Stasera in TV lunedì 11 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 alle 21:30 torna Alberto Angela con Ulisse, Il Piacere Della Scoperta. Questa puntata speciale conduce i telespettatori tra le strade di New York, esplorando l’itinerario delle canzoni che hanno reso celebre la metropoli americana. Alberto Angela utilizza il suo consueto stile narrativo per svelare segreti architettonici e curiosità storiche, rendendo la cultura accessibile a milioni di italiani. Contemporaneamente, Rai 2 propone il thriller The Unknown – Fino all’ultimo bivio a partire dalle 21:20. La pellicola trascina il pubblico in un vortice di tensione psicologica e colpi di scena, dove il protagonista deve compiere scelte estreme per salvare la propria vita e quella dei propri cari. Il ritmo incalzante della regia mantiene alta l’attenzione, offrendo una valida alternativa per chi cerca l’adrenalina pura tipica del cinema d’autore contemporaneo.

Inoltre, su Rai 3 trova spazio l’informazione con il nuovo appuntamento di NewsRoom, condotto da Monica Maggioni alle 21:15. Il programma analizza i fatti più scottanti della settimana attraverso inchieste esclusive e collegamenti dai punti nevralgici del pianeta. Di conseguenza, la rete garantisce un approfondimento serio e puntuale sulle dinamiche geopolitiche che influenzano la vita quotidiana in Europa e in Italia. Pertanto, la programmazione della televisione pubblica si conferma un pilastro fondamentale per la formazione di un’opinione pubblica consapevole. La varietà dei temi trattati, che spaziano dalla storia antica alla cronaca moderna, permette a ogni fascia d’età di trovare contenuti stimolanti. In questo modo, la serata del lunedì diventa un momento di riflessione collettiva per le famiglie italiane, rafforzando il legame tra il servizio pubblico e il territorio, specialmente in regioni come il Lazio e la Lombardia.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Canale 5 l’attesa è finita per il debutto di Cesaroni il ritorno alle 21:21. La nuova stagione riporta sul piccolo schermo le vicende della famiglia allargata più famosa della Garbatella, coinvolgendo storici protagonisti e nuovi ingressi. Gli abitanti di Roma e i fan di tutta la penisola possono finalmente scoprire come sono evolute le vite dei fratelli Cesaroni tra amori ritrovati e nuove sfide quotidiane. Italia 1 punta invece sull’azione con il film Attacco al potere 2 in onda alle 21:29. Gerard Butler interpreta un agente dei servizi segreti impegnato a proteggere i leader mondiali durante un attacco terroristico senza precedenti nel cuore di Londra. Su Rete 4 in Prima Tv, Nicola Porro conduce Quarta Repubblica alle 21:33, analizzando con i suoi ospiti i temi caldi della politica economica italiana e internazionale.

Per quanto riguarda La7, Corrado Augias presenta La Torre di Babele – FINIMONDO Penso Positivo alle 21:15, un approfondimento che intreccia sapientemente storia e attualità per interpretare le crisi del mondo moderno. Su TV8 prosegue invece il divertimento in Prima Tv con la nuova puntata del GialappaShow alle 21:30. La satira pungente della Gialappa’s Band e le parodie dei comici offrono un momento di leggerezza indispensabile per chiudere la giornata con un sorriso. Infine, sul Nove Francesco Panella guida il pubblico alla scoperta dell’eccellenza gastronomica con Little Big Italy alle 21:30. Il programma visita i migliori ristoranti italiani all’estero, valutando quanto l’autenticità dei sapori regionali, dalla Campania alla Sicilia, venga rispettata oltre i confini nazionali.

I film di questa sera in tv lunedì 11 maggio 2026

La serata cinematografica offre una varietà che soddisfa ogni palato, dai grandi franchise di fantascienza ai drammi d’autore più intensi. Su Canale 20 combattono i robot giganti di Transformers – Il risveglio alle 21:10, una pellicola che stupisce per gli effetti speciali e le scene di combattimento mozzafiato. Iris propone invece il profondo e toccante Il colore viola a partire dalle 21:14, un film che esplora temi di riscatto e sorellanza in un contesto storico difficile. Su Venti trova posto la commedia d’azione Come ti ammazzo il bodyguard alle 21:20, dove Ryan Reynolds interpreta una guardia del corpo costretta a proteggere il suo peggior nemico in un viaggio folle attraverso l’Europa.

In aggiunta, Cine34 trasmette in Prima Tv la commedia sentimentale Se mi lasci non vale alle 21:00, ideale per chi cerca una storia leggera ambientata in Italia. Su Rai Movie troviamo un caposaldo del genere western, Sfida all’O.K. Corral, alle 21:10, mentre La5 propone una serata romantica con Sognando il Signor Darcy alle 21:20. Per gli amanti della tensione ad alta quota, Cielo manda in onda Vertical limit alle 21:15, un thriller che sfida le leggi della montagna e della resistenza umana. Infine, TwentySeven regala risate per tutta la famiglia con il San Bernardo più famoso del cinema in Beethoven alle 21:16, garantendo un intrattenimento sano e divertente per i bambini e i genitori residenti in Piemonte o in Veneto.

I film su Sky lunedì 11 maggio 2026

Arnold Schwarzenegger combatte per la sopravvivenza in un futuro distopico dove la morte è un reality show in The Running Man. La pellicola analizza con feroce ironia il ruolo dei media nella società moderna. Paolo Virzì dirige invece un cast corale in un giallo d’eccezione, Il Capitale Umano – Human Capital, scavando nelle pieghe morali della borghesia del nord Italia. Cetto La Qualunque torna prepotentemente al potere in Cetto c’e’, senzadubbiamente, mettendo alla berlina con la consueta comicità grottesca i vizi della politica nazionale. Questi titoli rappresentano solo una parte della vasta offerta satellitare, che include anche l’indimenticabile Free Willy: Un amico da salvare, perfetto per sensibilizzare il pubblico giovane sui temi dell’ecologia e della libertà.

Inoltre, Sylvester Stallone interpreta un poliziotto determinato a catturare un pericoloso criminale tra le strade di New York ne I falchi della notte, mentre Bradley Cooper e Zach Galifianakis scatenano il caos in Una notte da leoni. Emanuele Crialese racconta con delicatezza e forza il dramma dell’immigrazione in Terraferma, un film che mette a confronto le leggi millenarie del mare con le rigide norme degli uomini sulle coste della Sicilia. Per chi desidera sognare, la commedia Jane Austen ha stravolto la mia vita offre un percorso di rinascita interiore, mentre Jean Reno guida un’unità speciale di polizia pronta a tutto in Antigang – Nell’ombra del crimine. Ogni proposta cinematografica di questo lunedì contribuisce ad arricchire il panorama culturale degli spettatori da Genova a Bari.