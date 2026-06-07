Stasera in TV lunedì 8 giugno 2026 il palinsesto propone film, programmi di attualità, intrattenimento, reality, documentari e grandi titoli del cinema italiano e internazionale. La prima serata offre diverse alternative tra Rai, Mediaset, La7, TV8, Nove e i canali Sky Cinema.
Per seguire la programmazione Rai in diretta streaming e rivedere i contenuti on demand è possibile collegarsi al sito ufficiale RaiPlay. Di seguito tutti i principali programmi e film in onda nella serata di lunedì 8 giugno 2026.
Stasera in TV lunedì 8 giugno 2026, Rai
La programmazione Rai di lunedì 8 giugno 2026 propone cinema, intrattenimento e approfondimento storico. Ecco cosa vedere in prima serata sui principali canali del servizio pubblico.
- Rai 1: Tutti tranne te (Film) – Una moderna commedia romantica in cui due giovani, dopo un primo appuntamento fantastico finito male, si ritrovano per caso a un matrimonio in Australia e decidono di fingere di essere una coppia. In onda dalle 21:30 alle 23:30.
- Rai 2: The Unknown – Fino all’ultimo bivio (Intrattenimento) – Un reality di azione e suspense psicologica in cui i concorrenti devono affrontare scelte morali, percorsi imprevedibili e prove sempre più difficili per raggiungere la meta finale. In onda dalle 21:20 alle 23:20.
- Rai 3: Mussolini. Le verità nascoste (Intrattenimento) – Un documentario storico di approfondimento che analizza, attraverso filmati d’archivio e testimonianze, segreti e retroscena del ventennio fascista. In onda dalle 21:15 alle 00:00.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
La serata televisiva continua con talk show, informazione, cinema e intrattenimento anche sulle reti Mediaset, La7, TV8 e Nove.
- Rete 4: Quarta Repubblica (Informazione) – Nicola Porro conduce il talk show di approfondimento politico ed economico dedicato ai temi caldi della settimana, alle riforme e alle interviste ai protagonisti del panorama italiano. In onda dalle 21:34 alle 00:58.
- Canale 5: Superkaraoke (Intrattenimento) – Un grande show musicale all’insegna del divertimento, con persone comuni e volti noti pronti a sfidarsi sulle hit più amate, coinvolgendo il pubblico in un grande canto collettivo. In onda dalle 21:20 alle 01:13.
- Italia 1: Hunter’s Prayer – In fuga (Film) – Sam Worthington interpreta un killer professionista che decide di proteggere una giovane ragazza invece di eliminarla, diventando a sua volta il bersaglio di una pericolosa caccia all’uomo. In onda dalle 21:29 alle 23:21.
- La7: Propaganda Live – Speciale ballottaggi (Informazione) – Diego Bianchi e la sua squadra tornano in prima serata con una puntata speciale dedicata ai risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali, tra reportage, satira e analisi in studio. In onda dalle 21:15 alle 01:00.
- TV8: Robin Hood principe dei ladri (Film) – Kevin Costner interpreta il leggendario eroe popolare che, tornato dalle Crociate, si rifugia nella foresta di Sherwood per combattere lo spietato sceriffo di Nottingham. In onda dalle 21:40 alle 00:20.
- Nove: Little Big Italy (Intrattenimento) – Francesco Panella viaggia alla scoperta delle grandi capitali estere per trovare i migliori ristoranti italiani, giudicati da una giuria di expat. In onda dalle 21:30 alle 23:20.
I film di questa sera in tv lunedì 8 giugno 2026
Per chi cerca un film da vedere questa sera in TV, il palinsesto di lunedì 8 giugno 2026 offre commedie, thriller, biografie, avventura, cinema italiano e grandi classici.
- Van Helsing (Canale 20, 21:11) – Hugh Jackman interpreta il celebre cacciatore di mostri inviato in Transilvania per sconfiggere il conte Dracula prima che realizzi il suo piano diabolico. In onda in prima TV.
- North Country – Storia di Josey (Iris, 21:16) – Charlize Theron interpreta una madre single che trova lavoro in una miniera di ferro del Minnesota e decide di guidare una storica battaglia legale contro le molestie subite.
- Gli Stati Uniti contro Billie Holiday (Rai Movie, 21:26) – Il racconto biografico dedicato alla leggenda del jazz Billie Holiday, presa di mira dal governo federale americano anche a causa delle sue canzoni di denuncia sociale e politica.
- Passione ribelle (Twentyseven, 21:10) – Matt Damon e Penélope Cruz sono protagonisti di un dramma romantico d’epoca in cui un giovane cowboy texano si trasferisce in Messico e si innamora della figlia di un ricco proprietario terriero.
- Amore sul Danubio – Un amore sotto le stelle (La5, 21:20) – Una commedia sentimentale europea in cui i destini di due sconosciuti si incrociano lungo le romantiche rive del Danubio, durante un festival estivo.
- Caccia al 12° uomo (Rai 4, 21:15) – La drammatica storia vera di un soldato della resistenza norvegese che tenta una fuga quasi impossibile tra i ghiacci per sfuggire alle truppe naziste.
- Libera uscita (Italia 2, 21:12) – Owen Wilson e Jason Sudeikis sono protagonisti di una commedia in cui due mariti ricevono dalle rispettive mogli una settimana di libertà assoluta, con risultati imprevedibili.
I film su Sky lunedì 8 giugno 2026
Chi è abbonato a Sky Cinema può scegliere tra thriller, commedie, film d’azione, biografie, cinema fantasy e grandi produzioni internazionali. Ecco i principali film in onda su Sky lunedì 8 giugno 2026.
- Hunting Season (Sky Cinema Suspense, 21:15) – Un thriller psicologico in cui una tranquilla battuta di caccia tra amici nei boschi si trasforma in un incubo quando un misterioso cecchino nascosto prende di mira il gruppo.
- War – La guerra desiderata (Sky Cinema Due, 21:15) – Una commedia satirica e surreale che racconta le bizzarre peripezie di un uomo e una donna alle prese con una guerra europea improvvisa e paradossale.
- The Terminal (Sky Cinema Drama, 21:15) – Tom Hanks interpreta un cittadino dell’Est Europa che resta bloccato all’aeroporto di New York dopo un colpo di stato nel suo Paese d’origine.
- Dragon Trainer 2 (Sky Cinema Family, 21:00) – Il giovane vichingo Hiccup e il drago Sdentato esplorano nuovi territori e devono difendere l’isola di Berk da un esercito di cacciatori.
- Godzilla e Kong – Il nuovo impero (Sky Cinema Uno, 21:00) – I due titanici mostri sono costretti a stringere un’alleanza inattesa per affrontare una minaccia colossale nascosta nel cuore della Terra.
- Boston – Caccia all’uomo (Sky Cinema Action, 21:00) – Mark Wahlberg interpreta un agente di polizia impegnato nella serrata indagine per catturare i responsabili dell’attentato alla maratona di Boston.
- Il grande giorno (Sky Cinema Comedy, 21:00) – Aldo, Giovanni e Giacomo si ritrovano sul lago di Como per celebrare il matrimonio dei rispettivi figli, ma una serie di imprevisti rischia di rovinare tutto.
- Ex – Amici come prima! (Sky Cinema Romance, 21:00) – Enrico Vanzina dirige una commedia corale dedicata agli intrecci amorosi, ai tradimenti, alle gelosie e ai ritorni inattesi degli ex.