La programmazione televisiva offre un mix ricchissimo di informazione, grandi cult cinematografici e novità in prima visione. Palinsesti pronti a soddisfare ogni tipo di pubblico, tra approfondimenti politici, serie tv mozzafiato e l’intrattenimento più leggero. Scopriamo nel dettaglio tutte le proposte a partire da Rai 1 fino ai canali tematici e satellitari.
Stasera in TV martedì 9 giugno 2026, Rai
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Rai 1 – 21:30: Il matrimonio del mio migliore amico (Film)
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Rai 2 – 21:20: Storie Al Bivio Di Sera (Intrattenimento)
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Rai 3 – 21:15: Indovina Chi Viene A Cena Cult – Tropical Cocktail (Intrattenimento)
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Rai 4 – 21:21: Un nuovo inizio (Serie TV – Prima Tv)
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Rai 5 – 21:15: Cajkovskij – Eugene Onegin (Ragazzi E Musica)
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Rai Movie – 21:10: 300 (Film)
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Rai Premium – 21:20: Le indagini di Lolita Lobosco (Serie TV)
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Rete 4 – 21:34: E’ sempre Cartabianca (Informazione – Prima Tv)
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Canale 5 – 21:28: The Assassin (Serie TV)
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Italia 1 – 21:40: Money Road – Ogni tentazione ha… (Intrattenimento)
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La7 – 21:15: DiMartedì (Informazione – Prima Tv)
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TV8 – 21:15: Quattro matrimoni (Intrattenimento)
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Nove – 20:50: Casa a prima vista (Mondo E Tendenze)
I film di questa sera in tv martedì 9 giugno 2026
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20 – 21:12: Un poliziotto alle elementari 2
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Iris – 21:11: Sfida nella valle dei Comanche
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Cine34 – 21:15: Un giorno come tanti
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La5 – 21:10: Una pazza giornata a New York (Prima Tv)
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Ventitré – 21:18: Hostage Radio
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Cielo – 21:26: Le Vele Scarlatte
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La7d – 21:30: Giustizia privata
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Iris – 21:10: Il giorno del delfino
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LaEffe – 21:00: E noi come s*****i rimanemmo a guardare
I film su Sky martedì 9 giugno 2026
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Johnny Stecchino (Sky Cinema Uno) – Un ingenuo autista di scuolabus si ritrova in Sicilia dove viene scambiato per un boss mafioso.
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Killers of the Flower Moon (Sky Cinema Drama) – Una serie di misteriosi omicidi colpisce la tribù indiana della contea di Osage negli anni venti.
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Jurassic Park (Sky Cinema Action) – Un miliardario crea un parco di divertimenti con dinosauri clonati che seminano il panico.
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La musica nel cuore – August Rush (Sky Cinema Family) – Un prodigioso bambino orfano usa il suo talento musicale per ritrovare i genitori biologici.
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The Running Man (Sky Cinema Sci-Fi) – In un futuro distopico un poliziotto ingiustamente accusato deve sopravvivere a uno show mortale.
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La ragazza del treno (Sky Cinema Suspense) – Una donna divorziata diventa testimone della misteriosa scomparsa di una ragazza intravista dal finestrino.
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La scuola più bella del mondo (Sky Cinema Comedy) – Un malinteso burocratico porta una scolaresca meridionale in gemellaggio in un istituto toscano.
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Ti Odio, Ti Lascio, Ti… (Sky Cinema Romance) – Due fidanzati si lasciano ma nessuno vuole cedere la casa comune dando il via a ripicche.
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The Son (Sky Cinema Due) – Il fragile equilibrio di una nuova famiglia viene scosso dall’arrivo del figlio adolescente nato prima.
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Hunting Season (Sky Cinema Collection) – Un uomo si ritrova braccato nei boschi da spietati cacciatori che usano gli umani come prede.
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War – La guerra desiderata (Sky Cinema Uno) – Una serie di assurdi eventi scatena un’improbabile e grottesca dichiarazione di guerra nel cuore dell’Europa.