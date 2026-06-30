Quali programmi, film e show vedere stasera in TV, mercoledì 1 luglio 2026? La prima serata propone una sfida ricca di alternative: i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1, il secondo appuntamento con Temptation Island su Canale 5, l’approfondimento di Chi l’ha visto? su Rai 3 e tanti film tra Rai, Mediaset, TV8, Nove e Sky Cinema.
Di seguito la guida ai programmi più attesi della serata, con orari e canali. La programmazione potrebbe subire variazioni dell’ultimo minuto.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:40 – Mondiali di calcio 2026. Spazio a una nuova partita della Coppa del Mondo FIFA 2026.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island. Filippo Bisciglia conduce il docu-reality delle coppie messe alla prova dai sentimenti e dalle tentazioni.
- Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli torna con casi irrisolti, scomparse e appelli.
- Rete 4, ore 21:34 – Zona Bianca. Giuseppe Brindisi affronta i temi di attualità, politica e cronaca.
- La7, ore 21:15 – Lezioni di mafie. Un nuovo appuntamento dedicato alla criminalità organizzata, alle testimonianze e alla legalità.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 2, ore 21:20 – Il padre della sposa – Film commedia con Steve Martin e Diane Keaton.
- Rai 4, ore 21:20 – La casa dei misteri – Serie TV, episodi in prima visione.
- Rai 5, ore 21:25 – Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo – Varietà con Renzo Arbore.
- Rai Movie, ore 21:10 – Diabolik – Chi sei? – Film crime con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:34 – Zona Bianca – Talk e approfondimento con Giuseppe Brindisi.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island – Reality condotto da Filippo Bisciglia.
- Italia 1, ore 21:29 – Next – Film d’azione e fantascienza con Nicolas Cage e Julianne Moore.
- 20, ore 21:10 – L’uomo con i pugni di ferro – Film d’azione con Russell Crowe e Lucy Liu.
- Iris, ore 21:17 – Nato il quattro luglio – Film drammatico diretto da Oliver Stone con Tom Cruise.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Lezioni di mafie – Docu-serie con Nicola Gratteri.
- TV8, ore 21:40 – Paradiso amaro – Film drammatico con George Clooney.
- Nove, ore 21:30 – Ex – Commedia corale con Claudio Bisio, Nancy Brilli e un ricco cast italiano.
I film di stasera in TV mercoledì 1 luglio 2026
- Il padre della sposa – Rai 2, ore 21:20. Una commedia familiare diventata un cult, con Steve Martin alle prese con il matrimonio della figlia.
- Next – Italia 1, ore 21:29. Nicolas Cage dà volto a un uomo capace di anticipare il futuro di pochi minuti.
- Paradiso amaro – TV8, ore 21:40. George Clooney affronta una difficile crisi familiare alle Hawaii.
- Ex – Nove, ore 21:30. Storie d’amore finite, relazioni complicate e seconde possibilità nella commedia diretta da Fausto Brizzi.
- Nato il quattro luglio – Iris, ore 21:17. Il celebre film con Tom Cruise, ispirato alla storia vera del veterano Ron Kovic.
- Diabolik – Chi sei? – Rai Movie, ore 21:10. Diabolik e Ginko si trovano uno di fronte all’altro in una situazione estrema.
I film su Sky Cinema mercoledì 1 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Monsieur Aznavour. Il biopic dedicato alla vita e alla carriera del grande cantante Charles Aznavour.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Nati con la camicia. Bud Spencer e Terence Hill nella commedia d’azione diretta da E.B. Clucher.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. L’animazione perfetta per tutta la famiglia.
Stasera in TV, mercoledì 1 luglio: la scelta migliore
Per gli appassionati di sport, l’appuntamento principale è con i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1. Chi preferisce il reality potrà seguire Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto?.
Tra i film spiccano Next su Italia 1, Paradiso amaro su TV8, Nato il quattro luglio su Iris e Monsieur Aznavour su Sky Cinema Uno.