Stasera in TV lunedì 8 giugno 2026 il palinsesto propone film, programmi di attualità, intrattenimento, reality, documentari e grandi titoli del cinema italiano e internazionale. La prima serata offre diverse alternative tra Rai, Mediaset, La7, TV8, Nove e i canali Sky Cinema.

Per seguire la programmazione Rai in diretta streaming e rivedere i contenuti on demand è possibile collegarsi al sito ufficiale RaiPlay. Di seguito tutti i principali programmi e film in onda nella serata di lunedì 8 giugno 2026.

Stasera in TV lunedì 8 giugno 2026, Rai

La programmazione Rai di lunedì 8 giugno 2026 propone cinema, intrattenimento e approfondimento storico. Ecco cosa vedere in prima serata sui principali canali del servizio pubblico.

Rai 1 : Tutti tranne te (Film) – Una moderna commedia romantica in cui due giovani, dopo un primo appuntamento fantastico finito male, si ritrovano per caso a un matrimonio in Australia e decidono di fingere di essere una coppia. In onda dalle 21:30 alle 23:30 .

: (Film) – Una moderna commedia romantica in cui due giovani, dopo un primo appuntamento fantastico finito male, si ritrovano per caso a un matrimonio in e decidono di fingere di essere una coppia. In onda dalle alle . Rai 2 : The Unknown – Fino all’ultimo bivio (Intrattenimento) – Un reality di azione e suspense psicologica in cui i concorrenti devono affrontare scelte morali, percorsi imprevedibili e prove sempre più difficili per raggiungere la meta finale. In onda dalle 21:20 alle 23:20 .

: (Intrattenimento) – Un reality di azione e suspense psicologica in cui i concorrenti devono affrontare scelte morali, percorsi imprevedibili e prove sempre più difficili per raggiungere la meta finale. In onda dalle alle . Rai 3: Mussolini. Le verità nascoste (Intrattenimento) – Un documentario storico di approfondimento che analizza, attraverso filmati d’archivio e testimonianze, segreti e retroscena del ventennio fascista. In onda dalle 21:15 alle 00:00.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

La serata televisiva continua con talk show, informazione, cinema e intrattenimento anche sulle reti Mediaset, La7, TV8 e Nove.

Rete 4 : Quarta Repubblica (Informazione) – Nicola Porro conduce il talk show di approfondimento politico ed economico dedicato ai temi caldi della settimana, alle riforme e alle interviste ai protagonisti del panorama italiano. In onda dalle 21:34 alle 00:58 .

: (Informazione) – conduce il talk show di approfondimento politico ed economico dedicato ai temi caldi della settimana, alle riforme e alle interviste ai protagonisti del panorama italiano. In onda dalle alle . Canale 5 : Superkaraoke (Intrattenimento) – Un grande show musicale all’insegna del divertimento, con persone comuni e volti noti pronti a sfidarsi sulle hit più amate, coinvolgendo il pubblico in un grande canto collettivo. In onda dalle 21:20 alle 01:13 .

: (Intrattenimento) – Un grande show musicale all’insegna del divertimento, con persone comuni e volti noti pronti a sfidarsi sulle hit più amate, coinvolgendo il pubblico in un grande canto collettivo. In onda dalle alle . Italia 1 : Hunter’s Prayer – In fuga (Film) – Sam Worthington interpreta un killer professionista che decide di proteggere una giovane ragazza invece di eliminarla, diventando a sua volta il bersaglio di una pericolosa caccia all’uomo. In onda dalle 21:29 alle 23:21 .

: (Film) – interpreta un killer professionista che decide di proteggere una giovane ragazza invece di eliminarla, diventando a sua volta il bersaglio di una pericolosa caccia all’uomo. In onda dalle alle . La7 : Propaganda Live – Speciale ballottaggi (Informazione) – Diego Bianchi e la sua squadra tornano in prima serata con una puntata speciale dedicata ai risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali, tra reportage, satira e analisi in studio. In onda dalle 21:15 alle 01:00 .

