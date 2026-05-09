Stasera in TV domenica 10 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 alle 21:45 prosegue con successo la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento. In questo nuovo episodio, la protagonista affronta sviluppi legali complessi che si intrecciano con la sua sfera personale, portando alla luce segreti nascosti tra i vicoli del golfo. Rai 2 punta invece sull’azione poliziesca statunitense con un nuovo episodio di N.C.I.S. in onda alle 21:00. La squadra investigativa si trova alle prese con un caso di sicurezza nazionale che richiede intuito e rapidità d’azione, garantendo una serata di pura adrenalina per il pubblico della Lombardia e del Lazio.

In aggiunta, su Rai 3 torna l’appuntamento fisso con il giornalismo d’inchiesta di Sigfrido Ranucci in Report, a partire dalle 20:30. Il programma analizza con coraggio i temi caldi dell’attualità politica ed economica italiana, offrendo approfondimenti esclusivi e documenti inediti. Di conseguenza, l’offerta della televisione pubblica si conferma variegata e di alta qualità, capace di soddisfare sia chi cerca l’evasione narrativa sia chi desidera restare informato sui fatti più rilevanti del territorio nazionale. Pertanto, la domenica sera Rai si trasforma in un laboratorio di idee e racconti, consolidando il legame tra l’azienda e i cittadini da Torino a Palermo attraverso una programmazione attenta alle esigenze di ogni fascia d’età.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Canale 5 alle 20:42 va in onda in Prima Tv la supersfida calcistica Barcellona – Real Madrid. Questo “Clasico” rappresenta un evento imperdibile per tutti gli amanti del grande calcio internazionale, mettendo a confronto i migliori campioni del mondo in una cornice di pubblico straordinaria. Contemporaneamente, Italia 1 propone un nuovo episodio della serie Racconto di una notte alle 21:21, esplorando dinamiche urbane cariche di mistero. Su Rete 4, invece, la serata celebra la comicità e l’intrattenimento con Zelig On alle 21:29, portando sul palco i migliori cabarettisti italiani pronti a regalare risate agli spettatori della Campania e della Puglia.

Per quanto riguarda La7, l’appuntamento si concentra sul grande cinema epico in Prima Tv con il film Il primo cavaliere alle 21:40, dove l’onore e l’amore si scontrano alla corte di Re Artù. Su TV8 prosegue la programmazione all’insegna dell’azione con The Transporter Legacy alle 21:12, un reboot carico di inseguimenti mozzafiato. Infine, sul Nove torna Fabio Fazio con il celebre talk show Che tempo che fa alle 20:00. Il conduttore accoglie nel suo studio ospiti di rilievo internazionale per interviste esclusive e approfondimenti culturali, mantenendo alto il livello del dibattito domenicale in tutto il Veneto e oltre.

I film di questa sera in tv domenica 10 maggio 2026

La selezione cinematografica di stasera offre titoli di grande impatto, spaziando dai thriller adrenalinici ai drammi d’autore premiati dalla critica internazionale. Su Canale 20 va in onda l’action movie Silent Night – Il silenzio della vendetta alle 21:21, una storia cruda che segue un padre deciso a farsi giustizia da solo dopo una tragedia familiare. Iris propone invece l’intenso dramma In nome di mia figlia alle 21:20, ispirato a una storia vera che ha commosso la Francia e l’Europa intera. Su Venti trova spazio la fantascienza cult di Demolition Man alle 21:14, dove Sylvester Stallone interpreta un poliziotto risvegliato in un futuro asettico per dare la caccia a un pericoloso criminale.

Inoltre, Rai Movie trasmette il capolavoro di Mario Martone Qui rido io alle 21:24, con Toni Servillo che interpreta magistralmente il commediografo Eduardo Scarpetta. Su Cielo splende l’interpretazione di Brendan Fraser nel film The Whale alle 21:10, una pellicola toccante che esplora il dolore e la redenzione umana. La7d trasmette il legal drama L’uomo della pioggia alle 21:15, mentre su Cine34 troviamo la commedia d’azione Renegade – Un osso troppo duro alle 21:00. Infine, Top Crime propone in Prima Tv il giallo Maigret e il ladro di gioielli alle 21:13, offrendo un’indagine classica e raffinata perfetta per gli amanti del genere investigativo in Toscana e nel Piemonte.

I film su Sky domenica 10 maggio 2026

Pierfrancesco Favino interpreta un padre tormentato nel potente dramma familiare Il colibrì, basato sul celebre romanzo di Sandro Veronesi. La storia attraversa decenni di vita italiana, mostrando la capacità di resistere ai colpi del destino con dignità e speranza. Su Sky Cinema Uno va in onda l’emozionante biopic Ennio Doris: C’e’ anche domani, che ripercorre la scalata al successo del banchiere veneto, celebrando il coraggio imprenditoriale e i valori della famiglia. Di conseguenza, l’offerta satellitare garantisce emozioni profonde, combinando biografie ispiratrici a grandi narrazioni contemporanee che coinvolgono il pubblico di Venezia e di tutta la nazione.

Per chi cerca il divertimento, Robert De Niro e Anne Hathaway formano una coppia lavorativa improbabile e commovente nella commedia Lo stagista inaspettato. Dwayne Johnson guida invece un gruppo di ragazzi all’interno di un videogioco pericoloso nell’avventuroso Jumanji – Benvenuti nella giungla, ideale per una serata in famiglia. Inoltre, Charlie Hunnam interpreta un giovane Arthur alle prese con il suo destino in King Arthur: Il potere della spada, mentre Paola Cortellesi e Antonio Albanese tornano a scontrarsi nel sequel Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. Completano l’offerta l’avvincente Gold con Matthew McConaughey, il teso thriller Uno di noi con Kevin Costner e la commedia bizzarra Caro Dittatore con Michael Shannon, portando il grande cinema nelle case degli spettatori da Genova a Catania.