Sabato 23 maggio, in prima serata su Rai 1, si è svolta la finale di Dalla Strada al Palco Special, terminata con la vittoria di Alfio Russo. Si tratta del trionfatore più giovane nella storia del format, avendo appena 14 anni.

Dalla Strada al Palco Special Alfio Russo, la storia

Alfio Russo ha convinto tutti grazie al suo enorme talento nel suonare il sassofono. Il 14enne è uno degli artisti di strada più giovani presenti in Italia ed è stato protagonista della prima puntata dello show, riuscendo a ottenere la vittoria e qualificandosi, così, alla finale.

Il sassofonista Alfio Russo vive ad Adriano, in Sicilia, insieme ai suoi genitori. Lui racconta: “I miei genitori sono sempre presenti quando sono in strada per esibirmi e poi ci sono anche i miei primi fan, ovvero i miei nonni. Il potere sacro della musica è farmi stare bene e magari fare star bene anche gli altri. L’esibizione durante la prima puntata del format è stata un’emozione che a parole non saprei proprio come descrivere. Per me è già un sogno essere arrivato fin qui, vincere sarebbe la gioia più grande della mia vita“.

Dalla Strada al Palco Special Alfio Russo, il duetto con Lou Bega

Alfio Russo frequenta il Liceo Scientifico e suona il sassofono da quando ha sette anni. Il suo amore per lo strumento è nato in maniera casuale: un giorno, mentre passeggiava per strada, ha visto una persona suonare il sassofono ed è stato un immediato colpo di fulmine. Grazie al trionfo a Dalla Strada al Palco Special, il giovane talento ha ottenuto il montepremi finale pari a 10 mila euro.

Alfio Russo, nella finale del format, si è esibito in Mambo No. 5 insieme a Lou Bega. A decretare la vittoria del giovane talento è stato il pubblico presente in studio, oltre ai Passanti Importanti Carlo Conti, Bianca Guaccero, Nino Frassica, Mara Venier, Enrico Brignano e Nek.

Gli ascolti

Rai 1, grazie alla messa in onda della finale di Dalla Strada al Palco Special, ha ottenuto la vittoria nella sfida Auditel del sabato sera. Il format della TV di Stato, infatti, ha tenuto compagnia a poco più di 2 milioni e mezzo di telespettatori, con una share del 20,2%, mentre su Canale 5 il concerto-evento dei Pooh si è fermato al 18,1% con poco più di 2 milioni di spettatori.

Per Dalla Strada al Palco si tratta di un dato in calo rispetto alla finale della passata edizione, che aveva divertito 3,1 milioni di persone con il 21% di share.