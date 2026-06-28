La programmazione televisiva per questa domenica sera offre un’ampia scelta di intrattenimento per tutti i gusti, spaziando dai grandi eventi musicali e sportivi in diretta fino alle inchieste giornalistiche e alle pellicole d’autore più premiate. Per scoprire l’elenco completo e tutti i dettagli aggiornati dei palinsesti, potete consultare la guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.
Stasera in TV domenica 28 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Sedicesimi: Sudafrica – Canada (20:35 – 23:15) – Sport. Le grandi emozioni del calcio internazionale entrano nel vivo con la diretta della sfida a eliminazione diretta.
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Rai 2: Elsbeth (21:00 – 21:50) – Serie TV. Nuove e brillanti indagini vedono protagonista l’anticonformista avvocatessa tra le strade di New York.
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Rai 3: PresaDiretta Estate (21:15 – 23:15) – Informazione (Prima Tv). Riccardo Iacona torna con un nuovo ciclo di inchieste giornalistiche dedicate all’attualità e ai temi sociali caldi dell’estate.
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Rai Movie: Interceptor (Mad Max) (21:14 – 23:10) – Film. Il leggendario e crudo cult distopico che ha lanciato la carriera di Mel Gibson in un futuro post-apocalittico dominato da bande di motociclisti.
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Rai Premium: Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso (21:20 – 23:15) – Serie TV. Continuano le bizzarre e ironiche vicende professionali e sentimentali del simpatico avvocato napoletano nato dalla penna di Diego De Silva.
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Rai 5: Georg Solti (21:15 – 22:50) – Ragazzi E Musica. Un prestigioso documentario musicale che celebra la straordinaria carriera e il genio direttoriale del celebre maestro d’orchestra.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Delitti ai Caraibi (21:34 – 22:37) – Serie TV (Prima Tv). Una nuova ed enigmatica indagine poliziesca ambientata tra i paesaggi mozzafiato e i segreti dell’isola di Martinica.
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Italia 1: Hitch – Lui si’ che capisce le donne (21:30 – 23:55) – Film. Will Smith interpreta un infallibile consulente sentimentale di New York che si ritrova in crisi quando si innamora di una cinica giornalista di gossip.
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Rete 4: Radio Italia Live Il Concerto: Palermo (20:40 – 00:15) – Ragazzi E Musica. Sul palco del Foro Italico di Palermo sfilano i più grandi nomi della musica italiana per una grandiosa serata di canzoni ed emozioni.
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La7: In Onda (20:35 – 22:00) – Informazione. Spazio all’approfondimento politico e ai principali fatti di cronaca nazionale e internazionale con ospiti in studio e dibattiti in tempo reale.
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TV8: La Corrida (21:30 – 00:45) – Intrattenimento. I dilettanti allo sbaraglio tornano a esibirsi davanti al pubblico pronti ad accettare applausi scroscianti o il rumore di campanacci e pentole.
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Nove: Maigret in vacanza (21:13 – 23:15) – Film. Il celebre commissario francese interpretato da Rowan Atkinson deve interrompere le sue ferie al mare per fare luce su un misterioso omicidio.
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La5: Kiss the Chef – Una visita inaspettata (21:10 – 23:07) – Film. Una spensierata commedia sentimentale incentrata su bizzarri intrecci familiari e segreti culinari che cambieranno la vita dei protagonisti.
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Iris: Judas and the Black Messiah (21:23 – 23:29) – Film. L’intensa e drammatica storia vera di Fred Hampton, leader delle Black Panthers, e dell’informatore dell’FBI infiltrato nel suo movimento.
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Cine34: Si puo’ fare… amigo (21:25 – 23:30) – Film. Bud Spencer interpreta un corpulento fuorilegge che si ritrova a dover proteggere un bambino rimasto orfano e la sua ricca eredità nel vecchio West.
I film di questa sera in tv domenica 28 giugno 2026
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Racconto di una notte (Italia 1, 21:48): Un’intensa pellicola drammatica che racchiude i destini incrociati e i segreti di diversi personaggi nell’arco di una sola e indimenticabile notte.
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IL VISONE SULLA PELLE (La7, 21:35): Cary Grant e Doris Day sono i protagonisti di un grande classico della commedia romantica americana basato su un divertente gioco di corteggiamento ed equivoci.
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Edward mani di forbice (Real Time, 21:15): Lo straordinario capolavoro di Tim Burton con Johnny Depp nei panni di un ragazzo artificiale e gentile che possiede delle forbici al posto delle mani.
I film su Sky domenica 28 giugno 2026
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L’orchestra stonata (Sky Cinema Uno, 21:15)
Un direttore d’orchestra scopre l’esistenza di un fratello gemello che suona in una banda di paese e decide di riallacciare i rapporti musicali e personali con lui.
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L’ultimo dei Mohicani (Sky Cinema Due, 21:15)
Il cacciatore Occhio di Falco si ritrova coinvolto nella sanguinosa guerra coloniale tra inglesi e francesi per difendere le figlie di un colonnello britannico.
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Pari e dispari (Sky Cinema Collection, 21:15)
Bud Spencer e Terence Hill interpretano due fratellastri che si alleano per sgominare una potente banda di allibratori clandestini a Miami.
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Cattivissimo Me 2 (Sky Cinema Family, 21:00)
L’ex supercattivo Gru viene reclutato dalla Lega Anti-Cattivi insieme all’agente Lucy Wilde per scovare un pericoloso criminale che minaccia il mondo.
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Lucy (Sky Cinema Action, 21:00)
Scarlett Johansson interpreta una giovane donna costretta a trasportare una nuova droga sintetica che, rompendosi nel suo corpo, le permette di sfruttare il 100% delle sue capacità cerebrali.
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Caccia al killer: Monster (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Un thriller psicologico ad altissima tensione in cui un esperto profilatore si mette sulle tracce di uno spietato e imprendibile assassino seriale.
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Sapore di mare (Sky Cinema Comedy, 21:00)
La celebre e nostalgica commedia dei fratelli Vanzina ambientata sulle spiagge di Forte dei Marmi negli anni Sessanta tra amori estivi, canzoni dell’epoca e flirt giovanili.