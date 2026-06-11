Stasera in tv venerdì 12 giugno 2026
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Stasera in TV venerdì 12 giugno 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
12 Giugno 2026 2 Minuti di lettura
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La programmazione televisiva propone una serata ricca di grande cinema, approfondimenti giornalistici ed eventi sportivi. Palinsesti pronti a soddisfare le esigenze di intrattenimento per tutti i telespettatori italiani. Scopriamo le proposte dei principali canali a cominciare da Rai 1.

Stasera in TV venerdì 12 giugno 2026, Rai

  • Rai 1 – 20:35: Canada – Bosnia (Sport)

  • Rai 2 – 21:20: Noi (Serie TV)

  • Rai 3 – 21:15: La principessa Sissi (Film)

  • Rai 4 – 21:21: L’erede (Serie TV)

  • Rai 5 – 21:15: Nikolaus Harnoncourt (Ragazzi E Musica)

  • Rai Movie – 21:10: The Rebound – Ricomincio dall’amore (Film)

  • Rai Premium – 21:20: Oltre la notte (Film)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:33: Quarto grado (Informazione – Prima Tv)

  • Canale 5 – 20:29: NCIS – Unita’ Anticrimine (Serie TV)

  • Italia 1 – 21:40: I delitti del BarLume – Resort Paradiso (Serie TV)

  • La7 – 21:15: Propaganda Live (Intrattenimento)

  • TV8 – 21:25: Quattro matrimoni (Intrattenimento – Prima Tv)

  • Nove – 21:30: I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento)

I film di questa sera in tv venerdì 12 giugno 2026

  • 20 – 21:18: High Heat – Fuoco mortale

  • Iris – 21:16: Black Mass: L’ultimo Gangster

  • Cine34 – 21:15: La grande scommessa

  • La5 – 21:10: L’amore e’ un trucco

  • Ventitré – 21:15: Night Hunter

  • Cielo – 21:07: Showtime

  • La7d – 21:05: Leoni per agnelli

I film su Sky venerdì 12 giugno 2026

  • Il mammone (Sky Cinema Uno)

    Un trentenne non ha alcuna intenzione di lasciare la casa dei genitori, che tentano di tutto per cacciarlo.

  • Schindler’s List – La lista di Schindler (Sky Cinema Drama)

    Un imprenditore tedesco usa la sua fabbrica per salvare oltre mille ebrei dai campi di sterminio nazisti.

  • Troppo cattivi 2 (Sky Cinema Action)

    Una banda di animali criminali cerca di compiere la sua impresa più difficile diventando cittadini modello.

  • G.I. Joe – La nascita dei Cobra (Sky Cinema Sci-Fi)

    Un’unità d’élite dotata di tecnologie militari avanzate combatte un’organizzazione terroristica globale.

  • Una Di Famiglia – The Housemaid (Sky Cinema Suspense)

    Una giovane donna viene assunta come domestica in una ricca casa, ma rimane intrappolata in oscuri segreti.

  • Now you see me – I maghi del crimine (Sky Cinema Comedy)

    Un gruppo di abili illusionisti mette a segno rapine in banca spettacolari durante i propri spettacoli.

  • Les Misérables (Sky Cinema Romance)

    Nell’Francia del diciannovesimo secolo si intrecciano storie di riscatto, amore e rivoluzione sociale.

  • Gli ultimi saranno ultimi (Sky Cinema Due)

    Una donna vede la propria vita felice sgretolarsi all’improvviso a causa di difficoltà lavorative e personali.

  • Will Hunting – Genio ribelle (Sky Cinema Uno)

    Un giovane addetto alle pulizie con un talento matematico prodigioso affronta i propri traumi grazie a uno psicologo.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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