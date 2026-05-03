Stasera in TV lunedì 4 maggio 2026: la programmazione delle reti Rai

Su Rai 1 alle 21:30 torna l’appuntamento con Ulisse Il piacere della scoperta, nell’episodio speciale intitolato “Sulle note di New York”. Alberto Angela conduce il pubblico in un viaggio suggestivo tra i grattacieli e la storia della Grande Mela, svelando i segreti della metropoli che ha cambiato il volto del Novecento. Successivamente, Rai 2 punta sul dinamismo del game show The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno, in onda alle 21:20. In questo programma, condotto con energia da Paola Perego, la strategia e la cultura generale diventano strumenti fondamentali per conquistare le caselle del tabellone luminoso. Gli sfidanti si affrontano in duelli rapidi su categorie specifiche, cercando di eliminare gli avversari per aggiudicarsi il montepremi finale.

Contemporaneamente, su Rai 3 l’informazione internazionale prende il sopravvento con Monica Maggioni in NewsRoom alle 21:15. La trasmissione propone un’analisi accurata dei principali fatti dell’attualità globale, offrendo reportage esclusivi e interviste ai protagonisti della scena geopolitica mondiale. Pertanto, la rete garantisce un approfondimento serio e puntuale sulle dinamiche che scuotono il nostro presente. Allo stesso modo, le inchieste giornalistiche permettono di comprendere meglio le sfide economiche e sociali che l’Italia affronta nel contesto europeo. Il racconto fluido della Maggioni trasforma la cronaca in un momento di riflessione collettiva necessario per ogni cittadino consapevole.

Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove: il meglio del prime time

Su Canale 5 alle 21:21 si celebra il ritorno dell’amatissima famiglia della Garbatella con la nuova stagione di I Cesaroni – Il ritorno, proposta in Prima Tv. La serie riprende il racconto delle vite di Giulio Cesaroni e dei suoi figli, esplorando nuove dinamiche amorose e colpi di scena che promettono di far sorridere e commuovere il pubblico affezionato. Italia 1 sceglie invece l’adrenalina pura con il thriller 97 minuti alle 21:27. La pellicola narra la crisi di un aereo dirottato che possiede un’autonomia di volo limitata, innescando una corsa contro il tempo per evitare una tragedia catastrofica. Su Rete 4, Nicola Porro conduce Quarta Repubblica alle 21:33, offrendo uno spazio di dibattito politico ed economico in Prima Tv incentrato sui temi più caldi dell’agenda governativa.

Spostandoci su La7, Corrado Augias conduce i telespettatori in un nuovo viaggio culturale con La Torre di Babele alle 21:15. Lo speciale di stasera, intitolato “FINIMONDO”, analizza le paure collettive e le profezie storiche attraverso il filtro della letteratura e della filosofia. Inoltre, TV8 raddoppia il divertimento con la satira graffiante e gli sketch del GialappaShow alle 21:30, mentre sul Nove Francesco Panella continua la sua ricerca dei sapori tricolore nel mondo con Little Big Italy alle 21:30, visitando stasera le comunità italiane residenti all’estero per scoprire chi mantiene viva la tradizione culinaria più autentica lontano dai confini nazionali.

I film di questa sera in TV lunedì 4 maggio 2026: cinema d’autore

La selezione cinematografica di questo lunedì offre titoli di straordinario impatto emotivo e impegno civile. Su Iris va in onda l’intenso Cattive acque alle 21:13, un’opera basata sulla vera battaglia legale intrapresa dall’avvocato Rob Bilott contro un colosso chimico responsabile di un inquinamento ambientale senza precedenti. Mark Ruffalo interpreta il legale con una dedizione assoluta, portando alla luce una verità scomoda che ha messo a rischio intere comunità. Rai Movie propone invece il dramma storico Free State of Jones alle 21:10. Matthew McConaughey interpreta un contadino ribelle che, durante la Guerra Civile americana, guida una rivolta armata contro l’esercito confederato per creare uno stato libero e ugualitario.

Su Cielo torna la fantascienza cult con Stargate alle 21:15, il film di Roland Emmerich che introduce il leggendario portale capace di collegare la Terra a mondi alieni remoti. Tv2000 trasmette la maestria di Steven Spielberg con Prova a prendermi alle 21:10, una storia basata sulla vita del truffatore Frank Abagnale Jr., interpretato da Leonardo DiCaprio, in un inseguimento gatto-topo con l’agente Tom Hanks. Inoltre, su La5 spazio al romanticismo magico con La casa sul lago del tempo alle 21:19, mentre Canale 20 punta sull’azione classica di L’uomo venuto dal Kremlino alle 21:05. Infine, La7d propone la magia amara di Happy End alle 21:24, un ritratto tagliente delle ipocrisie di una famiglia borghese europea diretto da Michael Haneke.

I grandi titoli su Sky lunedì 4 maggio 2026

Il catalogo Sky per questo lunedì 4 maggio si arricchisce di pellicole pluripremiate e blockbuster di successo. Tom Hanks interpreta Viktor Navorski in The Terminal, la storia di un uomo intrappolato in un aeroporto che trasforma un isolamento burocratico in una lezione di vita indimenticabile. Su Sky Cinema Action si scatena la potenza del simbionte alieno con Venom: The Last Dance, l’ultimo capitolo della saga che conclude le avventure di Eddie Brock tra combattimenti spettacolari ed effetti speciali all’avanguardia. Allo stesso modo, l’avventura preistorica torna protagonista con Jurassic Park, il capolavoro di Spielberg che ha riportato in vita i dinosauri grazie a una tecnologia rivoluzionaria che ancora oggi stupisce il pubblico mondiale.

Gli amanti del giallo possono sintonizzarsi su Sky Cinema Drama per Cena con delitto – Knives Out, un mistero moderno dove l’investigatore Benoit Blanc deve scoprire l’assassino di un anziano scrittore. Inoltre, Anne Hathaway affronta il mondo spietato dell’alta moda in Il diavolo veste Prada, subendo lo sguardo glaciale di una magistrale Meryl Streep nel ruolo della direttrice Miranda Priestly. Completano l’offerta la passione struggente di Autumn in New York su Sky Cinema Romance, il realismo crudo di Soldado per gli amanti del thriller, l’ironia di Bar Sport e il poetico Collateral Beauty, che riflette sul senso della perdita e delle connessioni umane attraverso una narrazione corale intensa e commovente.