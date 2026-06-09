Lunedì 8 giugno è giunta al termine la prima edizione di The Unknown Fino all’ultimo bivio e Soleil Sorge è risultata essere la vincitrice. La showgirl, dunque, ha trionfato nella prima edizione del reality.

The Unknown Fino all’ultimo bivio Soleil Sorge, il duello finale con Christian Calenda

Ai nastri di partenza, nella finale di The Unknown Fino all’ultimo bivio, hanno presenziato in quattro. Oltre a Soleil Sorge, poi divenuta vincitrice, hanno gareggiato anche il tatuatore Christian Calenda, l’ex calciatore Alessandro Matri e Costanza Caracciolo.

I finalisti sono stati suddivisi in due squadre. Nella prima parte della serata, Soleil ha collaborato con Christian, mentre Matri e Caracciolo hanno formato l’altro team. I primi due sono riusciti ad avere la meglio, eliminando gli avversari e affrontandosi nel duello finale per la vittoria.

Nella manche decisiva, i finalisti hanno dovuto raggiungere la valigetta contenente il montepremi posta nei Calanchi di Palizzi. Nonostante la destinazione fosse la medesima, i punti di partenza erano differenti: Soleil ha preso il via dalla montagna e Christian dal mare. L’influencer è stata la più veloce ad arrivare nella destinazione finale, riuscendo così a vincere la prima edizione.

The Unknown Fino all’ultimo bivio Soleil Sorge, cosa ha detto dopo la proclamazione

Soleil Sorge, trionfando nello show, ha portato a casa il montepremi finale, che è pari a 25 mila euro. La concorrente, subito dopo aver compreso di essere la vincitrice, si è lasciata andare a un pianto liberatorio e ha affermato: “Non ci credo. The Unknown ha rappresentato per me un qualcosa che è sempre stato il destino, che in ogni scelta e in ogni nostra azione può cambiare e si può riscrivere completamente. Questa è la cosa più bella che mi lascia questo programma“.

Visibilmente deluso, invece, il secondo classificato. Rammaricato per aver perso troppo tempo nella fase iniziale della sfida, Calenda ha ammesso: “È andata così, mi sento molto amareggiato. Soleil è molto più forte di me“.

Gli ascolti

L’incoronazione di Soleil Sorge come vincitrice ha chiuso l’edizione di The Unknown Fino all’ultimo bivio. Lo show, guidato da Elettra Lamborghini e Scintilla, ha dimostrato del potenziale. Nonostante questo, tuttavia, gli ascolti non sono stati all’altezza. Lo show ha iniziato con un blando 4,6% di share, con 674 mila spettatori. Con il passare delle settimane il format è cresciuto, toccando il 5,6% nella terza puntata e il 5,3% nella semifinale. La finale, tuttavia, ha avuto un drastico calo nell’Auditel, risultando l’appuntamento meno visto dell’edizione, con solamente 579 mila spettatori e il 3,7%.