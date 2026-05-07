Stasera in TV venerdì 8 maggio 2026, Rai: musica e impegno civile

Su Rai 1 alle 21:30 la programmazione mette al centro la musica con Milleunacover Sanremo. Questo show celebrativo ripercorre le reinterpretazioni più iconiche della storia della kermesse ligure, portando sul palco grandi artisti che rendono omaggio ai brani immortali della tradizione canora. Parallelamente, Rai 2 punta sul mistero internazionale trasmettendo un nuovo episodio della serie Delitti in Paradiso alle 21:20. Le indagini si svolgono tra i paesaggi esotici dei Caraibi, ma mantengono un legame fortissimo con il pubblico italiano che apprezza la struttura classica del giallo investigativo.

Su Rai 3, la serata offre spazio al cinema d’impegno civile con il film The Old Oak alle 21:20. Questa pellicola, l’ultima toccante opera firmata dal maestro Ken Loach, racconta la storia di una comunità mineraria nel nord dell’Inghilterra che affronta l’arrivo di un gruppo di rifugiati siriani. Il regista analizza con lucidità i temi della solidarietà e del pregiudizio, offrendo uno spaccato sociale di estrema attualità che invita alla riflessione profonda. La forza narrativa di Loach risiede nella capacità di trasformare una storia locale in un messaggio universale di speranza, rendendo questo film un appuntamento imperdibile per chi cerca un intrattenimento di alto profilo culturale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove: realtà e satira

Su Canale 5 alle 21:20 prosegue la diretta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini commenta le nuove nomination e analizza le tensioni crescenti all’interno della Casa, dove le alleanze cambiano rapidamente sotto gli occhi delle telecamere. Italia 1 sceglie invece l’azione supereroistica con The Amazing Spider-Man alle 21:28. Andrew Garfield interpreta Peter Parker, l’adolescente che acquisisce poteri straordinari e assume l’identità dell’Uomo Ragno per combattere il crimine a New York. Su Rete 4, Gianluigi Nuzzi conduce Quarto grado alle 21:32, fornendo nuovi approfondimenti sui gialli più intricati della cronaca attuale tra Bologna e Torino.

Per quanto riguarda La7, l’appuntamento si rinnova con la satira e l’analisi politica di Propaganda Live in Prima Tv alle 21:15, dove Diego Bianchi e la sua squadra offrono uno sguardo ironico sulla realtà italiana. Su TV8 scendono in campo gli aspiranti chef con una nuova puntata in Prima Tv di MasterChef Italia alle 21:40, mettendo alla prova la creatività culinaria dei concorrenti. Infine, il Nove affida la serata alla comicità graffiante di Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza, trasmesso in Prima Tv alle 21:30. Il comico ligure imita i protagonisti della scena pubblica, regalando momenti di ilarità misti a una critica sociale sempre puntuale e affilata.

I film di questa sera in tv venerdì 8 maggio 2026

La proposta cinematografica di stasera spazia dai cult intramontabili alle anteprime più recenti, coprendo ogni genere. Su Canale 20 va in onda l’action thriller Monkey Man alle 21:08, una storia di vendetta ambientata in India che brilla per coreografie spettacolari. Iris propone invece un capolavoro assoluto del genere carcerario: Fuga da Alcatraz alle 21:13. Clint Eastwood interpreta Frank Morris, il detenuto che organizza l’evasione impossibile dalla prigione più sicura degli USA. Su Venti, Quentin Tarantino domina la scena con Kill Bill – Volume 2 alle 21:20, portando a compimento la vendetta della Sposa interpretata da Uma Thurman.

Cielo trasmette la commedia avventurosa Moschettieri del re – La penultima missione alle 21:10, una produzione italiana che gioca con i miti letterari. Su Tv2000 troviamo l’epico I dieci Comandamenti alle 21:11, un classico della storia del cinema mondiale. La5 propone in Prima Tv il film Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 alle 21:15, continuando le divertenti vicende della famiglia Portokalos. Su Cine34 brilla l’intramontabile Don Camillo alle 21:00, ambientato nella Bassa Padana tra Emilia e Lombardia. Infine, Top Crime trasmette la serie FBI: Most Wanted alle 21:14, garantendo una serata carica di suspense e adrenalina investigativa.

I film su Sky venerdì 8 maggio 2026: epica e amore

L’inizio della saga più epica di sempre rivive su Sky Cinema con Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello. La narrazione segue il viaggio di Frodo verso il Monte Fato per distruggere l’Unico Anello, un’avventura che ha ridefinito il genere fantasy. L’animazione per tutta la famiglia occupa invece Sky Cinema Family con Baby Boss 2 – Affari di famiglia, tra nuovi complotti aziendali e un legame fraterno che si rinnova. Per chi cerca emozioni forti, Patrick Swayze e Demi Moore regalano un’indimenticabile storia d’amore oltre i confini del mondo terreno in Ghost – Fantasma, un film che commuove il pubblico da oltre trent’anni.

La comicità d’autore torna protagonista con Aldo, Giovanni e Giacomo in La leggenda di Al, John e Jack. Il trio interpreta tre improbabili gangster nella New York degli anni ’50, offrendo una parodia brillante dei film di mafia americani. Un thriller mozzafiato ad alta quota tiene invece il pubblico con il fiato sospeso nel film Fight Or Flight – Tensione ad alta quota. La programmazione include anche Mon Crime – La colpevole sono io, una commedia gialla frizzante ambientata nella Parigi degli anni ’30. Inoltre, Samuel L. Jackson e Ben Affleck si sfidano in Ipotesi di reato, mentre Rocco Papaleo racconta le bellezze della Basilicata in Scordato e i fratelli Coen omaggiano Hollywood con Ave, Cesare!.