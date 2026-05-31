Dall’ultima di Domenica In a Da noi a ruota libera. Sono numerosi gli ospiti presenti in tv domenica 31 maggio e di seguito vi sveliamo i principali protagonisti.

Ospiti tv domenica 31 maggio, chi c’è da Mara Venier

A partire dalle ore 14:00 su Rai 1, Mara Venier guida l’ultima puntata della stagione di Domenica In. La conduttrice, nella diretta, accoglie, per una lunga intervista, Catherine Louise Birmingham, conosciuta da tutti per essere la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, al centro delle cronache da mesi. Birmingham, nel faccia a faccia, presenta la sua autobiografia La mia verità, in uscita il 2 giugno.

Coinvolto, durante l’appuntamento, il comico e attore Enrico Brignano. Reduce dall’esperienza di giudice speciale di Dalla Strada al Palco Special, Brignano si racconta fra vita privata e professionale, poi si esibisce con alcuni dei suoi monologhi più noti.

Ospiti tv domenica 31 maggio, le altre interviste di Domenica In

A seguire, durante Domenica In del 31 maggio, è proposto un focus sul mondo della musica. In primis arriva Samurai Jay, che dopo il successo sanremese con il brano Ossessione lancia la nuova hit estiva intitolata Flamenco Paranoia. Mietta, invece, intona Mille bugie, brano inserito nel suo nuovo album denominato Per avere me. Con Gianluigi Lembo, poi, è realizzato un omaggio alla canzone napoletana, con un medley delle hit più celebri.

Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, cura una pagina dedica all’attualità, nella quale sono commentati, insieme a ospiti ed esperti, i principali fatti di attualità. Per il gran finale, Mara Venier, Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno ripercorreranno i momenti più significativi della 50esima edizione di Domenica In.

Chi c’è da Francesca Fialdini

Sempre su Rai 1, ma dalle ore 17:20, Francesca Fialdini torna alla conduzione di Da noi a ruota libera. Durante la trasmissione è in programma un lungo faccia a faccia con Lorella Boccia, fra le protagoniste dei palinsesti estivi della TV di Stato. Boccia, infatti, condurrà Musica Mia e UnoMattina Weekly. Un format, quest’ultimo, che guiderà insieme a Giulia Bonaudi e Fabio Gallo, con quest’ultimo ospite a sua volta di Fialdini.

A seguire, la conduttrice dà spazio alla showgirl Pamela Prati e all’annunciatrice Maria Giovanna Elmi. Infine, è raccontata la storia di Manuel Lombardi, casertano quarantanovenne. Dopo la scomparsa del fratello Fabio ha deciso di portare avanti il suo sogno, riscoprendo le proprie radici agricole e divenendo il produttore di uno dei formaggi più rari del mondo.