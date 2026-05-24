Il palinsesto televisivo di questa domenica sera offre un mix perfetto di grandi inchieste giornalistiche, intrattenimento di qualità, serie di successo e grande cinema. Per seguire i migliori programmi in chiaro, potete sintonizzarvi direttamente sulla diretta streaming di Rai 1, mentre Mediaset, La7, Nove e le emittenti Pay TV completano l’offerta con show imperdibili e straordinarie prime visioni ideali per gli spettatori in Italia.

Stasera in TV domenica 24 maggio 2026, Rai

La programmazione della televisione pubblica italiana propone una vasta gamma di appuntamenti per la prima serata di oggi. Di conseguenza, gli utenti che cercano informazioni su Google News possono trovare approfondimenti culturali, inchieste giornalistiche di grande impatto sociale e fiction appassionanti. Ecco il dettaglio completo dei canali Rai:

Rai 1 : Purché finisca bene (Serie TV, 21:30) – La rete ammiraglia trasmette un nuovo e appassionante capitolo della serie di commedie incentrate su intrecci amorosi, equivoci e risvolti ironici della vita quotidiana.

: (Serie TV, 21:30) – La rete ammiraglia trasmette un nuovo e appassionante capitolo della serie di commedie incentrate su intrecci amorosi, equivoci e risvolti ironici della vita quotidiana. Rai 2 : The Rookie (Serie TV, 21:00) – John Nolan e la squadra della polizia di Los Angeles affrontano nuovi e rischiosi casi sul campo tra inseguimenti ad alta adrenalina e indagini complesse.

: (Serie TV, 21:00) – John Nolan e la squadra della polizia di Los Angeles affrontano nuovi e rischiosi casi sul campo tra inseguimenti ad alta adrenalina e indagini complesse. Rai 3 : Report (Informazione, 20:30) – Sigfrido Ranucci guida la squadra di giornalisti dello storico programma d’inchiesta, portando alla luce approfondimenti esclusivi sulla politica, l’economia e la società.

: (Informazione, 20:30) – Sigfrido Ranucci guida la squadra di giornalisti dello storico programma d’inchiesta, portando alla luce approfondimenti esclusivi sulla politica, l’economia e la società. Rai 4 : Copshop – Scontro a fuoco (Film, 21:19) – Un teso action-thriller ambientato all’interno di una stazione di polizia di provincia, trasformata in un vero e proprio campo di battaglia tra un truffatore e un killer.

: (Film, 21:19) – Un teso action-thriller ambientato all’interno di una stazione di polizia di provincia, trasformata in un vero e proprio campo di battaglia tra un truffatore e un killer. Rai 5 : Sinfonie di Bruckner – ep.5 (Ragazzi E Musica, 21:25) – Grande appuntamento con la musica classica per l’esecuzione guidata delle celebri ed emozionanti composizioni orchestrali del maestro Anton Bruckner.

: (Ragazzi E Musica, 21:25) – Grande appuntamento con la musica classica per l’esecuzione guidata delle celebri ed emozionanti composizioni orchestrali del maestro Anton Bruckner. Rai Movie : Il caso Mattei (Film, 21:25) – Il capolavoro drammatico di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté che ripercorre le vicende, i successi e la misteriosa morte del presidente dell’Eni Enrico Mattei.

: (Film, 21:25) – Il capolavoro drammatico di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté che ripercorre le vicende, i successi e la misteriosa morte del presidente dell’Eni Enrico Mattei. Rai Premium: I misteri di brokenwood (Serie TV, 21:10) – Nuove e intricate indagini poliziesche richiedono il massimo intuito investigativo tra gli apparentemente tranquilli paesaggi della Nuova Zelanda.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le altre reti principali del digitale terrestre in Italia completano il quadro dell’offerta domenicale con talk show e varietà molto seguiti, perfetti per l’indicizzazione su Discover grazie al forte interesse del pubblico nazionale:

Canale 5 : Racconto di una notte (Serie TV, 21:21) – Proseguono in prima visione TV le appassionanti vicende sentimentali dei protagonisti, tra segreti svelati e colpi di scena inaspettati.

: (Serie TV, 21:21) – Proseguono in prima visione TV le appassionanti vicende sentimentali dei protagonisti, tra segreti svelati e colpi di scena inaspettati. Italia 1 : Le Iene (Intrattenimento, 21:13) – Inchieste giornalistiche, servizi di cronaca, scherzi divertenti ai VIP e approfondimenti sociali guidano la spumeggiante puntata domenicale dello show.

: (Intrattenimento, 21:13) – Inchieste giornalistiche, servizi di cronaca, scherzi divertenti ai VIP e approfondimenti sociali guidano la spumeggiante puntata domenicale dello show. Rete 4 : Fuori dal coro (Intrattenimento, 21:33) – Mario Giordano conduce in prima visione TV un nuovo appuntamento ricco di dibattiti accesi, inchieste sul territorio e denunce sociali.

: (Intrattenimento, 21:33) – Mario Giordano conduce in prima visione TV un nuovo appuntamento ricco di dibattiti accesi, inchieste sul territorio e denunce sociali. La7 : In Onda (Informazione, 20:35) – Il talk show di approfondimento giornalistico analizza i principali fatti della settimana, la politica italiana e l’attualità internazionale insieme agli ospiti in studio.

