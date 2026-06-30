In vista dell’estate 2026, la piattaforma streaming Rai Play ha messo a punto una programmazione tv ad hoc. Fra le novità spicca la collana denominata Summer Kids.

Rai Play programmazione tv estate 2026, l’offerta per i più piccoli

Ampio spazio, nella programmazione tv di Rai Play dell’estate 2026, lo ha l’offerta dedicata ai più piccoli. Sulla piattaforma, infatti, è disponibile la collana di contenuti denominata Summer Kids, con la quale la TV di Stato si pone come obiettivo quello di accompagnare i più piccoli durante le vacanze scolastiche.

A giugno è già possibile vedere diversi cartoni animati, fra cui Salviamo il pianeta, Vivere a colori, Cartoni i in cucina, Album di famiglia e A passo di danza. Da luglio, l’offerta è destinata ad allargarsi ulteriormente con l’arrivo di nuovi episodi di cartoni come BFF-Best Friends Forever.

Sempre per i più piccoli, su Rai Play è presente un altro titolo. Si tratta di Underdog e i Canine Defenders, originario del 2025 e realizzato fra la Francia e l’Italia.

Rai Play programmazione tv estate 2026, i contenuti di Mai visti prima

Sempre su Rai Play è possibile fruire dei contenuti inseriti nella collana denominata Mai visti prima. Si tratta di una serie di film italiani e stranieri del cinema d’autore contemporaneo, proposti per tutta la durata della bella stagione su Rai 3 ma i cui titoli sono già tutti fruibili sulla piattaforma streaming.

Fra le pellicole presenti in tale sezione c’è, ad esempio, Libero sempre comunque mai. Il film di Alessio Maria Federici è dedicato a Libero De Rienzo, attore scomparso nel 2021. Altro film disponibile è Animali randagi di Maria Tilli, che vanta nel cast Giacomo Ferrara, già protagonista delle produzioni Suburra La serie e Alfredino Una storia italiana.

Gli eventi sportivi

Rai Play, nel corso dell’estate, propone una lunga serie di eventi sportivi, trasmessi in diretta e in contemporanea con le reti della TV di Stato. Fino alla metà di luglio procedono i Mondiali di calcio, con la Rai che manda in onda, in diretta, diverse partite, fra cui le due semifinali e le finali.

Fino ad agosto, poi, sono visibili le diverse tappe della Diamond League, con protagonisti alcuni dei migliori atleti italiani e internazionali. Il 31 luglio prendono il via gli Europei di Nuoto, che si svolgono a Birmingham, nel Regno Unito. Dal 12 al 16 agosto, invece, ci sono i Mondiali di Ginnastica Artistica. Il 21 agosto fino al 6 settembre si svolgono gli Europei femminili di Pallavolo, con la Nazionale italiana fra le favorite per la vittoria.