Sabato 27 giugno, su Food Network, prende il via il programma In cucina con Sonia. Si tratta di una delle novità dei palinsesti estivi della rete appartenente al gruppo Discovery.

In cucina con Sonia, il debutto di Sonia Peronaci

La società che cura la realizzazione del format In cucina con Sonia è la Manticx Group, che ha lavorato con la collaborazione di Discovery Media del gruppo Warner Bros. Discovery. Al timone del cooking show c’è la cuoca Sonia Peronaci, volto noto della cucina italiana, fondatrice del sito di ricette Giallo Zafferano.

Per la conduttrice si tratta di un gradito ritorno sul piccolo schermo, dove ha lavorato per diversi anni. Pioniera del food blogging (settore nel quale ha un’esperienza di oltre 20 anni) e seguita su Instagram da circa un milione di persone, in carriera ha guidato, fra le altre, Le ricette di Sonia su Rete 4, In cucina con Giallo Zafferano su Fox Life e Fuori di Gusto su La7.

L’ultimo format tv guidato dalla cuoca è La cucina di Sonia, in onda nel 2021 su La7D.

In cucina con Sonia, dodici puntate dalla durata di mezz’ora ciascuna

In cucina con Sonia prende il via sabato 27 giugno, a partire dalle ore 11:00 su Food Network. In totale, la prima edizione del programma è composta da un totale di dodici puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa mezz’ora. La rete, visibile sul canale 33 del digitale terrestre, ne dovrebbe proporre due alla settimana, nella mattinata del sabato. Oltre che in televisione, gli appuntamenti sono fruibili anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+. Qui, gli episodi vengono resi disponibili subito dopo la messa in onda televisiva.

Al centro ricette gustose e semplici

Come accaduto in tutti gli altri programmi guidati dalla food blogger, anche durante quello che debutterà su Food Network è dato spazio al mondo della cucina italiana, analizzata in ogni suo aspetto. Durante gli episodi, la conduttrice realizza una serie di ricette, sia di piatti dolci che di altri salati. Esse appartengono alla tradizione del nostro paese ma non solo.

Il pubblico a casa ha la possibilità di seguire le varie preparazioni nei dettagli, scoprendo aneddoti e segreti per realizzare al meglio i piatti proposti. L’elemento essenziale è la semplicità: le ricette realizzate, infatti, sono in grado di essere replicabili da chiunque a casa.