: (Informazione, 20:35) – Il talk show di approfondimento giornalistico analizza i principali fatti della settimana, la politica italiana e l’attualità internazionale insieme agli ospiti in studio. TV8 : [REPLICA] – F1 Paddock Live Pre Gara (Sport, 21:55) – Spazio ai motori in prima visione TV con i commenti, le interviste e le analisi tecniche a ridosso del Gran Premio di Formula 1.

: (Sport, 21:55) – Spazio ai motori in prima visione TV con i commenti, le interviste e le analisi tecniche a ridosso del Gran Premio di Formula 1. Nove: Che tempo che fa (Intrattenimento, 20:00) – Fabio Fazio conduce il celebre talk show della domenica sera tra grandi interviste a personaggi internazionali, momenti di comicità e tavoli di approfondimento.

I film di questa sera in tv domenica 24 maggio 2026

Il grande cinema internazionale e italiano occupa un ruolo di primo piano nei palinsesti di stasera, offrendo storie che spaziano dall’azione dei supereroi fino ai capolavori neorealisti restaurati. Pertanto, gli appassionati di film in Italia possono scegliere tra titoli pluripremiati e commedie intramontabili:

Spider-Man (Canale 20, 21:10): Tobey Maguire interpreta il leggendario supereroe della Marvel nell’iconica pellicola che racconta le origini di Peter Parker e la lotta contro il Green Goblin.

(Canale 20, 21:10): Tobey Maguire interpreta il leggendario supereroe della Marvel nell’iconica pellicola che racconta le origini di Peter Parker e la lotta contro il Green Goblin. Sfera (Iris, 21:14): Dustin Hoffman e Sharon Stone guidano un teso fanta-thriller incentrato su un gruppo di scienziati che esplora un’astronave adagiata sul fondo dell’oceano.

(Iris, 21:14): Dustin Hoffman e Sharon Stone guidano un teso fanta-thriller incentrato su un gruppo di scienziati che esplora un’astronave adagiata sul fondo dell’oceano. Matrimonio all’italiana (Cine34, 21:10): Il capolavoro del cinema italiano diretto da Vittorio De Sica con Sophia Loren e Marcello Mastroianni alle prese con una travolgente e furbesca storia d’amore.

(Cine34, 21:10): Il capolavoro del cinema italiano diretto da Vittorio De Sica con Sophia Loren e Marcello Mastroianni alle prese con una travolgente e furbesca storia d’amore. Legami mortali (La5, 21:20): Un intrigante thriller psicologico incentrato su oscuri segreti di famiglia e dinamiche ossessive che rischiano di distruggere la vita dei protagonisti.

(La5, 21:20): Un intrigante thriller psicologico incentrato su oscuri segreti di famiglia e dinamiche ossessive che rischiano di distruggere la vita dei protagonisti. La fratellanza (Cielo, 21:15): Nikolaj Coster-Waldau interpreta un tranquillo uomo d’affari costretto a trasformarsi in un duro gangster per sopravvivere all’interno di un violento penitenziario.

(Cielo, 21:15): Nikolaj Coster-Waldau interpreta un tranquillo uomo d’affari costretto a trasformarsi in un duro gangster per sopravvivere all’interno di un violento penitenziario. 40 anni vergine (Twentyseven, 21:14): Steve Carell è il protagonista di una spassosa commedia americana incentrata sulle divertenti e imbarazzanti peripezie di un uomo per trovare finalmente l’amore.

(Twentyseven, 21:14): Steve Carell è il protagonista di una spassosa commedia americana incentrata sulle divertenti e imbarazzanti peripezie di un uomo per trovare finalmente l’amore. Il Gran Lupo chiama (TV2000, 21:40): Cary Grant guida una splendida e romantica commedia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in cui un uomo solitario deve badare a una scolaresca su un’isola.

(TV2000, 21:40): Cary Grant guida una splendida e romantica commedia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in cui un uomo solitario deve badare a una scolaresca su un’isola. Revenant – Redivivo (La7 Cinema, 21:15): Leonardo DiCaprio regala una magistrale interpretazione premio Oscar nel ruolo di un cacciatore abbandonato in fin di vita che affronta una natura spietata per vendetta.

(La7 Cinema, 21:15): Leonardo DiCaprio regala una magistrale interpretazione premio Oscar nel ruolo di un cacciatore abbandonato in fin di vita che affronta una natura spietata per vendetta. Grease (brillantina) (La5, 21:10): L’intramontabile film musicale cult con John Travolta e Olivia Newton-John tra balli scatenati, giubbotti di pelle e le canzoni più famose degli anni cinquanta.

(La5, 21:10): L’intramontabile film musicale cult con John Travolta e Olivia Newton-John tra balli scatenati, giubbotti di pelle e le canzoni più famose degli anni cinquanta. Benvenuti al Nord (Cine34, 21:00): Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano nello spassoso seguito della commedia italiana che ironizza con affetto sugli stereotipi geografici del nostro Paese.

(Cine34, 21:00): Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano nello spassoso seguito della commedia italiana che ironizza con affetto sugli stereotipi geografici del nostro Paese. Maigret e la chiusa n. 1 (Top Crime, 21:16): Il celebre commissario Maigret affronta in prima visione TV un nuovo e nebbioso caso di omicidio legato alle chiatte e ai canali fluviali francesi.

I film su Sky domenica 24 maggio 2026

L’offerta della pay-tv satellitare in Italia garantisce una qualità cinematografica eccezionale, proponendo pellicole d’autore e grandi successi al botteghino mondiale. Di conseguenza, gli abbonati Sky dispongono di una ricca selezione di prime visioni e film storici adatti a ogni genere di pubblico: