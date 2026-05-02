Da qualche giorno è in rotazione, sulle principali emittenti televisive italiane, la nuova pubblicità di Parmacotto con protagonista Christian De Sica. Lo spot, fra brani storici rivisitati e tormentoni, ricalca la comicità tipica degli anni ’90, che appare oggi un po’ fuori tempo.

Pubblicità Parmacotto Christian De Sica, una regia di primo livello

La pubblicità di Parmacotto è realizzata dalla società Film Good, con la parte creativa che è curata dall’agenzia inTesta. Il testimonial, come detto, è l’attore Christian De Sica, vincitore in carriera di tre David di Donatello, che torna a lavorare in uno spot televisivo dopo diversi anni di distanza.

Per lui, inoltre, quello con la società Parmacotto è un ritorno: già dal 1994 al 1996, infatti, aveva ricoperto il ruolo di testimonial per tale società. Decisamente di livello il cast tecnico che ha lavorato alla produzione: la regia, infatti, è di Paolo Virzì, vincitore di ben sette David di Donatello e nove Nastri d’argento.

La colonna sonora è una rivisitazione ad hoc di Cuore Matto di Little Tony, il cui testo, cantato dal testimonial, recita: “Il Parmacotto, che ne affetto ora, perché ogni giorno penso solo a te“.

Pubblicità Parmacotto Christian De Sica, la gag con la giovane turista (fidanzata)

La pubblicità inizia con una breve inquadratura dall’esterno del locale, aperto da Christian De Sica. Quest’ultimo fa il suo ingresso dalla porta principale e, insieme ad un prosciutto, si lascia andare a dei passi di danza, intonando la già citata versione ad hoc di Cuore Matto.

Ad interrompere la performance musicale c’è l’ingresso di una giovane turista. De Sica, con un atteggiamento da piacione, afferma: “Ci sono due cose che mi fanno diventare matto. Una è il Parmacotto, and the second…”. A questo punto, nel locale fa il suo ingresso il fidanzato della turista, alla cui vista De Sica cambia espressione e ammette: “And the second due Parmacotti“.

Alla fine dello spot, l’attore, in un primo piano, afferma: “Morbido, profumato: delicatissimo! Quando provi Parmacotto, vai matto per Parmacotto”.

La recensione

La pubblicità di Parmacotto con protagonista Christian De Sica fa sfoggio della comicità tipica dei film degli anni ’90, in cui c’è l’attore protagonista che interpreta un personaggio che effettua gag inerenti la “conquista” di una donna, in questo caso una turista e potenziale cliente del punto vendita.

Uno stile di comicità, questo, anacronistico e che anziché scatenare l’ilarità rischia di creare un effetto straniante in chi guarda.

Più azzeccata la scelta di modificare un cult come Cuore Matto, adattandolo al Parmacotto. Una strategia simpatica, che contribuisce a dare vita a un jingle destinato a rimanere in testa a chi lo ascolta.