Milo Infante potrebbe presto abbandonare la Rai e approdare a Mediaset. Il giornalista avrebbe già fatto sapere all’azienda pubblica di volersi dimettere.

Milo Infante Mediaset, il saluto criptico nell’ultima puntata di Ore 14 Sera

Quello di Milo Infante sarebbe senz’altro un addio pesante per la Rai. Il giornalista nel 2020 ha debuttato, nel primo pomeriggio di Rai 2, con il programma di cronaca Ore 14, che con il passare del tempo è notevolmente cresciuto negli ascolti sfiorando, non di rado, il 10% di share.

Nel febbraio del 2022, Milo Infante ha ottenuto il ruolo di Vice Direttore di Rai Approfondimenti, mentre la scorsa estate ha debuttato in prima serata con Ore 14 Sera. Format , quest’ultimo, che ha ottenuto ancora una volta ottimi ascolti, al punto da essere stato confermato anche in autunno.

L’ultima puntata è andata in onda lo scorso 5 giugno. Nei ringraziamenti finali, Infante ha salutato il pubblico con una frase decisamente criptica: “Io amo molto Stephen King e c’è una frase che mi ha sempre accompagnato, cioè ‘Ci sono altri mondi al di fuori di questo’, e quindi quello che sarà lo vedremo“.

La volontà di dimettersi

Al momento, dunque, la Rai avrebbe ricevuto la lettera nella quale Milo Infante esprimerebbe la volontà di dimettersi. Non è chiaro che cosa farà la TV di Stato, ma certamente cercherà in tutti i modi di trattenerlo. D’altronde, il conduttore, con Ore 14, rappresenta il fiore all’occhiello, almeno negli ascolti, del daytime di Rai 2 e anche in prima serata ha permesso alla secondarete di ottenere dati Auditel sopra la media.

Milo Infante Mediaset, cosa potrebbe fare sul Biscione

Se per la Rai sarebbe una perdita importante, per Mediaset l’arrivo di Milo Infante arricchirebbe notevolmente l’informazione del Biscione. Al momento, non vi sono dettagli certi in merito ai progetti che potrebbero interessare il conduttore. Considerati gli ascolti di Ore 14 Sera, è lecito immaginare che Mediaset, qualora riuscisse a mettere sotto contratto il conduttore, possa decidere di affidargli una prima serata.

Considerato il genere dei format di Infante, la collocazione naturale di un suo nuovo programma potrebbe essere su Rete 4. Nell’offerta prima time della rete, nella quale la cronaca è già protagonista con Quarto Grado, il talk maggiormente sacrificabile potrebbe essere RealPolitik di Tommaso Labate, un programma che non ha mai particolarmente convinto sul fronte degli ascolti. Attualmente, comunque, non è possibile escludere che un possibile progetto di Milo Infante possa interessare anche la rete ammiraglia.