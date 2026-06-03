Mercoledì 3 giugno va in onda la quinta e ultima puntata dell’edizione attualmente in corso di Turisti per Case. Il format parte alle ore 21:30 circa, su Real Time.

Turisti per Case 3 giugno, le telecamere in Toscana

Al centro di Turisti per Case di mercoledì 3 giugno tornano i giudici Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, chiamati a turno a indicare un luogo che desiderano visitare.

In occasione della puntata di oggi è Tommaso Zorzi, già protagonista di Cortesie per gli ospiti, ad avere il compito di esprimere il desiderio. A tal proposito, confessa di aver bisogno di staccare dalla routine quotidiana della città per riconnettersi con la natura.

Per farlo, Zorzi esprime il desiderio di visitare la Toscana, in particolare la zona che circonda Lucca. Un territorio, questo, contraddistinto da cipressi e colline decisamente molto affascinanti.

A Gianluca Torre e Ida Di Filippo il compito di provare ad esaudire il desiderio di Tommaso Zorzi

Come prevede il regolamento, a Turisti per Case del 3 giugno Di Filippo e Torre devono scegliere due strutture ricettive che, secondo loro, sono perfette per esaudire il desiderio di Zorzi. Solamente quest’ultimo deve valutare i luoghi in cui ha alloggiato assegnando un voto fra Non ci siamo, Ok, Buono e Top alle categorie Posizione, Home Tour, Esperienza e Ospitalità.

Alla fine della puntata, inoltre, il giudice che ha lanciato la sfida assegna al compagno di viaggio che ha saputo interpretare meglio il suo desiderio il Super Top, che vale doppio e che potrebbe risultare decisivo per l’indicazione del vincitore della puntata.

Turisti per Case 3 giugno, i concorrenti

In primis, a Turisti per Case del 3 giugno partecipa Tenuta di Tramonte. Scelta da Di Filippo, è posta fra le colline della Lucchesia ed è gestita da Lorenzo e dalla moglie Laurence. Vivevano a Bruxelles, fino a quando hanno deciso di acquistare la struttura che un tempo era un convento. Lorenzo racconta: “Mio nonno viveva in Toscana e un giorno ho scoperto le suore vendevano il convento situato dietro la nostra casa di famiglia“. Laurence aggiunge: “Il nostro sogno è sempre stato di coltivare la terra, produrre l’olio e il vino. Il nostro è un progetto agricolo che si è evoluto verso l’accoglienza turistica. Ci siamo innamorati di questo posto per la sua pace”.

A seguire, Gianluca Torre accompagna tutti nel Relais del Lago. Si tratta di un casolare dei primi del ‘600 posto a Capannori, portato avanti da Elisa e Alessandro. I due raccontano: “Si tratta della nostra casa, una casa contadina aperta agli ospiti. Noi abitiamo qui con i nostri figli“. Molto importanti, per lo sviluppo dell’attività, sono stati i genitori di Alessandro, ancora oggi parti integranti della struttura. Elisa aggiunge: “I nostri ospiti trovano un’accoglienza famigliare, un servizio da cinque stelle ma in contesto informale“.