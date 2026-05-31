La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sono disponibili anche i comodi contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.
Stasera in TV lunedì 1 giugno 2026, Rai
Su Rai 1 la grande divulgazione culturale è protagonista con il programma Ulisse, Il Piacere Della Scoperta. Il conduttore Alberto Angela ci accompagna in un affascinante viaggio nella storia. La trasmissione va in onda dalle ore 21:30 alle 23:50.
Rai 2 propone invece il debutto del nuovo e appassionante game show intitolato The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio. I concorrenti in studio si trovano di fronte a scelte decisive per il proprio montepremi dalle ore 21:20 alle 23:45.
Su Rai 3 va in onda il nuovo programma di approfondimento giornalistico battezzato NewsRoom. La redazione propone reportage in esclusiva e inchieste dettagliate sui fatti di attualità internazionale dalle ore 21:15 fino alla mezzanotte.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Su Rete 4 la politica e l’economia tornano al centro del dibattito con il talk show informativo Quarta Repubblica. Il giornalista Nicola Porro conduce il confronto con ospiti in studio in prima visione tv dalle ore 21:33 alle 00:55.
Canale 5 propone l’attesissimo primo appuntamento con la fiction italiana Cesaroni il ritorno. La celebre e amatissima famiglia romana della Garbatella torna a emozionare il pubblico a casa dalle ore 21:21 alle 00:00.
Su Italia 1 viene trasmesso il primo episodio della nuova serie d’azione intitolata Attacco al potere: Paris Has Fallen. Una scorta speciale deve proteggere un alto funzionario a Parigi dalle ore 21:16 alle 22:01.
La7 trasmette il programma di approfondimento culturale La Torre di Babele – 80 Anni di Repubblica. Il colto Corrado Augias analizza la storia istituzionale del nostro Paese dalle ore 21:15 alle 23:00.
Su TV8 la comicità irriverente torna protagonista grazie al consueto appuntamento con lo show GialappaShow. La Gialappa’s Band propone divertenti parodie dei programmi televisivi noti dalle ore 21:50 alle 00:10.
Sul Nove lo chef Francesco Panella viaggia alla scoperta della cucina nostrana all’estero con il programma Little Big Italy. La gara gastronomica tra ristoranti italiani va in onda dalle ore 21:30 alle 23:20.
I film di questa sera in tv lunedì 1 giugno 2026
Sul canale 20 Mediaset viene trasmesso lo spettacolare film d’azione Mad Max: Fury Road a partire dalle ore 21:08. La pellicola post-apocalittica viene proposta per la prima volta in prima visione tv.
Rai Movie propone il drammatico e intenso film Eileen a partire dalle ore 21:14. La trama si concentra sul legame ambiguo tra una giovane segretaria e l’affascinante psicologa di un carcere.
Su Rai 5 va in onda la pellicola sportiva intitolata Tatami – Una donna in lotta per la libertà dalle ore 21:23. Una giovane judoka iraniana affronta un drammatico ultimatum politico ai mondiali.
Il canale Iris offre agli appassionati del genere western il film Old Henry a partire dalle ore 21:10. Un anziano agricoltore vedovo nasconde un incredibile e insospettabile passato da temibile pistolero.
Su La5 viene trasmessa la commedia romantica tedesca Amore sul Danubio – Una canzone d’amore dalle ore 21:20. Una dolce vicenda sentimentale si sviluppa lungo le sponde del fiume europeo.
Il canale Cielo propone la brillante commedia biografica francese intitolata La cuoca del Presidente dalle ore 21:15. Una chef di provincia viene nominata responsabile delle cucine private dell’Eliseo.
Su Twentyseven va in onda il film fantastico d’avventura Il cacciatore di giganti a partire dalle ore 21:11. Un giovane agricoltore apre involontariamente la porta segreta che separa gli umani dai mostri.
Su Tv2000 viene trasmesso lo storico film biografico La locanda della sesta felicita’ dalle ore 21:10. La pellicola racconta la storia vera di una governante inglese diventata missionaria in Cina.
Rete 4 propone il celebre capolavoro cinematografico della commedia italiana Il marchese del Grillo dalle ore 21:00. Il grande Alberto Sordi interpreta il nobile Onofrio dedito a beffe quotidiane.
Su La5 va in onda la commedia brillante intitolata Tre all’improvviso a partire dalle ore 21:10. Due single si ritrovano a dover accudire la figlia di cari amici in prima visione tv.
I film su Sky lunedì 1 giugno 2026
Su Sky Cinema Romance va in onda la pellicola drammatica Destini incrociati a partire dalle ore 21:15. Un poliziotto scopre che la moglie scomparsa lo tradiva con un noto uomo politico.
Sky Cinema Drama propone il film musicale d’autore 8 Mile a partire dalle ore 21:15. Il famoso rapper americano Eminem interpreta un giovane operaio di Detroit appassionato di freestyle.
Su Sky Cinema Sci-Fi viene trasmesso il kolossal fantascientifico di Steven Spielberg Minority Report dalle ore 21:15. Il protagonista Tom Cruise interpreta un poliziotto del futuro accusato di omicidio.
Sky Cinema Action offre il grande classico poliziesco Ispettore Callaghan: Il Caso Skorpio È Tuo! dalle ore 21:15. L’attore Clint Eastwood interpreta il duro sbirro di San Francisco.
Su Sky Cinema Family va in onda il divertente film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti dalle ore 21:00. Il simpatico orco verde finisce intrappolato in una realtà alternativa distorta.
Sky Cinema Action propone inoltre il tesissimo thriller d’azione Contraband a partire dalle ore 21:00. L’attore Mark Wahlberg interpreta un ex contrabbandiere costretto a organizzare un ultimo colpo.
Su Sky Cinema Suspense viene trasmesso il film d’azione The Code dalle ore 21:00. Un anziano e raffinato ladro interpretato da Morgan Freeman organizza il furto di uova Fabergé.
Sky Cinema Comedy offre la divertente commedia italiana Se son rose a partire dalle ore 21:00. Il regista Leonardo Pieraccioni interpreta un uomo alle prese con i messaggi delle ex fidanzate.
Su Sky Cinema Romance va in onda la celebre commedia brillante Il diavolo veste Prada dalle ore 21:00. Una neolaureata diventa l’assistente della temuta e glaciale direttrice di una rivista di moda.
Su Sky Cinema Classics viene infine trasmesso il film commedia italiano a episodi Testa o croce? dalle ore 21:00. La trama esplora con grande cinismo i vizi della società borghese contemporanea.