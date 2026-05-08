Sabato 9 maggio, su La7, prende il via il programma L’Assaggiastorie. La trasmissione, novità dei palinsesti della rete diretta da Urbano Cairo, prende il via alle ore 11:00.

L’Assaggiastorie, chi sono i conduttori

Il programma L’Assaggiatore è una produzione originale della società Me Production. Gli appuntamenti sono proposti con cadenza settimanale nella giornata del sabato e, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming ed on demand mediante il sito dell’emittente.

Al timone de L’Assaggiastorie vi è una coppia decisamente inedita di conduttori. La prima padrona di casa è un volto noto del piccolo schermo, ovvero Marisa Laurito. Attrice protagonista di svariate pellicole, negli ultimi anni ha partecipato a numerosi format di successo, da Quelle brave ragazze all’esperienza da giudice di Celebrity Chef. Al suo fianco c’è lo chef Andrea Mainardi, nel cast de La Prova del Cuoco e di È sempre Mezzogiorno, oltre che ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Un viaggio originale alla scoperta delle eccellenze italiane

Mainardi e Laurito, durante l’esperienza de L’Assaggiatore, accompagnano i telespettatori in un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane. Al centro del racconto non vi sono solamente le delizie gastronomiche, ma anche le tradizioni dei luoghi visitati, oltre che i poli culturali e le meraviglie paesaggistiche che caratterizzano il territorio nostrano.

In ogni puntata dello show, i due padroni di casa si recano in una determinata città italiana. I presentatori raggiungono il centro protagonista a bordo di un mezzo decisamente particolare, ovvero un furgone attrezzato con una vera cucina da piazza. Tale mezzo è parcheggiato nei pressi di uno dei luoghi più famosi della città protagonista e, da qui, i conduttori affrontano un percorso nel segno di un determinato prodotto simbolo del luogo. Proprio con esso, alla fine di ogni puntata, Mainardi realizza una ricetta.

L’Assaggiastorie, nella prima puntata protagonista Parma

Durante la prima puntata de L’Assaggiastorie, le telecamere raggiungono la capitale gastronomica d’Italia, ovvero Parma. Una città, questa, che è fondamentale e che non a caso è stata riconosciuta come polo creativo UNESCO per la gastronomia.

Il prodotto protagonista di puntata è il Prosciutto Crudo di Parma, che ha ottenuto anche il prezioso marchio DOP, ovvero Denominazione di Origine Protetta. Durante la puntata, i conduttori danno spazio agli aneddoti di residenti del posto, oltre che ad un’analisi della filiera produttiva che permette a tale salume di finire nelle tavole di tutto il mondo. Infine, dalla suggestiva cornice del chiostro del complesso di San Paolo, il conduttore Andrea Mainardi prepara dei cannelloni fritti ripieni di ricotta e prosciutto di Parma.