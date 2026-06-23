Sono diverse le fiction annunciate a inizio della passata stagione e che non sono mai andate in onda. Tale fenomeno interessa numerose serie, in onda sia in Rai che su Mediaset.

Fiction annunciate mai andate in onda, i titoli Rai

Iniziando dalla Rai, sono due le fiction annunciate e che, alla fine, non sono mai state proposte. La prima è Estranei, coproduzione Rai Fiction, Eagle Original Content e Rai Com e appartenente al genere thriller. Il titolo dovrebbe essere composto di quattro puntate e la trama, ambientata a Correggio, verte intorno al difficile rapporto fra la comunità italiana e quella sikh, seguaci del credo religioso del sikhismo. Nel cast ci sono attori decisamente noti, da Elena Radonicich e Ricky Memphis, e in un primo momento il debutto era previsto a novembre. La Rai, tuttavia, ha optato per diversi rinvii e, al momento, è ignota la data nella quale andrà in onda.

Altra fiction Rai annunciata e sparita dai palinsesti è Una famiglia imperfetta. Al centro del progetto ci sono Serena Autieri e Alessandro Tedeschi e la prima stagione, articolata in quattro prime serate con la regia di Tiziana Aristarco, sarebbe dovuta andare in onda nella prima metà del 2026, su Rai 1. Fatto, questo, che però non si è concretizzato e, anche in questo caso, è ignota la data di messa in onda.

Che fine ha fatto Alex Bravo?

Anche Canale 5 ha numerose fiction che, seppur siano state annunciate oramai un anno fa, non hanno ancora visto la luce. Il caso più eclatante è quello di Alex Bravo Poliziotto a modo suo, serie tv poliziesca con protagonista un detective decisamente anticonformista interpretato da Marco Bocci.

La partenza della serie sembrava imminente. Lo scorso 26 aprile, l’attore ha partecipato come ospite a Verissimo di Silvia Toffanin e nel programma ha presentato la fiction, al punto da essere mostrata persino un’anteprima. Al termine dell’intervista, però, non si è più saputo nulla della produzione, che a questo punto è lecito immaginare possa esordire solamente nel prossimo autunno.

Fiction annunciate mai andate in onda, gli altri titoli del Biscione

L’elenco delle fiction Mediaset sparite dai palinsesti è arricchito da Erica. Si tratta di una produzione drammatica con protagonista Vanessa Incontrada, annunciata durante la presentazione dei palinsesti avvenuta nella passata estate. Le riprese sono partite il 25 luglio dello scorso anno e tutto faceva presupporre a un debutto nella prima parte del 2026, ma ciò non è accaduto.

Poche informazioni, infine, sono disponibili su Il Don. La fiction in sei puntate dovrebbe avere come protagonista un prete di periferia, chiamato Don Giuseppe, ed era stata annunciata durante la presentazione degli scorsi palinsesti. All’epoca, però, era stato comunicato che non era ancora stato individuato l’attore protagonista. Altri aggiornamenti non sono stati forniti, con il progetto finito nel dimenticatoio.