Domenica 28 giugno torna, con un nuovo appuntamento, Melaverde. La trasmissione di approfondimento è visibile, come sempre, su Canale 5.

Melaverde 28 giugno, i conduttori visitano due diverse zone del nostro paese

Come di consueto, al timone di Melaverde torna la coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. I due, anche questa settimana, si dividono e visitano differenti zone del nostro paese, analizzate dal punto di vista cultura e paesaggistico, oltre che per le tradizioni che sono tramandate da generazioni.

La puntata è proposta, oltre che in televisione, anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Su Canale 5, l’appuntamento prende il via alle ore 11:50 ed è anticipato, dalle ore 10:55 circa, da Le Storie di Melaverde, che ripropone alcuni dei migliori servizi mai trasmessi nella storia della trasmissione.

Ellen Hidding visita il Museo della Stampa

Ellen Hidding, durante Melaverde di oggi, si reca ad Artogne. Si tratta di un piccolo comune di poco più di 3 mila abitanti, situato nel suggestivo territorio della Val Camonica, in provincia di Brescia. La conduttrice, una volta giunta in tale località, entra all’interno del Museo della Stampa, uno dei poli museali più frequentati della zona.

Il museo, intitolato al sacerdote Lodivico Pavoni (canonizzato nel 2016), è nato nell’aprile del 2009 e permette a ogni visitatore di effettuare un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta dei macchinari tipografici del passato.

Il viaggio ad Artogne procede con la tradizione della mascalcia, antica arte legata alla creazione dei maniscalchi. Spazio alle storie delle persone del posto, fra cui quella di una giovane che ha avviato una carriera da cake designer. Il percorso della conduttrice si interrompe con la partecipazione ai suggestivi eventi serali del borgo.

Melaverde 28 giugno, Vincenzo Venuto a Desenzano del Garda

Vincenzo Venuto, durante Melaverde di domenica 28 giugno, si reca a Desenzano del Garda. In tale paese è presente un’azienda di famiglia, che nel corso dei decenni è riuscita a innovarsi. Il condutture incontra coloro che gestiscono tale realtà e raccontano come, oramai da tre generazioni, siano in grado di innovare senza mai perdere il legame con le proprie radici.

Il racconto di Venuto, nel corso della puntata di oggi, è articolato interamente in una fattoria, alla scoperta di un modello di agricoltura capace di guardare al futuro. Tre sono i concetti che sono attualmente al centro di tale realtà: tradizione, innovazione e ricambio generazionale.