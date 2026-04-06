Lunedì 6 aprile, nel giorno in cui si festeggia la Pasquetta, prende il via The Floor 3. La trasmissione parte alle ore 21:25 circa, su Rai 2, ed ha diverse novità.

The Floor 3, i conduttori

The Floor appartiene al genere game show ed è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. A differenza delle due edizioni precedenti, entrambe guidate da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, la conduttrice delle nuove puntate è Paola Perego. Per lei si tratta di un ritorno al timone di un format di prima serata, fascia dalla quale era assente da svariato tempo. Al suo fianco, Perego può contare sul sostegno di Gabriele Vagnato, molto seguito sui social e già nel cast di Viva Rai 2! e Playlist.

La terza edizione di The Floor è composta da un totale di sei puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del lunedì di Rai 2. Inoltre, lo show è fruibile anche in streaming ed on demand su Rai Play.

Il premio di puntata sale a 10 mila euro

Durante gli appuntamenti di The Floor si sfidano cento concorrenti, persone comuni chiamate, una dopo l’altra, a sfidare i loro confinanti. Le manche sono dei veri e propri duelli velocissimi dalla durata di 45 secondi. In essi, i due contendenti devono cercare di fornire le risposte corrette a quesiti appartenenti a una determinata categoria. La persona che perde è immediatamente eliminata. Il vincitore, invece, prosegue nel gioco e può avanzare sul tabellone, posto nel grande studio e suddiviso in delle caselle.

Al termine di ogni puntata, i due concorrenti con il maggior numero di caselle ottenute si affrontano in un duello non eliminatorio per vincere il montepremi di puntata, salito quest’anno a 10 mila euro.

The Floor 3, il bonus della Golden Star

Al termine dell’edizione, i concorrenti che sono riusciti a sopravvivere proseguono nella sfida, fino a quando ne rimarrà soltanto uno, che sarà il campione della stagione ed otterrà il montepremi complessivo, pari a 100 mila euro. I due finalisti, ovvero le ultime persone rimaste in gioco, si fronteggiano per il jackpot conclusivo in una sfida al meglio dei tre duelli.

Infine, a The Floor 3 c’è un’altra novità, ovvero il bonus della cosiddetta Golden Star. I concorrenti che riescono a vincere ben tre duelli consecutivi ottengono, oltre ai cinque secondi di vantaggio da utilizzare in una sfida successiva, anche un premio di mille euro.