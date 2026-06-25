Il palinsesto televisivo per la serata di oggi offre una ricca selezione di appuntamenti per tutti i gusti, spaziando dalle dirette dei grandi eventi calcistici internazionali all’informazione giornalistica, fino a imperdibili pellicole d’autore e cult intramontabili. Per scoprire l’elenco completo e tutti i dettagli aggiornati dei programmi, potete consultare la guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.
Stasera in TV venerdì 26 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Norvegia – Francia (20:30 – 23:15) – Sport. Le grandi emozioni del calcio internazionale in diretta con l’attesissima sfida tra la selezione norvegese e quella francese.
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Rai 2: Noi (21:20 – 22:25) – Serie TV. Proseguono le intense e commoventi vicende familiari dei protagonisti, tra ricordi del passato e sfide del presente.
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Rai 3: Kilimangiaro (21:24 – 23:29) – Documentari. Camilla Raznovich guida i telespettatori in un affascinante viaggio alla scoperta di mete esotiche, culture lontane e documentari naturalistici.
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Rai Movie: Mandela: La lunga strada verso la liberta’ (21:17 – 00:05) – Film. La celebre pellicola biografica che ripercorre l’intera vita di Nelson Mandela, dalla sua infanzia fino al trionfale insediamento come Presidente del Sudafrica.
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Rai Premium: Il destino di Ruby (21:20 – 22:55) – Film. Un intenso dramma sentimentale in cui segreti del passato e difficili scelte personali cambiano per sempre il corso degli eventi.
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Rai 5: Almanacco di Bellezza (20:30 – 21:15) – Ragazzi E Musica. Un raffinato percorso culturale e musicale che esplora le più grandi opere d’arte e le composizioni classiche.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: L’erede (21:21 – 22:16) – Serie TV. Nuovi drammatici risvolti e scottanti verità vengono a galla nel corso di questo avvincente episodio stagionale.
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Italia 1: Indiana Jones e l’Ultima Crociata (21:31 – 00:10) – Film. Il celebre archeologo interpretato da Harrison Ford si allea con il padre alla ricerca del leggendario Santo Graal, sfidando le forze naziste.
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Rete 4: Quarto grado (21:33 – 00:57) – Informazione (Prima Tv). Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con i loro approfondimenti giornalistici e dettagli inediti sui casi di cronaca nera più discussi.
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La7: BEST – Propaganda Live (21:15 – 01:00) – Intrattenimento. Diego Bianchi e la sua squadra propongono una selezione dei momenti migliori dell’anno tra satira politica, reportage e ospiti musicali.
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TV8: I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri (21:40 – 23:40) – Serie TV. Un nuovo ed enigmatico caso di omicidio scuote la comunità di Pineta, spingendo l’istrionico gruppo di vecchietti e il banchiere a indagare.
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Nove: I migliori Fratelli di Crozza (21:30 – 23:20) – Intrattenimento. Maurizio Crozza torna sul palco con il meglio delle sue esilaranti imitazioni e delle parodie satiriche sui personaggi più in vista del panorama italiano.
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20: Le Belve (21:11 – 23:50) – Film. Tre giovani produttori di marijuana di Laguna Beach entrano in un violento conflitto contro un potente e spietato cartello della droga messicano.
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La5: Sissi – Destino di un’imperatrice (21:10 – 23:05) – Film. Terzo capitolo della celebre saga storica incentrato sulle difficoltà diplomatiche e sui problemi di salute della giovane sovrana d’Austria.
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Cine34: Missione eroica – I pompieri 2 (21:25 – 23:22) – Film. Paolo Villaggio e Massimo Boldi tornano a vestire i panni di una sgangherata squadra di vigili del fuoco alle prese con un duro addestramento canadese.
I film di questa sera in tv venerdì 26 giugno 2026
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Girl (La7d, 21:20): Una giovane ragazza nata nel corpo di un maschio affronta con enorme determinazione le sfide fisiche e psicologiche per diventare una ballerina classica professionista.
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Prima di mezzanotte (Nove, 21:07): Un cacciatore di taglie deve scortare un contabile della mafia da New York a Los Angeles, ma il viaggio si trasforma in una rocambolesca fuga dall’FBI e dai killer.
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Fisherman s friends (Cielo, 21:05): Un gruppo di pescatori della Cornovaglia appassionati di canti marinareschi tradizionali viene notato da un produttore discografico, raggiungendo un inaspettato successo.
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Race – Il colore della vittoria (Twentyseven, 21:15): La straordinaria storia vera dell’atleta Jesse Owens, che vinse quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi del 1936 sfidando il mito della supremazia ariana di Adolf Hitler.
I film su Sky venerdì 26 giugno 2026
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Immaturi – Il viaggio (Sky Cinema Uno, 21:15)
I sette storici compagni di scuola decidono di fare finalmente il viaggio di maturità a Paros, ma la vacanza metterà a dura prova i loro matrimoni e le loro storiche amicizie.
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Cry Macho – Ritorno a casa (Sky Cinema Due, 21:15)
Clint Eastwood interpreta un’ex stella del rodeo che accetta l’incarico di riportare a casa il giovane figlio del suo ex capo dal Messico.
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… altrimenti ci arrabbiamo! (Sky Cinema Collection, 21:15)
Bud Spencer e Terence Hill interpretano due amici piloti che si sfidano per vincere una splendida duna buggy, che viene però distrutta dagli scagnozzi di un malavitoso.
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Hook – Capitan Uncino (Sky Cinema Family, 21:00)
Peter Pan è ormai diventato un avvocato di successo sposato e senza memoria del passato, ma deve tornare sull’Isola che non c’è per salvare i suoi figli.
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Ghost In The Shell (Sky Cinema Action, 21:00)
Scarlett Johansson interpreta un agente speciale ibrido tra cyborg e umano alla guida di una sezione d’élite incaricata di fermare pericolosi criminali informatici.
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Paradise Highway (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Una camionista accetta di trasportare un carico clandestino per salvare il fratello dalle minacce del carcere, scoprendo che la merce è una bambina.
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L’illusione perfetta: Now you see me, now you don’t (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Quattro abili illusionisti utilizzano i loro spettacolari spettacoli di magia per mettere a segno incredibili rapine ai danni di corrotti colossi finanziari.