: (Informazione) – e la sua squadra tornano in prima serata con una puntata speciale dedicata ai risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali, tra reportage, satira e analisi in studio. In onda dalle alle . TV8 : Robin Hood principe dei ladri (Film) – Kevin Costner interpreta il leggendario eroe popolare che, tornato dalle Crociate, si rifugia nella foresta di Sherwood per combattere lo spietato sceriffo di Nottingham . In onda dalle 21:40 alle 00:20 .

: (Film) – interpreta il leggendario eroe popolare che, tornato dalle Crociate, si rifugia nella foresta di per combattere lo spietato sceriffo di . In onda dalle alle . Nove: Little Big Italy (Intrattenimento) – Francesco Panella viaggia alla scoperta delle grandi capitali estere per trovare i migliori ristoranti italiani, giudicati da una giuria di expat. In onda dalle 21:30 alle 23:20.

I film di questa sera in tv lunedì 8 giugno 2026

Per chi cerca un film da vedere questa sera in TV, il palinsesto di lunedì 8 giugno 2026 offre commedie, thriller, biografie, avventura, cinema italiano e grandi classici.

Van Helsing (Canale 20, 21:11 ) – Hugh Jackman interpreta il celebre cacciatore di mostri inviato in Transilvania per sconfiggere il conte Dracula prima che realizzi il suo piano diabolico. In onda in prima TV .

(Canale 20, ) – interpreta il celebre cacciatore di mostri inviato in per sconfiggere il conte prima che realizzi il suo piano diabolico. In onda in . North Country – Storia di Josey (Iris, 21:16 ) – Charlize Theron interpreta una madre single che trova lavoro in una miniera di ferro del Minnesota e decide di guidare una storica battaglia legale contro le molestie subite.

(Iris, ) – interpreta una madre single che trova lavoro in una miniera di ferro del e decide di guidare una storica battaglia legale contro le molestie subite. Gli Stati Uniti contro Billie Holiday (Rai Movie, 21:26 ) – Il racconto biografico dedicato alla leggenda del jazz Billie Holiday , presa di mira dal governo federale americano anche a causa delle sue canzoni di denuncia sociale e politica.

(Rai Movie, ) – Il racconto biografico dedicato alla leggenda del jazz , presa di mira dal governo federale americano anche a causa delle sue canzoni di denuncia sociale e politica. Passione ribelle (Twentyseven, 21:10 ) – Matt Damon e Penélope Cruz sono protagonisti di un dramma romantico d’epoca in cui un giovane cowboy texano si trasferisce in Messico e si innamora della figlia di un ricco proprietario terriero.

(Twentyseven, ) – e sono protagonisti di un dramma romantico d’epoca in cui un giovane cowboy texano si trasferisce in e si innamora della figlia di un ricco proprietario terriero. Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle (La5, 21:20 ) – Una commedia sentimentale europea in cui i destini di due sconosciuti si incrociano lungo le romantiche rive del Danubio , durante un festival estivo.

(La5, ) – Una commedia sentimentale europea in cui i destini di due sconosciuti si incrociano lungo le romantiche rive del , durante un festival estivo. Caccia al 12° uomo (Rai 4, 21:15 ) – La drammatica storia vera di un soldato della resistenza norvegese che tenta una fuga quasi impossibile tra i ghiacci per sfuggire alle truppe naziste.

(Rai 4, ) – La drammatica storia vera di un soldato della resistenza norvegese che tenta una fuga quasi impossibile tra i ghiacci per sfuggire alle truppe naziste. Libera uscita (Italia 2, 21:12) – Owen Wilson e Jason Sudeikis sono protagonisti di una commedia in cui due mariti ricevono dalle rispettive mogli una settimana di libertà assoluta, con risultati imprevedibili.

I film su Sky lunedì 8 giugno 2026

Chi è abbonato a Sky Cinema può scegliere tra thriller, commedie, film d’azione, biografie, cinema fantasy e grandi produzioni internazionali. Ecco i principali film in onda su Sky lunedì 8 giugno 2026.