La programmazione televisiva per la serata di oggi offre un’ampia scelta che spazia dalle dirette dei grandi eventi sportivi internazionali all’approfondimento giornalistico, fino a imperdibili prime visioni e grandi classici del cinema. Per scoprire tutti i dettagli dei palinsesti, potete consultare la guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.
Stasera in TV martedì 23 giugno 2026, Rai
- Rai 1: Inghilterra – Ghana (21:30 – 00:15) – Sport. Le grandi emozioni del calcio internazionale in diretta con la sfida tra la selezione inglese e quella ghanese.
- Rai 2: Storie Al Bivio Di Sera (21:20 – 00:15) – Intrattenimento. Monica Setta conduce una serata di interviste e racconti intimi con protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura.
- Rai 3: Che Ci Faccio Qui – Tutta La Vita Che Ho (21:15 – 23:15) – Intrattenimento. Domenico Iannacone torna con le sue intense narrazioni e inchieste umane che esplorano storie di resilienza e riscatto.
- Rai Premium: Le indagini di Lolita Lobosco (21:20 – 23:15) – Serie TV (Prima Tv). Il vicequestore Lolita Lobosco affronta un nuovo e complicato caso di omicidio nel cuore di Bari.
- Rai Movie: Il bambino nascosto (21:22 – 23:09) – Film. Un professore di pianoforte decide di nascondere nel suo appartamento un bambino ricercato dalla camorra.
- Rai 5: R.Strauss – La donna senz’ombra (21:15 – 01:30) – Ragazzi E Musica. Grande esecuzione dell’opera lirica con una prestigiosa produzione orchestrale e teatrale.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5: Gigi & vanessa insieme (21:20 – 00:11) – Intrattenimento. Grande show ricco di musica, comicità e ospiti d’eccezione condotto dalla coppia dello spettacolo.
- Italia 1: Mi presenti i tuoi? (21:29 – 23:56) – Film. Esilarante commedia con Ben Stiller e Robert De Niro alle prese con il disastroso incontro tra le rispettive famiglie.
- Rete 4: E’ sempre cartabianca (21:34 – 00:58) – Informazione. Bianca Berlinguer analizza i temi caldi della settimana tra politica, economia e accesi dibattiti in studio.
- La7: Epstein: sopravvissute all’incubo – AVENGED; NO WAY OUT (21:15 – 00:15) – Documentari (Prima Tv). Documentario d’inchiesta che raccoglie le drammatiche testimonianze delle vittime del caso giudiziario Epstein.
- TV8: Money Road – Ogni tentazione ha… (21:40 – 23:35) – Intrattenimento. Un nuovo e avvincente format televisivo che mette alla prova le scelte e le tentazioni dei concorrenti in gara.
- Nove: Le Crociate (21:30 – 00:25) – Mondo E Tendenze. Un viaggio storico e culturale approfondito alla scoperta dei segreti e delle battaglie che hanno segnato il Medioevo.
- La5: Visions (21:19 – 23:22) – Film. Una donna incinta si trasferisce in un vigneto con il marito ma inizia a essere tormentata da terrificanti visioni spettrali.
- Cine34: Matrimonio alle Bahamas (21:00 – 22:56) – Film. Massimo Boldi vola oltreoceano per il matrimonio della figlia scatenando una serie infinita di gag e disastri familiari.
- Rai 4: Outlander (21:20 – 22:35) – Serie TV. Proseguono i viaggi nel tempo e le avventure sentimentali di Claire e Jamie tra intrighi storici e battaglie.
- Iris: Il grande giorno di Jim Flagg (21:15 – 23:17) – Film. Un classico western incentrato sulla figura di un anziano sceriffo deciso a catturare un pericoloso fuorilegge.
- Ventidue: Il duro del Road House (21:10 – 23:05) – Film. Un esperto buttafuori viene ingaggiato per ripulire un locale notturno malfamato dalle bande di criminali locali.
I film di questa sera in tv martedì 23 giugno 2026
- Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’ (Twentyseven, 21:10): Una fantastica rivisitazione delle origini di Peter Pan e del suo primo memorabile arrivo nel magico mondo dell’Isola che non c’è.
- The international (Twentyseven, 21:15): Un agente dell’Interpol e un procuratore distrettuale indagano su una potentissima banca globale coinvolta nel traffico d’armi internazionale.
- Wild child (Twentyseven, 21:10): Una viziata adolescente di Malibu viene spedita dal padre in un rigido e severo collegio femminile inglese per correggere il suo comportamento ribelle.