La Rai ha ufficialmente svelato il regolamento e le nuove manche de L’Eredità Summer. Il game show di Rai 1, in onda nell’access prime time dal 20 luglio, presenta svariate novità rispetto alla versione classica del preserale.

L’Eredità Summer regolamento, si parte con La Scossa Visiva

La prima novità de L’Eredità Summer consiste nel numero di giocatori. In ogni appuntamento, infatti, partecipano cinque concorrenti, uno dei quali è il campione, ovvero colui che è arrivato al gioco finale nella serata precedente.

La sfida parte con uno dei simboli del format, cioè La Scossa, ribattezzata per l’occasione La Scossa Visiva. Ai partecipanti è posta una domanda con una serie di risposte alternative, di cui una sola è quella corretta. L’obiettivo, come sempre, è fornire la risposta sbagliata: il primo a dare quella giusta commette l’errore e va a rischio eliminazione. Deve, dunque, puntare il dito contro uno degli avversari e affrontare la Scalata Doppia, che non presenta variazioni rispetto alla versione classica de L’Eredità e che causa la prima eliminazione.

Il Gioco delle Date

Il regolamento de L’Eredità Summer prevede che i 4 concorrenti rimasti affrontino il Gioco delle Date. In esso, Marco Liorni propone a ogni sfidante una domanda relativa a un evento e il partecipante deve indovinare, fra quattro opzioni, l’anno nel quale si è verificato. Il primo concorrente che commette due errori va a rischio eliminazione e deve individuare un collega da affrontare nella Scalata Doppia, al termine della quale vi è la seconda eliminazione.

Al termine rimangono solamente tre giocatori. A loro il compito di affrontare la novità Apri tutte le porte, che sostituisce il Triello. I partecipanti devono scegliere fra sei porte, ognuna associata a un montepremi: una contiene 20 mila euro, due sono da 30 mila euro, altrettante da 40 mila euro e una da 50 mila euro. Il valore di ogni porta è segreto fino a quando viene selezionata e va a incrementare il jackpot degli sfidanti a patto che sia risolta la prova associata, che può essere di varia natura, come una sfida di memoria o uno scioglilingua. Ogni giorno, una delle porte da 30 mila euro può essere sostituita dalla Porta Meccanismo, che può contenere bonus (come il raddoppio del montepremi), malus (può dimezzare o portare a zero il jackpot) o può portare il concorrente che l’ha aperta direttamente alla Ghigliottina.

Al termine di tale manche, i due concorrenti con il montepremi provvisorio più alto accedono all’ultima Scalata Doppia, che determina l’identità del campione.

L’Eredità Summer regolamento, torna l’iconico gioco La Ghigliottina

Il regolamento de L’Eredità Summer prevede il ritorno, come gioco finale, de La Ghigliottina. Al campione sono sottoposte due coppie di termini fra cui scegliere: se seleziona quello corretto il montepremi rimane intatto, altrimenti è dimezzato. Una volta individuate le parole, il concorrente deve cercare di trovare la parola vincente da associare ai lemmi.

Il campione ha poi la possibilità di acquisire un sesto indizio, che potrebbe risultare decisivo per l’individuazione del termine corretto. Comprare questo aiuto, però, costa caro: immediatamente, al partecipante è cancellata l’ultima cifra del montepremi finale. Se, ad esempio, la somma in palio era pari a 50 mila euro, il sesto indizio porta il jackpot a 5 mila euro.