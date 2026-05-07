Debutta venerdì 8 maggio, su HBO Max, la nuova serie tv originale italiana dal titolo In Utero. La produzione appartiene al genere del medical drama.

In Utero serie tv, regista e dove è girata

In Utero è il primo progetto televisivo ad essere ideato da Margaret Mazzantini, scrittrice di grande successo nonché moglie di Sergio Castellitto, fra gli attori protagonisti. Mazzantini, inoltre, ha firmato il soggetto in collaborazione con Enrico Audenino e Teresa Gelli. Due i registi che hanno curato gli episodi: la prima metà sono diretti da Maria Sole Tognazzi, mentre gli altri da Nicola Sorcinelli.

La società che ha curato la realizzazione della serie tv è la Cattleya, in associazione con Paramount Television International Studios. La prima stagione è formata da un totale di otto puntate. HBO Max ne rilascia una alla settimana, nella giornata del venerdì. Nonostante gran parte della produzione sia ambientata a Barcellona, le riprese si sono svolte in Italia, soprattutto a Roma.

In Utero serie tv, la trama

In Utero, come detto, è un medical drama che racconta le vicende umane e professionali di coloro che lavorano presso Creatividad. È questo il nome della clinica di Barcellona che accoglie decine di pazienti pronti ad affrontare il percorso della fecondazione assistita.

Al centro delle dinamiche della struttura c’è Ruggero, interpretato da Sergio Castellitto. Stimato e noto ginecologo, ha fondato la clinica insieme a Teresa, amministrativa dalle innegabili capacità e che ha il volto di Maria Pia Calzone.

Spoiler finale

A Creatividad lavora un team di professionisti composto da Angelo (Alessio Fiorenza), biologo transessuale, e Dora (Thony), che ha da poco iniziato a lavorare nella struttura e che ha il delicato compito di assistere, in ogni fase del processo, i pazienti.

Proprio le storie delle persone che si rivolgono alla clinica occupano grande spazio nella narrazione. Durante gli episodi, infatti, si alternano persone single o in coppia, con percorsi di vita differenti ma con il medesimo desiderio in comune: divenire genitori. Mediante le loro storie ed emozioni, la serie tv si pone l’obiettivo di far riflettere il pubblico in merito alla genitorialità, tema che oggi presenta sfaccettature molto differenti rispetto al passato.

In Utero serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante In Utero, al via l’8 maggio e visibile in esclusiva sulla piattaforma online HBO Max.