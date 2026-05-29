Il 3 luglio prossimo la Rai presenterà i palinsesti della stagione 2026-2027. Nonostante manchino ancora delle settimane già fioccano le notizie, fra certezze e ipotesi.

Rai palinsesti 2026-2027, le conferme del daytime di Rai 1

Iniziando dal daytime, i palinsesti Rai della stagione 2026-2027 non dovrebbero contenere novità sostanziali, né sui format né sui conduttori. Su Rai 1, dalla mattina, Tiberio Timperi con Maria Soave torneranno al timone di 1Mattina News, mentre Massimiliano Ossini con Daniela Ferolla e Antonella Clerici guideranno rispettivamente Unomattina ed È sempre mezzogiorno.

Nel primo pomeriggio, dopo gli ascolti positivi degli ultimi mesi, Caterina Balivo tornerà con La Volta Buona. A seguire le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta con Alberto Matano. Dal 19 ottobre, Marco Liorni riprenderà il timone de L’Eredità nel preserale, mentre in access prime time, da settembre, saranno confermati Cinque Minuti con Bruno Vespa e Stefano De Martino con Affari Tuoi.

Nel weekend, oltre alle svariate Linee, tra cui Linea Verde Life e Linea Verde il sabato e la domenica a mezzogiorno, torneranno le due trasmissioni che hanno debuttato lo scorso autunno, ovvero Bar Centrale con Elisa Isoardi e Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. La domenica pomeriggio, Mara Venier dovrebbe tornare alla conduzione di Domenica In, seppur con una rivoluzione nel format. Verso la conferma anche Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera.

Il daytime delle altre reti

Spostando l’attenzione su Rai 2, nel palinsesto 2026-2027 ci saranno I Fatti Vostri con le probabili riconferme di Anna Falchi e Flavio Montrucchio, Ore 14 con Milo Infante, BellaMa con Pierluigi Diaco e La Porta Magica con Andrea Delogu. La mattina di Rai 3, invece, dovrebbe essere composta, ancora una volta, da Agorà di Roberto Inciocchi, ReStart con Annalisa Bruchi ed Elisir con Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella. Dovrebbero essere riconfermati, inoltre, i format oramai storici del daytime della terza rete, ovvero Quante storie con Giorgio Zanchini, Passato e Presente con Paolo Mieli, Geo con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano e Un Posto al Sole.

Rai palinsesti 2026-2027, la prima serata

Per quanto riguarda il prime time di Rai 1 vi sono diversi format già certi di ritornare in onda nella stagione 2026-2027. A settembre, Antonella Clerici e Clementino guideranno la seconda edizione di Jukebox La Notte delle Hit, così come sono sicure le due trasmissioni di Milly Carlucci, cioè Ballando con le stelle (con rivoluzione attesa in giuria) al via in autunno e Canzonissima in partenza in primavera. A settembre torneranno i Music Awards. Carlo Conti sarà al timone di Tale e Quale Show. In autunno, poi, quasi certo il ritorno di Antonella Clerici con The Voice Senior, mentre per la versione Kids è lecito immaginare che occorra attendere alle prime settimane del 2027.

Su Rai 2 nessun dubbio sul ritorno di Belve di Francesca Fagnani, mentre potrebbe non tornare, almeno in autunno, Il Provinciale di Teo Mammucari. Probabile la conferma di Elettra Lamborghini a Boss in Incognito: quel che è certo è che la cantante guiderà La Notte dei Serpenti, visibile il 5 settembre prossimo su Rai 1. Dopo gli ottimi ascolti quasi certo il ritorno di Ore 14 Sera di Milo Infante, che potrebbe però spostarsi al venerdì. Poche le novità attese su Rai 3: il prime time di lunedì tornerà ad essere affidato a Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti, il mercoledì Federica Sciarelli guiderà Chi l’ha visto?. Nessun dubbio sulla riconferma di Splendida Cornice con Geppi Cucciari al giovedì. Il talk FarWest con Salvo Sottile dovrebbe tornare al martedì. La domenica, infine, continueranno le inchieste di PresaDiretta e Report.