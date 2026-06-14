L’inizio della settimana televisiva si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, tra grandi sfide calcistiche internazionali, inchieste giornalistiche, reality e una ricca selezione cinematografica. Potete consultare la programmazione completa direttamente sul portale di Rai 1 per rimanere aggiornati su tutti i dettagli del palinsesto.
Stasera in TV lunedì 15 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Belgio – Egitto (20:35 – 23:15) – Sport. Le grandi nazionali scendono in campo per un’avvincente amichevole internazionale d’alto livello.
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Rai 2: Boss In Incognito (21:20 – 23:50) – Intrattenimento. Nuovi imprenditori si camuffano tra i propri dipendenti per scoprire la vera realtà della loro azienda.
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Rai 3: Filorosso (21:15 – 00:00) – Intrattenimento. Talk show estivo di approfondimento che unisce cronaca, politica e dibattiti con ospiti in studio.
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Rai Premium: Un nuovo inizio (21:21 – 23:00) – Serie TV. Appassionante serie drammatica che segue le vicissitudini e i risvolti sentimentali dei protagonisti.
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Rai Storia: La nave dei folli – Oltre la ragione (21:15 – 21:50) – Mondo E Tendenze (Prima Tv). Documentario storico che esplora la percezione della follia attraverso i secoli.
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Rai 5: Gala di San Silvestro – parte 2 (21:45 – 22:40) – Ragazzi E Musica. Grande concerto sinfonico celebrativo con un repertorio di musica classica d’eccezione.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Dangerous Waters (21:30 – 23:42) – Film. Thriller mozzafiato in cui una vacanza in barca a vela si trasforma in un incubo a causa di feroci criminali.
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Italia 1: The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo (21:40 – 23:50) – Film. Commedia romantica con Jennifer Lopez nei panni di un’organizzatrice di matrimoni che si innamora dello sposo.
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Rete 4: Quarta repubblica (21:34 – 00:56) – Informazione (Prima Tv). Nicola Porro conduce il programma di approfondimento politico ed economico con interviste e reportage esclusivi.
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La7: La Torre di Babele – Cosa resta di Berlinguer? (21:15 – 22:00) – Intrattenimento. Corrado Augias propone un viaggio storico e culturale incentrato sulla figura del celebre leader politico.
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Nove: Fatto in casa per voi (20:55 – 21:30) – Intrattenimento. Benedetta Rossi accoglie i telespettatori nella sua cucina per preparare ricette tradizionali, semplici e gustose.
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20: Ghost Rider – Spirito di vendetta (21:10 – 23:07) – Film (Prima Tv). Nicolas Cage torna nei panni del supereroe maledetto, questa volta in missione nell’Europa dell’Est per salvare un ragazzo.
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Iris: Vento di passioni (21:10 – 23:25) – Film. Epico dramma familiare interpretato da Brad Pitt, incentrato sulle vite tormentate di tre fratelli e del loro padre nel Montana.
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Cine34: Olé (21:30 – 23:37) – Film. Commedia natalizia dei fratelli Vanzina che segue un gruppo di studenti e professori durante una bizzarra gita scolastica in Spagna.
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Rai 4: Strangerland (21:16 – 23:32) – Film. Nicole Kidman e Joseph Fiennes interpretano due genitori disperati alla ricerca dei figli scomparsi nel deserto australiano.
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Rai Movie: The sentinel (21:15 – 23:20) – Film. Un veterano agente dei servizi segreti viene ingiustamente accusato di far parte di un complotto per uccidere il Presidente.
I film di questa sera in tv lunedì 15 giugno 2026
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Le Ravissement – Rapita (Ventidue, 21:24): Una giovane ostetrica single scivola in una spirale di bugie dopo aver preso in prestito il figlio della sua migliore amica.
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Amore sul Danubio – L’arte di amare (Rai Premium, 21:20): Commedia sentimentale ambientata tra i meravigliosi paesaggi fluviali, dove l’amore sboccia tra mille peripezie artistiche.
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Born to Raise Hell (Cine34, 21:15): Steven Seagal interpreta un agente dell’Interpol impegnato in una sanguinosa guerra contro i trafficanti d’armi nei Balcani.
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Free Willy – Un amico da salvare (Italia 2, 21:09): Un ragazzino problematico stringe un legame straordinario con un’orchestra in cattività e organizza un piano per liberarla.
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Il suo unico figlio (Tv2000, 21:05): Dramma biblico che ripercorre il doloroso viaggio di Abramo verso il monte Moria per compiere il sacrificio di Isacco.
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L’ispettore Dalgliesh (Top Crime, 21:10): Il celebre investigatore e poeta affronta un macabro mistero all’interno di una prestigiosa scuola per infermiere.
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Gioia mia (Sky Cinema, 21:15): Una toccante e profonda vicenda familiare italiana incentrata sulla ricerca della felicità e sul superamento dei traumi del passato.
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12 anni schiavo (Sky Cinema, 21:15): Il pluripremiato capolavoro che racconta la drammatica odissea di Solomon Northup, un nero libero rapito e ridotto in schiavitù.
I film su Sky lunedì 15 giugno 2026
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Kraven – Il cacciatore (Sky Cinema Uno, 21:15)
L’emozionante e violenta storia d’origine di uno dei cattivi più iconici del mondo dei fumetti Marvel.
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C’era una volta a New York (Sky Cinema Due, 21:15)
Una giovane immigrata polacca stringe un legame ambiguo con un affascinante illusionista per sopravvivere nella Manhattan del 1921.
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Scuola di polizia (Sky Cinema Collection, 21:15)
Una strampalata e incompetente banda di nuove reclute approfitta delle maglie larghe del regolamento per entrare in accademia.
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Una notte al museo (Sky Cinema Family, 21:00)
Un guardiano notturno scopre con stupore che tutti i reperti storici del museo prendono magicamente vita dopo il tramonto.
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Battleship (Sky Cinema Action, 21:00)
Una flotta navale internazionale si ritrova a ingaggiare una drammatica battaglia oceanica contro una misteriosa minaccia aliena.
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La figlia del generale (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Un investigatore militare sotto copertura indaga sul brutale omicidio della figlia di un potente e stimato generale dell’esercito.
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Maschi contro femmine (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Le storie incrociate di quattro coppie mettono ironicamente in luce l’eterno conflitto e le incomprensioni tra uomini e donne.
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Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto (Sky Cinema Romance, 21:00)
Il complesso rapporto tra una madre e la figlia adolescente viene messo a dura prova dopo una tragica perdita familiare.
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Enzo (Sky Cinema Drama, 21:00)
Un intenso racconto biografico incentrato sulle passioni automobilistiche, i drammi personali e la determinazione di un grande uomo.