Stasera in tv martedì 9 giugno 2026
Programmazione Tv

Stasera in TV martedì 9 giugno 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
9 Giugno 2026 3 Minuti di lettura
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La programmazione televisiva offre un mix ricchissimo di informazione, grandi cult cinematografici e novità in prima visione. Palinsesti pronti a soddisfare ogni tipo di pubblico, tra approfondimenti politici, serie tv mozzafiato e l’intrattenimento più leggero. Scopriamo nel dettaglio tutte le proposte a partire da Rai 1 fino ai canali tematici e satellitari.

Stasera in TV martedì 9 giugno 2026, Rai

  • Rai 1 – 21:30: Il matrimonio del mio migliore amico (Film)

  • Rai 2 – 21:20: Storie Al Bivio Di Sera (Intrattenimento)

  • Rai 3 – 21:15: Indovina Chi Viene A Cena Cult – Tropical Cocktail (Intrattenimento)

  • Rai 4 – 21:21: Un nuovo inizio (Serie TV – Prima Tv)

  • Rai 5 – 21:15: Cajkovskij – Eugene Onegin (Ragazzi E Musica)

  • Rai Movie – 21:10: 300 (Film)

  • Rai Premium – 21:20: Le indagini di Lolita Lobosco (Serie TV)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:34: E’ sempre Cartabianca (Informazione – Prima Tv)

  • Canale 5 – 21:28: The Assassin (Serie TV)

  • Italia 1 – 21:40: Money Road – Ogni tentazione ha… (Intrattenimento)

  • La7 – 21:15: DiMartedì (Informazione – Prima Tv)

  • TV8 – 21:15: Quattro matrimoni (Intrattenimento)

  • Nove – 20:50: Casa a prima vista (Mondo E Tendenze)

I film di questa sera in tv martedì 9 giugno 2026

  • 20 – 21:12: Un poliziotto alle elementari 2

  • Iris – 21:11: Sfida nella valle dei Comanche

  • Cine34 – 21:15: Un giorno come tanti

  • La5 – 21:10: Una pazza giornata a New York (Prima Tv)

  • Ventitré – 21:18: Hostage Radio

  • Cielo – 21:26: Le Vele Scarlatte

  • La7d – 21:30: Giustizia privata

  • Iris – 21:10: Il giorno del delfino

  • LaEffe – 21:00: E noi come s*****i rimanemmo a guardare

I film su Sky martedì 9 giugno 2026

  • Johnny Stecchino (Sky Cinema Uno) – Un ingenuo autista di scuolabus si ritrova in Sicilia dove viene scambiato per un boss mafioso.

  • Killers of the Flower Moon (Sky Cinema Drama) – Una serie di misteriosi omicidi colpisce la tribù indiana della contea di Osage negli anni venti.

  • Jurassic Park (Sky Cinema Action) – Un miliardario crea un parco di divertimenti con dinosauri clonati che seminano il panico.

  • La musica nel cuore – August Rush (Sky Cinema Family) – Un prodigioso bambino orfano usa il suo talento musicale per ritrovare i genitori biologici.

  • The Running Man (Sky Cinema Sci-Fi) – In un futuro distopico un poliziotto ingiustamente accusato deve sopravvivere a uno show mortale.

  • La ragazza del treno (Sky Cinema Suspense) – Una donna divorziata diventa testimone della misteriosa scomparsa di una ragazza intravista dal finestrino.

  • La scuola più bella del mondo (Sky Cinema Comedy) – Un malinteso burocratico porta una scolaresca meridionale in gemellaggio in un istituto toscano.

  • Ti Odio, Ti Lascio, Ti… (Sky Cinema Romance) – Due fidanzati si lasciano ma nessuno vuole cedere la casa comune dando il via a ripicche.

  • The Son (Sky Cinema Due) – Il fragile equilibrio di una nuova famiglia viene scosso dall’arrivo del figlio adolescente nato prima.

  • Hunting Season (Sky Cinema Collection) – Un uomo si ritrova braccato nei boschi da spietati cacciatori che usano gli umani come prede.

  • War – La guerra desiderata (Sky Cinema Uno) – Una serie di assurdi eventi scatena un’improbabile e grottesca dichiarazione di guerra nel cuore dell’Europa.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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