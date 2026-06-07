Gabriele e Sara sono i primi protagonisti ufficiali di Temptation Island 2026. Il format, dopo il grande successo dello scorso anno, tornerà in onda, in prima serata, su Canale 5.

Temptation Island 2026 Gabriele Sara, una coppia nata sei anni fa

Al timone di Temtptation Island 2026 tornerà, come sempre, Filippo Bisciglia, che guiderà il percorso di alcune coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro unione. Per alcune settimane, fidanzate e fidanzati vivranno divisi con tentatori e tentatrici. Ognuno di loro ha la possibilità di vedere, mediante dei filmati, quel che sta facendo il partner nell’altro villaggio. Al termine del percorso devono decidere se uscire insieme o separati.

Con uno spot in onda da qualche giorno su Canale 5, Temptation Island ha ufficializzato la prima coppia dell’edizione. È formata da Gabriele e Sara. I due stanno insieme oramai da sei anni e mezzo e da due convivono.

Temptation Island 2026 Gabriele Sara, la storia della coppia

Gabriele, nella clip di presentazione di Temptation Island 2026, ha affermato: “Sono io che ho scritto a Temptation Island perché sono innamoratissimo di Sara, ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Inoltre, ho trovato delle chat nel suo telefono. Lei nega tutto, ma io ho la convinzione, sono sicuro che lei mi abbia tradito“.

Sara, a sua volta, racconta: “Lui mi vuole tenere tutta per sé, nella sua bolla di vetro ed è per questo motivo che io arrivo sempre a lasciarlo“. Gabriele aggiunge: “Io penso di aver dato veramente tanto a questa storia, a partire dalle cose più futili, come i viaggi e le cene nei posti stellati“.

Il racconto del ragazzo è interrotto da Sara, che prende la parola: “Posso interromperti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali“. E quando lui ricorda tutte le volte che rivolge dei complimenti alla compagna, lei glissa: “Me lo dico anche da sola“.

Il 2 luglio la prima puntata

Al momento, la produzione non ha svelato le identità delle altre coppie protagoniste di Temptation Island. Quel che è certo è che per assistere alle puntate della nuova edizione sarà necessario attendere il 2 luglio, data nella quale andrà in onda il primo appuntamento.

Confermata, anche per la nuova edizione, la location che ha accolto lo show lo scorso anno. Il format, infatti, sarà girato in Calabria, presso Calalandrusa Beach Nature Resort, struttura posta a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.