diversi speciali. Su Sky Documentaries, dalle 11:00, spazio al documentario Mio Duce ti scrivo, che mostra le lettere che gli italiani scrivevano a Benito Mussolini. Su History, in prima serata, è trasmesso La caduta Cronache della fine del fascismo. Su Sky TG24, rete all news dell’emittente, sono seguiti, in diretta, i vari appuntamenti istituzionali della giornata.