La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sono disponibili anche i comodi contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.

Stasera in TV domenica 31 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 la serialità italiana è protagonista con la serie TV intitolata Purché finisca bene. Questo nuovo appassionante e divertente capitolo del ciclo di commedie affronta con molta ironia i problemi sentimentali quotidiani dalle ore 21:30 alle 23:40.

Rai 2 propone invece un nuovo episodio della serie d’azione americana The Rookie. Il protagonista John Nolan e la sua squadra della polizia di Los Angeles affrontano pericolosi casi ad alto tasso di adrenalina. Gli agenti si muovono tra le strade cittadine dalle ore 21:00 alle 21:51.

Su Rai 3 torna il tradizionale appuntamento con l’informazione giornalistica e le inchieste di Report. Il conduttore Sigfrido Ranucci propone approfondimenti in prima linea sui temi caldi della politica, dell’economia e della società italiana dalle ore 21:00 alle 23:15.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Rete 4 il giornalismo d’assalto torna al centro del palinsesto con il programma di intrattenimento Fuori dal coro. Il conduttore Mario Giordano guida una nuova puntata ricca di accesi dibattiti in prima visione tv dalle ore 21:33 alle 00:56.

Canale 5 trasmette un nuovo e intrigante capitolo della serie televisiva drammatica intitolata Racconto di una notte. La trama si sviluppa tra segreti inconfessabili e colpi di scena che cambieranno i destini dei protagonisti dalle ore 21:21 alle 22:22.

Su Italia 1 va in onda lo spettacolare thriller d’azione Jason Bourne. L’attore Matt Damon torna a vestire i panni del letale ex agente segreto della CIA costretto a uscire dall’ombra per indagare sul suo passato dalle ore 21:25 alle 23:50.

La7 propone il consueto spazio informativo domenicale con la trasmissione In Onda. I conduttori analizzano e commentano i principali fatti della settimana insieme a numerosi ospiti in studio. Il dibattito occupa la fascia serale dalle ore 20:35 alle 22:00.

Su TV8 viene trasmesso il pluripremiato film biografico musicale Bohemian Rhapsody. La pellicola ripercorre la nascita e la travolgente ascesa del gruppo dei Queen e del loro leggendario leader Freddie Mercury dalle ore 21:40 alle 00:05.

Sul Nove la comicità d’autore sale sul palco grazie allo show Virginia Raffaele – Samusa’. La straordinaria attrice e imitatrice porta in scena il suo acclamato spettacolo teatrale ambientato nel luna park della sua infanzia dalle ore 21:30 alle 00:00.

I film di questa sera in tv domenica 31 maggio 2026

Sul canale 20 Mediaset va in onda il film di supereroi Spider-Man 2 a partire dalle ore 21:11. Il giovane Peter Parker affronta il temibile e tentacolare Doctor Octopus a New York.

Rai Movie propone il thriller d’azione American Assassin dalle ore 21:19. Un giovane uomo viene reclutato da un agente della CIA per fermare un disastro nucleare globale.

Su Iris viene trasmesso il capolavoro della fantascienza Aliens – Scontro finale a partire dalle ore 21:14. Il regista James Cameron dirige Ellen Ripley in una missione spaziale.

Rai 5 offre agli appassionati di cinema d’autore la pellicola drammatica Il Treno dalle ore 21:20. La trama si concentra sui destini incrociati di un gruppo di passeggeri.

Su La5 va in onda la commedia italiana Miami Beach a partire dalle ore 21:10. I registi fratelli Vanzina raccontano le vacanze di un gruppo di italiani in Florida.

Top Crime propone il tesissimo thriller psicologico La follia bussa alla porta dalle ore 21:20. La tranquilla vita domestica di una donna viene minacciata dall’arrivo di uno sconosciuto.

Il canale Twentyseven offre la divertente commedia americana Come ti spaccio la famiglia a partire dalle ore 21:11. Un piccolo spacciatore crea una finta famiglia per superare il confine.

Su Cine34 viene trasmesso il film italiano Benvenuti in Paradiso dalle ore 21:40. Il racconto scava a fondo nelle dinamiche familiari e nei sogni dei protagonisti della storia.

Rai 4 propone il film poliziesco Donnie Brasco a partire dalle ore 21:15. Gli attori Al Pacino e Johnny Depp recitano nella vera storia di un infiltrato nella mafia.

La5 offre inoltre la magica commedia natalizia Miracolo nella 34a strada dalle ore 21:10. Un simpatico anziano signore sostiene di essere il vero Babbo Natale in un grande magazzino.

Su Rete 4 torna il capolavoro comico toscano Il ciclone a partire dalle ore 21:00. Il regista Leonardo Pieraccioni racconta l’arrivo travolgente di una compagnia di ballo flamengo.

Top Crime propone il giallo Maigret: Cecile e’ morta a partire dalle ore 21:14. Il celebre commissario francese indaga in prima visione tv sul delitto di una ragazza.

I film su Sky domenica 31 maggio 2026

Su Sky Cinema Comedy va in onda la divertente commedia d’equivoci Come ti muovi, sbagli a partire dalle ore 21:15. Ogni decisione dei protagonisti peggiora la situazione di partenza.

Sky Cinema Sci-Fi propone il kolossal fantascientifico Minority Report dalle ore 21:15. L’attore Tom Cruise interpreta un poliziotto del futuro accusato di un omicidio non ancora commesso.

Su Sky Cinema Action viene trasmesso il grande classico poliziesco Ispettore Callaghan: Il Caso Skorpio È Tuo! dalle ore 21:15. L’attore Clint Eastwood interpreta il duro sbirro di San Francisco.

Sky Cinema Family offre il film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti dalle ore 21:00. Il simpatico orco verde finisce intrappolato in una realtà alternativa e distorta.

Su Sky Cinema Action va in onda l’avvincente thriller Contraband dalle ore 21:00. L’attore Mark Wahlberg interpreta un ex contrabbandiere costretto a organizzare un ultimo colpo a Panama.

Sky Cinema Suspense propone la pellicola d’azione The Code a partire dalle ore 21:00. Un esperto ladro interpretato da Morgan Freeman organizza il furto di preziose uova Fabergé.

Su Sky Cinema Comedy viene trasmessa la commedia italiana Se son rose dalle ore 21:00. Il regista Leonardo Pieraccioni interpreta un uomo alle prese con le sue ex fidanzate.

Sky Cinema Romance propone la celebre commedia brillante Il diavolo veste Prada a partire dalle ore 21:00. Una neolaureata diventa l’assistente di una spietata direttrice di una rivista di moda.

Su Sky Cinema Classics va in onda la commedia italiana a episodi Testa o croce? dalle ore 21:00. La trama esplora con ironia i vizi della società contemporanea.

Sky Cinema Romance offre inoltre la pellicola sentimentale L’ammissione a partire dalle ore 21:15. Una responsabile universitaria incontra uno studente che potrebbe essere suo figlio.

Su Sky Cinema Drama viene infine trasmesso il film musicale 8 Mile dalle ore 21:15. Il famoso rapper americano Eminem interpreta un giovane operaio che cerca il riscatto col freestyle.