Mancano poche settimane alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2026-2027 prevista il 3 luglio, ma già fioccano le anticipazioni. Sono diverse le novità che interesseranno le reti della TV di Stato.

Palinsesti Rai 2026-2027 anticipazioni, le conferme nel daytime Rai 1

Iniziando da Rai 1, nei palinsesti 2026-2027 non vi sono novità sostanziali. Tornano, infatti, i format dello scorso anno con nessuna variazione nella conduzione, dunque UnoMattina, Storie Italiane, È sempre Mezzogiorno, La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore, Vita in Diretta, L’Eredità, Cinque Minuti e Affari Tuoi.

Anche il sabato pomeriggio è nel segno della stabilità, con il ritorno di Bar Centrale di Elisa Isoardi e Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, programmi che hanno debuttato nel settembre del 2025 e che, evidentemente, hanno convinto i vertici Rai. Dopo tante indiscrezioni non cambia nemmeno il daytime della domenica, con il ritorno di Linea Verde, Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini e Domenica In. Trasmissione, questa, condotta ancora una volta da Mara Venier, seppur con una struttura differente rispetto al passato e che dovrebbe coinvolgere ancora Tommaso Cerno e la novità Bianca Guaccero.

Palinsesti Rai 2026-2027 anticipazioni, il prime time di Rai 1

Sono maggiori le novità che, secondo le anticipazioni, potrebbero riguardare il prime time di Rai 1. La prima riguarda Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti che si sposta al mercoledì. Il venerdì spazio, in primis, a degli one man show musicali: entrambi articolati in due serate, il primo ha come protagonista Achille Lauro, il secondo Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Poi il venerdì è occupato da Antonella Clerici, con The Voice Senior, The Voice Kids e The Voice Generations. Ognuno di questi programmi è formato da sei appuntamenti. Il sabato, in autunno, torna Ballando con le stelle (con Milly Carlucci chiamata a sostituire Selvaggia Lucarelli), mentre in primavera riparte Canzonissima, sempre guidato da Carlucci.

Protagonista, infine, la fiction, che ha diverse collocazioni nel prime time di Rai 1, a partire da quella della domenica.

La programmazione tv di Rai 2

Per quel che concerne Rai 2, secondo le anticipazioni dei palinsesti 2026-2027 sono attese diverse novità. Nel daytime tornano I Fatti Vostri, BellaMa di Pierluigi Diaco e Ore 14, come già noto con la conduzione di Salvo Sottile. Nel prime time, Elettra Lamborghini e Francesca Fagnani sono confermate a Boss in incognito e Belve, mentre il mercoledì debutta un nuovo talk condotto dal giornalista Roberto Inciocchi. In seconda serata è confermato Antonino Monteleone con Linea di confine. Altra novità interessa Vittorio Brumotti, che nel periodo delle festività natalizie debutta con lo show Ultima chiamata. Il già citato Salvo Sottile è al timone anche di Ore 14 Sera.

Palinsesti Rai 2026-2027 anticipazioni, Eleonora Daniele sbarca su Rai 3

Infine, analizzando la possibile offerta di Rai 3, le anticipazioni dei palinsesti 2026-2027 prevedono il ritorno, in autunno, di Petrolio con Duilio Giammaria, Report di Sigfrido Ranucci e FarWest con Antonino Monteleone in pole per la conduzione. Il giovedì, come riporta l’Adnkronos, sbarca Eleonora Daniele con Le cose che non sai, la cui prima edizione è composta da cinque puntate e che è seguita dalla certezza Splendida Cornice di Geppi Cucciari. Confermato Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli il mercoledì, così come Allegro ma non troppo di Luca Barbareschi in seconda serata.

Nel daytime è confermato Agorà, ma con un cambio di conduttore a causa del passaggio su Rai 2 di Roberto Inciocchi. Certe, poi, le nuove edizioni di Un Posto al Sole, Geo con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano e In Mezz’ora di Monica Maggioni la domenica pomeriggio.