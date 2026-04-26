La terza puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento va in onda domenica 26 aprile su Rai 1, portando sul piccolo schermo due nuovi casi capaci di intrecciare diritto, emozioni e complessi rapporti umani. La serie, disponibile per la visione in streaming anche sulla piattaforma RaiPlay, prosegue l’esplorazione del doppio binario che caratterizza la vita della protagonista: da un lato l’impeccabile rigore della professione notarile e dall’altro le fragilità di una sfera privata sempre più turbolenta.

Attraverso una narrazione che fonde sapientemente il genere procedurale con il dramma familiare, la fiction continua a conquistare il pubblico grazie alla capacità di rendere accessibili temi legali apparentemente ostici, trasformandoli in storie di vita quotidiana. La splendida cornice della costiera campana non è un semplice sfondo, ma un elemento narrativo essenziale che amplifica la portata emotiva delle vicende trattate nello studio Valente.

Roberta Valente terza puntata: regia, produzione e protagonisti

La direzione della serie è affidata a Vincenzo Pirozzi, che imprime al racconto un ritmo incalzante pur mantenendo un’atmosfera intima. Nel ruolo principale brilla Maria Vera Ratti, interprete di Roberta Valente, una notaia determinata ma profondamente segnata da un passato familiare ingombrante. Roberta è chiamata ogni giorno a districarsi tra atti notarili e dilemmi morali, dimostrando che dietro ogni firma esiste una storia umana che merita ascolto e protezione.

Le riprese si sono svolte interamente a Sorrento e nei comuni limitrofi, valorizzando gli scorci più suggestivi della penisola sorrentina. Dalle piazze baciate dal sole agli interni eleganti degli uffici legali, la produzione ha saputo ricreare un ambiente realistico dove la bellezza del territorio campano si sposa con la serietà delle istituzioni. Questa scelta stilistica contribuisce a rendere la serie un prodotto distintivo nel panorama della fiction italiana contemporanea.

Roberta Valente terza puntata: trama

Il primo episodio della serata ruota attorno a un’eredità insolita: una vecchia Fiat 500 lasciata in lascito a Vito da un’anziana benefattrice. Quello che sembra un semplice passaggio di proprietà nasconde in realtà clausole testamentarie ambigue che mettono in discussione i reali intenti della defunta. Roberta, con il supporto fondamentale della sensibile Leda, dovrà scavare nel passato della donna per interpretare una volontà che va ben oltre il valore materiale del veicolo, cercando di preservare l’equilibrio affettivo dei coinvolti.

Il secondo caso affrontato dallo studio è ancora più delicato e coinvolge Filippo, un ragazzo con sindrome di Down rimasto orfano. La sua tutela è contesa tra due diverse disposizioni testamentarie lasciate dai genitori prima di morire. Roberta e il suo team sono costretti ad andare oltre la fredda applicazione delle norme per individuare quale sia il contesto di vita più adatto alla serenità del ragazzo. Parallelamente, la protagonista deve fare i conti con i suoi sospetti su Stefano, il cui comportamento sfuggente inizia a incrinare la loro intesa.

Spoiler finale

Nel finale della puntata, Roberta prende una posizione coraggiosa riguardo al destino di Filippo, privilegiando l’aspetto umano e affettivo rispetto alla rigidità burocratica, consolidando così la sua reputazione di professionista empatica. Tuttavia, sul fronte privato, la situazione precipita: i dubbi su Stefano si trasformano in una certezza amara. Una scoperta improvvisa rivela un segreto che minaccia di sconvolgere l’equilibrio personale della notaia, lasciando il pubblico con una tensione emotiva altissima in vista dei prossimi appuntamenti.

Roberta Valente terza puntata: cast completo

La forza della serie risiede anche in un cast di comprimari di alto livello che animano le vicende di Sorrento. Ecco gli interpreti principali: