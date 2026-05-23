Domenica 24 maggio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Melaverde. La trasmissione, come al solito, prende il via alle ore 11:50 circa ed è preceduta da Le Storie di Melaverde, collezione dei migliori servizi mai trasmessi nel format e visibile dalle 10:55.

Melaverde 24 maggio, la Val Gandino

Al timone di Melaverde di domenica 24 maggio torna la coppia composta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Essi, anche questa settimana, si separano e seguono percorsi differenti, analizzando le meraviglie di di due distinte zone del nostro paese, alla scoperta di tradizioni, bellezze paesaggistiche e patrimoni dall’inestimabile valore culturale.

Nella puntata, visibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, Hidding si reca in Val Gandino. Si tratta di una delle vallate che compongo la Val Seriana, situata in provincia di Bergamo. Da qui, la presentatrice parla di uno dei fenomeni che da anni preoccupa di più le comunità di montagna: lo spopolamento.

La storia di una famiglia che ha valorizzato la montagna

Al centro di Melaverde di oggi, la conduttrice racconta in che modo la montagna sia riuscita a rifiorire dopo alcuni anni di sofferenza. Fondamentali, in tal senso, sono state una serie di attività che hanno intrecciato l’accoglienza a due fra pilasti economici e sociali della zona, ovvero agricoltura e allevamento.

A Val Gandino Hellen approfondisce la storia di una famiglia, che negli anni ’90 ha scelto di cambiare vita, recuperando una vallata abbandonata. Di generazione in generazione, grazie alla costanza e al duro lavoro, oggi tale vallata si è trasformata in un’oasi dove a dominare sono i boschi e i sapori della cucina tradizionale.

Melaverde 24 maggio, Vincenzo Venuto nel cuore del Monteferrato

Vincenzo Venuto, a Melaverde di domenica 24 maggio, è nel cuore del Monteferrato, in Piemonte, per visitare i tanti pascoli che circondano Roatto. Si tratta di un borgo molto piccolo, situato in provincia di Asti e che conta poco più di 300 abitanti. È in queste terre che molti anni fa è iniziata la storia della Piemontese, una delle razze bovine italiane più antiche e conosciute, sia in Italia che nel resto del mondo.

Si tratta di uno dei simboli del territorio, che ancora oggi viene allevato secondo tradizione da famiglie di allevatori storici ma anche da molti giovani. Il conduttore effettua un viaggio a tutto tondo alla scoperta di tale eccellenza. Per farlo, visita degli allevamenti e intervista alcuni grandi conoscitori di tale bovino.