Quali programmi, film e show vedere stasera in TV, mercoledì 1 luglio 2026? La prima serata propone una sfida ricca di alternative: i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1, il secondo appuntamento con Temptation Island su Canale 5, l’approfondimento di Chi l’ha visto? su Rai 3 e tanti film tra Rai, Mediaset, TV8, Nove e Sky Cinema.

Di seguito la guida ai programmi più attesi della serata, con orari e canali. La programmazione potrebbe subire variazioni dell’ultimo minuto.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:40 – Mondiali di calcio 2026 . Spazio a una nuova partita della Coppa del Mondo FIFA 2026.

– . Spazio a una nuova partita della Coppa del Mondo FIFA 2026. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island . Filippo Bisciglia conduce il docu-reality delle coppie messe alla prova dai sentimenti e dalle tentazioni.

– . Filippo Bisciglia conduce il docu-reality delle coppie messe alla prova dai sentimenti e dalle tentazioni. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Federica Sciarelli torna con casi irrisolti, scomparse e appelli.

– . Federica Sciarelli torna con casi irrisolti, scomparse e appelli. Rete 4, ore 21:34 – Zona Bianca . Giuseppe Brindisi affronta i temi di attualità, politica e cronaca.

– . Giuseppe Brindisi affronta i temi di attualità, politica e cronaca. La7, ore 21:15 – Lezioni di mafie. Un nuovo appuntamento dedicato alla criminalità organizzata, alle testimonianze e alla legalità.

Programmi Rai in prima serata

Rai 2, ore 21:20 – Il padre della sposa – Film commedia con Steve Martin e Diane Keaton.

– – Film commedia con Steve Martin e Diane Keaton. Rai 4, ore 21:20 – La casa dei misteri – Serie TV, episodi in prima visione.

– – Serie TV, episodi in prima visione. Rai 5, ore 21:25 – Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo – Varietà con Renzo Arbore.

– – Varietà con Renzo Arbore. Rai Movie, ore 21:10 – Diabolik – Chi sei? – Film crime con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:34 – Zona Bianca – Talk e approfondimento con Giuseppe Brindisi.

– – Talk e approfondimento con Giuseppe Brindisi. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island – Reality condotto da Filippo Bisciglia.

– – Reality condotto da Filippo Bisciglia. Italia 1, ore 21:29 – Next – Film d’azione e fantascienza con Nicolas Cage e Julianne Moore.

– – Film d’azione e fantascienza con Nicolas Cage e Julianne Moore. 20, ore 21:10 – L’uomo con i pugni di ferro – Film d’azione con Russell Crowe e Lucy Liu.

– – Film d’azione con Russell Crowe e Lucy Liu. Iris, ore 21:17 – Nato il quattro luglio – Film drammatico diretto da Oliver Stone con Tom Cruise.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Lezioni di mafie – Docu-serie con Nicola Gratteri.

– – Docu-serie con Nicola Gratteri. TV8, ore 21:40 – Paradiso amaro – Film drammatico con George Clooney.

– – Film drammatico con George Clooney. Nove, ore 21:30 – Ex – Commedia corale con Claudio Bisio, Nancy Brilli e un ricco cast italiano.

I film di stasera in TV mercoledì 1 luglio 2026

Il padre della sposa – Rai 2, ore 21:20. Una commedia familiare diventata un cult, con Steve Martin alle prese con il matrimonio della figlia.

– Rai 2, ore 21:20. Una commedia familiare diventata un cult, con Steve Martin alle prese con il matrimonio della figlia. Next – Italia 1, ore 21:29. Nicolas Cage dà volto a un uomo capace di anticipare il futuro di pochi minuti.

– Italia 1, ore 21:29. Nicolas Cage dà volto a un uomo capace di anticipare il futuro di pochi minuti. Paradiso amaro – TV8, ore 21:40. George Clooney affronta una difficile crisi familiare alle Hawaii.

– TV8, ore 21:40. George Clooney affronta una difficile crisi familiare alle Hawaii. Ex – Nove, ore 21:30. Storie d’amore finite, relazioni complicate e seconde possibilità nella commedia diretta da Fausto Brizzi.

– Nove, ore 21:30. Storie d’amore finite, relazioni complicate e seconde possibilità nella commedia diretta da Fausto Brizzi. Nato il quattro luglio – Iris, ore 21:17. Il celebre film con Tom Cruise, ispirato alla storia vera del veterano Ron Kovic.

– Iris, ore 21:17. Il celebre film con Tom Cruise, ispirato alla storia vera del veterano Ron Kovic. Diabolik – Chi sei? – Rai Movie, ore 21:10. Diabolik e Ginko si trovano uno di fronte all’altro in una situazione estrema.

I film su Sky Cinema mercoledì 1 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Monsieur Aznavour . Il biopic dedicato alla vita e alla carriera del grande cantante Charles Aznavour.

– . Il biopic dedicato alla vita e alla carriera del grande cantante Charles Aznavour. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Nati con la camicia . Bud Spencer e Terence Hill nella commedia d’azione diretta da E.B. Clucher.

– . Bud Spencer e Terence Hill nella commedia d’azione diretta da E.B. Clucher. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. L’animazione perfetta per tutta la famiglia.

Stasera in TV, mercoledì 1 luglio: la scelta migliore

Per gli appassionati di sport, l’appuntamento principale è con i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1. Chi preferisce il reality potrà seguire Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Tra i film spiccano Next su Italia 1, Paradiso amaro su TV8, Nato il quattro luglio su Iris e Monsieur Aznavour su Sky Cinema Uno.