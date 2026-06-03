La prima serata di oggi offre un palinsesto televisivo nazionale ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay, dove gli sviluppatori inseriscono regolarmente anche i contenuti on demand. Di seguito scopriamo insieme tutti i dettagli che la programmazione riserva per questa sera, in modo da guidarvi nella scelta del migliore intrattenimento disponibile in Italia.
Stasera in TV giovedì 4 giugno 2026, Rai
- Rai 1: Purché finisca bene (Film) – La rete propone un nuovo e divertente film del ciclo di commedie sentimentali all’italiana intitolato “Cercasi tata disperatamente”. Questa pellicola affronta con ironia le peripezie amorose e i malintesi quotidiani dei protagonisti nella splendida cornice della città di Torino, con la diretta dalle 21:30 alle 23:40.
- Rai 2: Wanda Diamond League 2026 – Golden Gala Pietro Mennea (Sport) – Le grandi stelle dell’atletica leggera internazionale si sfidano sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma in uno dei meeting più prestigiosi ed emozionanti dell’anno. Gli appassionati possono seguire l’evento in Prima Tv dalle 21:00 alle 23:00.
- Rai 3: Nevergreen – Perfette sconosciute (Film) – Il canale trasmette un’intensa ed emozionante pellicola drammatica che si focalizza sui legami familiari, sui segreti inconfessabili e sulle scelte di vita difficili di un gruppo di donne a Milano, occupando la fascia oraria dalle 21:20 alle 22:55.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4: Quarto grado (Informazione) – I conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano negli studi di Milano con le loro inchieste approfondite sui gialli irrisolti della cronaca nera italiana e sui casi di attualità più dibattuti dal pubblico, in Prima Tv dalle 21:33 alle 00:56.
- Canale 5: Montmartre (Serie TV) – Gli sceneggiatori propongono un nuovo e appassionante episodio del dramma seriale ambientato nel celebre quartiere di Parigi, dove le storie dei protagonisti si intrecciano tra sogni artistici, grandi passioni e segreti inconfessabili del passato, dalle 21:20 alle 22:11.
- Italia 1: Sarabanda Celebrity (Intrattenimento) – Lo storico quiz musicale ideato a Roma torna in una veste speciale ricca di ospiti famosi, campioni storici e grandi sfide all’ultima nota, ideate per indovinare i motivi musicali più celebri della storia, dalle 21:27 alle 00:30.
- La7: Piazzapulita (Informazione) – Il giornalista Corrado Formigli conduce il talk show di approfondimento politico e sociale direttamente dagli studi di Roma, proponendo inchieste esclusive, reportage sul campo e accesi dibattiti con gli ospiti in studio, dalle 21:15 alle 01:00.
- TV8: No Time to Die (Film) – L’attore Daniel Craig interpreta per l’ultima volta l’agente segreto James Bond. Nella trama, una grave minaccia costringe la spia a interrompere il suo ritiro in Giamaica per affrontare un pericoloso criminale armato di una nuova tecnologia distruttiva, dalle 21:40 alle 00:40.
- Nove: Sinceramente Persia (Intrattenimento) – Il comico Pucci porta sul palcoscenico di Milano la sua travolgente ironia e i suoi monologhi incentrati sulla vita quotidiana, sulle relazioni di coppia e sulle assurdità della società moderna per una serata di puro divertimento, dalle 21:30 alle 23:40.
I film di questa sera in tv giovedì 4 giugno 2026
- Deja Vu – Corsa contro il tempo (Canale 20, 21:10): L’attore Denzel Washington interpreta un agente federale a New Orleans che utilizza una tecnologia top-secret per viaggiare nel passato e salvare la donna di cui si è innamorato.
- 48 ore (Iris, 21:14): Gli attori Nick Nolte ed Eddie Murphy recitano in un classico poliziesco ambientato a San Francisco, in cui un duro poliziotto e un carismatico truffatore hanno solo due giorni per catturare una coppia di assassini.
- Pelham 123: Ostaggi in metropolitana (Rai 4, 21:10): Un criminale spietato dirotta un treno della metropolitana di New York, prendendo in ostaggio i passeggeri e chiedendo un riscatto a un pacifico controllore interpretato da Denzel Washington.
- Francia – Costa d’Avorio (Cielo, 21:10): Un grande match amichevole di calcio internazionale trasmesso in diretta da Parigi per testare gli schemi tattici e la condizione fisica delle due nazionali in vista dei prossimi tornei europei e mondiali.
- Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare (Twentyseven, 21:10): Una brillante commedia degli equivoci ambientata a Londra in cui un tranquillo impiegato scambia accidentalmente la propria valigetta con una piena di soldi russi appartenenti alla mafia.
- Appuntamento al buio con la vita (Tv2000, 21:05): La commovente storia vera di un giovane ambizioso in Germania che, pur perdendo quasi completamente la vista, lotta contro i pregiudizi per lavorare in un hotel di lusso a Monaco di Baviera.
- Copycat- Omicidi in serie (Iris, 21:15): L’attrice Sigourney Weaver interpreta una psicologa agorafobica a San Francisco che deve aiutare una detective a catturare un serial killer che imita i crimini dei più famosi assassini del passato.
- Come tu mi vuoi (La5, 21:09): Gli attori Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi recitano in una commedia romantica a Roma in cui una studentessa modello si trasforma esteticamente per conquistare un affascinante ragazzo superficiale.
I film su Sky giovedì 4 giugno 2026
- Internship, The (Sky Cinema Comedy, 21:15)
Gli attori Vince Vaughn e Owen Wilson interpretano due venditori di mezza età rimasti disoccupati che tentano un’improbabile svolta professionale facendo uno stage nella sede centrale di Google in California.
- Non ci resta che piangere (Sky Cinema Classics, 21:15)
Il capolavoro di Massimo Troisi e Roberto Benigni in cui un bidello e un maestro toscani si ritrovano improvvisamente catapultati nel passato, fino all’anno 1492, nel piccolo borgo di Frittole.
- Potere assoluto (Sky Cinema Action, 21:15)
Il regista Clint Eastwood interpreta un esperto ladro a Washington che assiste involontariamente a un grave delitto compiuto dal Presidente degli Stati Uniti all’interno di una villa blindata.
- The Amazing Mr. Blunden (Sky Cinema Family, 21:00)
Un’avventura fantastica e misteriosa ambientata nella campagna inglese, in cui due bambini incontrano un anziano signore che offre alla loro famiglia un lavoro in una villa abbandonata ricca di segreti temporali.
- Immortals (Sky Cinema Sci-Fi, 21:00)
Il regista Tarsem Singh racconta la storia del giovane guerriero Teseo nell’antica Grecia, scelto dal dio Zeus per guidare la lotta degli umani contro lo spietato re Iperione e i suoi titani ribelli.
- Shut In (Sky Cinema Suspense, 21:00)
L’attrice Naomi Watts interpreta una psicologa infantile che vive isolata in una casa di campagna nel New England e che rimane pericolosamente intrappolata all’interno delle mura domestiche durante una terribile tempesta di neve.