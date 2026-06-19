Su Netflix è disponibile Oasis Resort, serie tv spagnola del 2026. Il titolo originale è Oasis e racconta un mystery thriller ambientato in un esclusivo resort di lusso, dove una vacanza da sogno si trasforma in un incubo.

La serie è creata da Ramón Campos, Jon de la Cuesta e David Orea. Al centro della storia c’è la misteriosa scomparsa di una giovane donna: quando la polizia arriva nella struttura e blocca il resort, ospiti e dipendenti restano intrappolati all’interno. Da quel momento, tutti diventano sospettati e nessuno può lasciare l’Oasis fino a quando la verità non verrà a galla. Netflix la presenta tra drama, teen mystery, crime e thriller spagnolo.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Oasis Resort”

Oasis Resort è una serie spagnola prodotta da Bambú Producciones, società già legata a titoli come Las chicas del cable, Fariña ed El caso Asunta. La serie è stata creata da Ramón Campos, Jon de la Cuesta e David Orea, con una struttura narrativa che mescola thriller, teen drama, mistero e segreti familiari.

Il resort Oasis è presentato come il complesso turistico più lussuoso del Paese: spiagge private, servizi VIP, sicurezza impenetrabile e una clientela composta da famiglie ricche e potenti. Ma proprio in questo luogo apparentemente perfetto avviene una scomparsa che distrugge ogni illusione di controllo.

Tra i protagonisti troviamo Ana Garcés nel ruolo di Helena, Tomy Aguilera nel ruolo di Dani e Victoria Kantch nel ruolo di Celia. Nel cast figurano anche Manel Duarte, Berta Castañé, Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola, Laura Simón, Jan Buxaderas, Amanda Palomino e Blas Polidori.

La serie lavora sul contrasto tra apparenza e verità. L’Oasis sembra un paradiso costruito per proteggere i privilegiati dal mondo esterno, ma l’indagine rivela progressivamente bugie, relazioni ambigue, rivalità di classe e tensioni tra chi lavora nella struttura e chi la frequenta come ospite.

Dove è stata girata?

Oasis Resort è stata girata in Spagna, principalmente a Tenerife, nelle Isole Canarie. Netflix ha annunciato la fine delle riprese nel novembre 2025, indicando proprio Tenerife come location principale della produzione.

La scelta dell’isola è centrale per l’identità visiva della serie. Tenerife offre spiagge, hotel di lusso, paesaggi naturali e ambienti turistici perfetti per raccontare un paradiso che, poco alla volta, si trasforma in una trappola. L’isola viene usata per costruire un contrasto netto: la luce, il mare e l’eleganza del resort contro l’oscurità dei segreti che emergono dopo la scomparsa.

Il resort diventa una sorta di stanza chiusa a cielo aperto. Dopo l’arrivo della polizia, nessuno può uscire: ospiti e dipendenti restano bloccati nello stesso luogo, costretti a convivere con sospetti, accuse e rivelazioni sempre più pericolose.

Trama della serie tv “Oasis Resort”

La trama di Oasis Resort si svolge in uno dei complessi turistici più esclusivi del Paese. L’Oasis è un luogo riservato a famiglie ricchissime, giovani privilegiati e clienti abituati a ottenere tutto. Spiagge private, feste, camere di lusso e sicurezza assoluta promettono l’estate perfetta.

Tutto cambia quando una giovane donna scompare misteriosamente. La polizia entra nel resort, blocca la struttura e impedisce a chiunque di lasciare il complesso. Da quel momento, tutti diventano potenziali sospettati: ospiti, dipendenti, amici, familiari e addetti alla sicurezza.

L’indagine mette sotto pressione ogni personaggio. Le famiglie più influenti cercano di proteggere la propria reputazione, i ragazzi nascondono relazioni e conflitti, mentre il personale del resort conosce dettagli che potrebbero cambiare il corso delle indagini. La scomparsa non sembra un episodio isolato, ma il punto di arrivo di tensioni accumulate nel tempo.

Helena, Dani e Celia si ritrovano coinvolti in una rete di sospetti sempre più fitta. Ogni nuovo indizio apre una pista diversa, ogni confessione rivela una bugia e ogni alleanza può trasformarsi in tradimento. Il resort, nato per garantire lusso e sicurezza, diventa così una prigione dorata in cui nessuno può più fingere di essere innocente.

Spoiler finale

Nel finale di Oasis Resort, l’indagine sulla scomparsa della giovane donna arriva al momento decisivo. La polizia riesce a ricostruire gli ultimi movimenti della ragazza e a collegare gli indizi rimasti nascosti tra stanze, aree private, spazi riservati e zone del resort apparentemente fuori controllo.

La verità mette in crisi l’immagine perfetta dell’Oasis. La scomparsa non è soltanto un fatto di cronaca isolato, ma il risultato di un sistema di bugie, protezioni e privilegi che coinvolge ospiti e personale. Le famiglie più ricche hanno cercato di difendere la propria reputazione, mentre alcuni dipendenti hanno taciuto informazioni importanti per paura di perdere tutto.

Il finale mostra che il lusso del resort era solo una facciata. Dietro feste, spiagge private e sicurezza impenetrabile si nascondevano rivalità, ricatti, relazioni segrete e tensioni sociali. La scomparsa costringe tutti a mostrare ciò che avevano provato a nascondere.

La conclusione chiude il mistero principale, ma lascia anche un senso amaro: la verità viene a galla, però nessuno esce davvero pulito dall’Oasis. La serie usa il giallo per raccontare un mondo in cui il privilegio prova sempre a proteggersi, anche quando davanti c’è una vita spezzata o scomparsa.

Cast completo della serie tv “Oasis Resort”

Il cast di Oasis Resort riunisce giovani interpreti spagnoli e volti noti della serialità iberica. I personaggi principali ruotano intorno al resort di lusso, alla scomparsa che scatena l’indagine e ai segreti di ospiti e dipendenti.

Ana Garcés : Helena

: Helena Tomy Aguilera : Dani

: Dani Victoria Kantch : Celia

: Celia Manel Duarte : Pablo

: Pablo Berta Castañé : Maca

: Maca Ada Molina : Sofía

: Sofía Alex Mola : Jaén

: Jaén Laura Simón : Laura

: Laura Jan Buxaderas : Oliver

: Oliver Amanda Palomino : Leo

: Leo Blas Polidori : Jon

: Jon Verónica Sánchez : Ispettrice Ortega

: Ispettrice Ortega Paco Tous: Ginés

Dove vedere Oasis Resort in streaming

Oasis Resort è disponibile in streaming su Netflix dal 19 giugno 2026. La serie può essere vista dagli abbonati alla piattaforma attraverso l’app ufficiale di Netflix su smart tv, smartphone, tablet, computer e dispositivi compatibili.

Il titolo originale della serie è Oasis. In Italia viene promossa anche come Oasis Resort, richiamando direttamente il luogo in cui si svolge il mistero: un resort di lusso dove, dopo una scomparsa, nessuno può più uscire.