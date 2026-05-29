Venerdì 29 maggio prende il via il fine settimana con il Gran Premio del Mugello di MotoGP e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del settimo appuntamento del motomondiale.

MotoGP Gran Premio Mugello programmazione tv, due italiani nel podio momentaneo

Il weekend di MotoGP si svolge nel Mugello Circuit, autodromo internazionale posto in provincia di Firenze. Inaugurato nel 1974, il tracciato è lungo poco più di 5 km e contiene un totale di 15 curve.

Da sempre, il Gran Premio è favorevole per i piloti italiani, che riescono in maniera perfetta a sfruttare a proprio favore il grande tifo delle migliaia di tifosi italiani presenti negli spalti. Nelle ultime cinque edizioni, tre sono state vinte dal nostro connazionale Francesco Bagnaia, vincitore nel 2022, 2023 e 2024. Lo scorso anno, la vittoria è andata allo spagnolo Marc Marquez, che proprio al Mugello è pronto al ritorno dopo lo stop per infortunio.

La gara è potenzialmente molto importante per la classifica del mondiale. Attualmente, nella top 3 ci sono ben due nostri connazionali: Bazzecchi guida la classifica con 142 punti, seguito dallo spagnolo Martin con 127 punti. Al terzo posto c’è Di Giannantonio con 116 lunghezze.

Dove vedere la gara

Dopo le prove libere di venerdì 29 maggio, il Gran Premio del Mugello di MotoGP entra nel vivo sabato 30 maggio. A partire dalle ore 10:10 spazio alla seconda sessione di prove libere, in onda solamente in diretta su Sky. Subito dopo, dalle 10:50, spazio alle Qualifiche, che sono fondamentali in quanto determinano la griglia di partenza sia per la Sprint che per la gara.

Le Qualifiche sono visibili in diretta sia su Sky che su TV8 e la medesima programmazione tv coinvolge anche la già citata Sprint, al via alle 15:00 e che assegna i primi punti del fine settimana. L’ultimo appuntamento del Mugello è atteso domenica 31 maggio, quando alle 14:00 si svolge la gara. Anche in questo caso, i tanti appassionati possono seguire tutto ciò che accade in pista in diretta e in chiaro su TV8.

MotoGP Gran Premio Mugello programmazione tv, i telecronisti

Come sempre, le voci che accompagnano il Gran Premio del Mugello di MotoGP sono quello di Guido Meda e Mauro Sanchini. Le dirette dalla pista sono precedute e seguite dagli approfondimenti firmati da Vera Spadini. Sandro Donato Grosso, Giovanni Zamagni e Ludovica Guerra sono gli inviati a bordopista. Infine, torna anche in questo weekend Race Anatomy MotoGP, programma di analisi del motomondiale condotto da Cristiano Buonamano.