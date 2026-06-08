La nuova settimana, quella dall’8 al 14 giugno 2026, di Racconto di una notte si annuncia ricca di svolte drammatiche, tensioni familiari e nuovi colpi di scena. La serie turca, in onda su Canale 5 nel daytime e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire il tormentato legame tra Mahir e Canfeza, sempre più divisi tra amore, paura, vendetta e segreti di famiglia.

Gli episodi porteranno al centro della scena il matrimonio tra Mahir e Canfeza, le condizioni critiche di Selim, il ritorno di Mahir nelle forze dell’ordine e un nuovo mistero destinato a sconvolgere Villa Yilmaz.

Racconto di una notte 8-14 giugno 2026 – lunedì 8 giugno 2026

La settimana si apre con Mahir deciso a portare via Canfeza dalla villa di Selim. Il giovane è convinto di poterla finalmente liberare, ma la ragazza lo respinge con parole durissime. Dietro il suo rifiuto, però, si nasconde una minaccia terribile.

Selim, infatti, tiene sotto controllo Canfeza e la costringe ad allontanare Mahir facendo leva sulla sicurezza della nonna. La ragazza è terrorizzata e non riesce a confessare la verità. Mahir, ferito e deluso, crede di essere stato tradito proprio dalla donna che ama.

Racconto di una notte, trama martedì 9 giugno 2026

Nel nuovo episodio, Canfeza vive un momento di grande disperazione. Dopo aver mandato via Mahir, si ritrova sola con il peso delle minacce ricevute da Selim. La ragazza sa di aver spezzato il cuore dell’uomo che ama, ma teme conseguenze ancora più gravi per la sua famiglia.

A proteggerla arriva Kursat, deciso a difendere la figlia da ogni pericolo. Il padre promette a Canfeza che non permetterà a nessuno di farle del male. Intanto, la tensione intorno a Selim aumenta e la situazione precipita durante un tentativo di fuga.

Racconto di una notte 8-14 giugno 2026 – mercoledì 10 giugno 2026

Selim viene colpito e finisce in ospedale in condizioni gravissime. La sua sorte resta appesa a un filo, ma la sua presenza continua a pesare su tutti anche dal letto d’ospedale.

Nel frattempo Mahir scopre una verità sconvolgente: Orhan lo ha tradito. Questa rivelazione cambia gli equilibri e permette a Mahir di essere reintegrato nelle forze dell’ordine. Il ritorno al lavoro, però, non cancella il dolore personale: il rapporto con Canfeza resta fragile e segnato dalla sfiducia.

Racconto di una notte, trama giovedì 11 giugno 2026

Arriva il momento del matrimonio tra Mahir e Canfeza. I due protagonisti riescono finalmente a unirsi, ma quello che dovrebbe essere un nuovo inizio si trasforma subito in un legame freddo e pieno di distanza.

Mahir non riesce a dimenticare il rifiuto di Canfeza e continua a sentirsi ferito. La giovane, invece, prova a riavvicinarsi a lui, ma ogni tentativo sembra scontrarsi con il muro di diffidenza costruito dal marito. A Villa Yilmaz il clima diventa sempre più pesante.

Venerdì 12 giugno 2026

La situazione si complica ulteriormente quando Selim si riprende e scopre del matrimonio tra Mahir e Canfeza. La notizia lo manda su tutte le furie e riaccende il suo desiderio di vendetta.

Selim non ha alcuna intenzione di accettare la sconfitta e inizia a progettare un piano contro Mahir. La sua rabbia diventa sempre più pericolosa, mentre gli intrighi legati a Rasit iniziano a emergere con maggiore forza. Mahir si ritrova così diviso tra la sua vita privata e una rete di segreti sempre più oscura.

Racconto di una notte, trama sabato 13 giugno 2026

Nel nuovo appuntamento, Mahir arriva a una scoperta decisiva su Rasit. Dopo aver parlato con Orhan e Kursat, il protagonista capisce che dietro la figura di Rasit si nasconde Boris, il mandante dell’omicidio di suo padre Mehmet.

Questa rivelazione cambia tutto. La sete di giustizia di Mahir torna a bruciare con forza, ma proprio mentre la verità sembra avvicinarsi, a Villa Yilmaz accade qualcosa di sconvolgente: Canfeza cade dalla terrazza e viene portata d’urgenza in ospedale.

Racconto di una notte 8-14 giugno 2026 – domenica 14 giugno 2026

La settimana si chiude con il mistero sulle condizioni di Canfeza. La ragazza riapre gli occhi in ospedale e sostiene di essere caduta a causa di un semplice capogiro. Le sue parole, però, non convincono né Mahir né Kursat.

Il dubbio diventa sempre più forte: qualcuno ha davvero cercato di uccidere Canfeza? A Villa Yilmaz crescono sospetti, paure e tensioni familiari. Il rapporto tra Mahir e Canfeza, già fragile dopo il matrimonio, viene travolto da un nuovo dramma che potrebbe cambiare per sempre il loro destino.

Dove vedere Racconto di una notte

Racconto di una notte va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45, il sabato alle 14:15, la domenica alle 15:00 e anche in prima serata.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.