Sabato 2 maggio parte la terza edizione di Fin che la barca va. Per l’occasione, la trasmissione promette di essere ricca di novità.

Fin che la barca va terza edizione, confermata la conduzione di Piero Chiambretti

Al timone di Fin che la barca va è confermato Piero Chiambretti. Ideatore del format insieme a Roberto Ebale, il padrone di casa ha guidato sia la prima che la seconda edizione del programma, in onda rispettivamente nella primavera e nell’autunno dello scorso anno.

La trasmissione è una produzione originale di Rai Cultura ed è visibile su Rai 3. Come detto, promette di essere ricca di novità. La principale riguarda la programmazione tv. Le prime due edizioni hanno avuto tutte una struttura quotidiana. Lo show, infatti, andava in onda, in diretta, dal lunedì al venerdì. A partire dalla prossima edizione, invece, il format si trasforma in un appuntamento settimanale, con gli appuntamenti visibili ogni sabato.

Le puntate hanno una durata maggiore

Altra novità della terza edizione di Fin che la barca va riguarda la durata. Le puntate, in passato, avevano una durata di circa 25 minuti, prendendo il via intorno alle 20:15. A partire dal prossimo 2 maggio, invece, Piero Chiambretti è in onda per ben 90 minuti, con il format che inizia alle 20:00 e procede sino alle 21:30 circa, quando poi parte la prima serata. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti anche in streaming e on demand su Rai Play.

Con il variare della durata cambia, inevitabilmente, anche il funzionamento della trasmissione. Le puntate sono suddivise in due parti. La prima, denominata Col vento in poppa, prevede che il battello di Fin che la barca va navighi fino all’isola Tiberina e a bordo c’è uno dei protagonisti della settimana, esponente del mondo della politica, dell’informazione o dello spettacolo. Nella seconda parte, intitolata Controcorrente, sale a bordo un ospite fuori dagli schemi, capace di offrire uno sguardo inatteso sul presente.

Fin che la barca va terza edizione, le rubriche

Al fianco di Piero Chiambretti, nella terza edizione di Fin che la barca va, vi è un equipaggio di ospiti fissi, a partire da Alessandra Ghisleri, esperta di sondaggi. Per un’analisi della comunicazione dei protagonisti dei fatti di cronaca c’è l’esperto Patrick Facciolo. Previsto il coinvolgimento, inoltre, dei giornalisti Giorgio Dell’Arti e Claudio Sabelli Fioretti. Infine, partecipano Michele Masneri e Marco Gregoretti che curano, rispettivamente, le rubriche Fuori bordo e Macchianera.