Giovedì 25 giugno, su Sky Uno, è in onda dalle 21:15 l’ultima puntata di Money Road 2. Con l’appuntamento di oggi giunge al termine l’esperimento Sky Original prodotto da Blu Yazmine.

Money Road 2 ultima puntata, il format proposto il prossimo 30 giugno su TV8

Al timone dello show torna, come sempre, Fabio Caressa, giornalista sportivo e telecronista, nonché padrone di casa della prima edizione. La serata odierna è decisamente molto interessante, in quanto per la Compagnia delle Tentazioni, formata da dodici concorrenti rigorosamente non noti, arriva il momento della verità.

Lo show è visibile, giovedì 25 giugno, in esclusiva su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15 circa. Come accaduto per tutti gli altri appuntamenti della seconda edizione, anche l’ultima puntata è proposta in chiaro e in prima serata su TV8, ma solamente martedì 30 giugno.

Un nuovo, impegnatissimo trekking

Non cambia, neanche nell’ultima puntata, il meccanismo di funzionamento di Money Road 2. La Compagnia della Tentazioni ha il compito di affrontare inediti trekking nella natura incontaminata della Malesia, fronteggiando nuove e costosissime tentazioni. Di fronte a esse, i concorrenti devono scegliere se rifiutarle o accettarle, con la consapevolezza, però, di utilizzare il budget in comune a tutto il gruppo.

Ad inizio appuntamento, i partecipanti possono contare su un montepremi di poco superiore ai 201 mila euro. Con tale somma, partono per un trekking decisamente molto complicato, contraddistinto per la presenza di fango e mangrovie.

Nel bel mezzo della giungla malese, i concorrenti devono cercare di resistere ad alcune irresistibili tentazioni, tra cui un’affascinante Beauty Farm che potrebbe fornire agli sfidanti un sollievo fisico e mentale.

Money Road 2 ultima puntata, la suddivisione del montepremi

Al termine dell’ultima puntata di Money Road 2, la Compagnia delle Tentazioni si ritrova ad affrontare il momento più atteso e complicato dell’edizione. Si tratta della suddivisione del montepremi rimasto, che avviene nel Base Camp alla presenza di Fabio Caressa. In tale momento, tutte le verità saranno destinate a venire a galla: i concorrenti sono chiamati a scegliere fra il bene comune e quello individuale, con la consapevolezza che non tutti potrebbero partecipare alla spartizione finale.

Questo l’elenco dei concorrenti protagonisti dell’ultima puntata del format: