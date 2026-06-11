La programmazione televisiva propone una serata ricca di grande cinema, approfondimenti giornalistici ed eventi sportivi. Palinsesti pronti a soddisfare le esigenze di intrattenimento per tutti i telespettatori italiani. Scopriamo le proposte dei principali canali a cominciare da Rai 1.
Stasera in TV venerdì 12 giugno 2026, Rai
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Rai 1 – 20:35: Canada – Bosnia (Sport)
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Rai 2 – 21:20: Noi (Serie TV)
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Rai 3 – 21:15: La principessa Sissi (Film)
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Rai 4 – 21:21: L’erede (Serie TV)
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Rai 5 – 21:15: Nikolaus Harnoncourt (Ragazzi E Musica)
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Rai Movie – 21:10: The Rebound – Ricomincio dall’amore (Film)
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Rai Premium – 21:20: Oltre la notte (Film)
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Rete 4 – 21:33: Quarto grado (Informazione – Prima Tv)
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Canale 5 – 20:29: NCIS – Unita’ Anticrimine (Serie TV)
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Italia 1 – 21:40: I delitti del BarLume – Resort Paradiso (Serie TV)
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La7 – 21:15: Propaganda Live (Intrattenimento)
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TV8 – 21:25: Quattro matrimoni (Intrattenimento – Prima Tv)
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Nove – 21:30: I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento)
I film di questa sera in tv venerdì 12 giugno 2026
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20 – 21:18: High Heat – Fuoco mortale
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Iris – 21:16: Black Mass: L’ultimo Gangster
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Cine34 – 21:15: La grande scommessa
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La5 – 21:10: L’amore e’ un trucco
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Ventitré – 21:15: Night Hunter
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Cielo – 21:07: Showtime
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La7d – 21:05: Leoni per agnelli
I film su Sky venerdì 12 giugno 2026
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Il mammone (Sky Cinema Uno)
Un trentenne non ha alcuna intenzione di lasciare la casa dei genitori, che tentano di tutto per cacciarlo.
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Schindler’s List – La lista di Schindler (Sky Cinema Drama)
Un imprenditore tedesco usa la sua fabbrica per salvare oltre mille ebrei dai campi di sterminio nazisti.
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Troppo cattivi 2 (Sky Cinema Action)
Una banda di animali criminali cerca di compiere la sua impresa più difficile diventando cittadini modello.
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G.I. Joe – La nascita dei Cobra (Sky Cinema Sci-Fi)
Un’unità d’élite dotata di tecnologie militari avanzate combatte un’organizzazione terroristica globale.
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Una Di Famiglia – The Housemaid (Sky Cinema Suspense)
Una giovane donna viene assunta come domestica in una ricca casa, ma rimane intrappolata in oscuri segreti.
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Now you see me – I maghi del crimine (Sky Cinema Comedy)
Un gruppo di abili illusionisti mette a segno rapine in banca spettacolari durante i propri spettacoli.
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Les Misérables (Sky Cinema Romance)
Nell’Francia del diciannovesimo secolo si intrecciano storie di riscatto, amore e rivoluzione sociale.
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Gli ultimi saranno ultimi (Sky Cinema Due)
Una donna vede la propria vita felice sgretolarsi all’improvviso a causa di difficoltà lavorative e personali.
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Will Hunting – Genio ribelle (Sky Cinema Uno)
Un giovane addetto alle pulizie con un talento matematico prodigioso affronta i propri traumi grazie a uno psicologo.