Stasera in tv mercoledì 1 luglio 2026
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Stasera in TV mercoledì 1 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
1 Luglio 2026 3 Minuti di lettura
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Quali programmi, film e show vedere stasera in TV, mercoledì 1 luglio 2026? La prima serata propone una sfida ricca di alternative: i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1, il secondo appuntamento con Temptation Island su Canale 5, l’approfondimento di Chi l’ha visto? su Rai 3 e tanti film tra Rai, Mediaset, TV8, Nove e Sky Cinema.

Di seguito la guida ai programmi più attesi della serata, con orari e canali. La programmazione potrebbe subire variazioni dell’ultimo minuto.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:40Mondiali di calcio 2026. Spazio a una nuova partita della Coppa del Mondo FIFA 2026.
  • Canale 5, ore 21:20Temptation Island. Filippo Bisciglia conduce il docu-reality delle coppie messe alla prova dai sentimenti e dalle tentazioni.
  • Rai 3, ore 21:15Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli torna con casi irrisolti, scomparse e appelli.
  • Rete 4, ore 21:34Zona Bianca. Giuseppe Brindisi affronta i temi di attualità, politica e cronaca.
  • La7, ore 21:15Lezioni di mafie. Un nuovo appuntamento dedicato alla criminalità organizzata, alle testimonianze e alla legalità.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 2, ore 21:20Il padre della sposa – Film commedia con Steve Martin e Diane Keaton.
  • Rai 4, ore 21:20La casa dei misteri – Serie TV, episodi in prima visione.
  • Rai 5, ore 21:25Speciale per me, ovvero meno siamo meglio stiamo – Varietà con Renzo Arbore.
  • Rai Movie, ore 21:10Diabolik – Chi sei? – Film crime con Giacomo Gianniotti e Miriam Leone.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:34Zona Bianca – Talk e approfondimento con Giuseppe Brindisi.
  • Canale 5, ore 21:20Temptation Island – Reality condotto da Filippo Bisciglia.
  • Italia 1, ore 21:29Next – Film d’azione e fantascienza con Nicolas Cage e Julianne Moore.
  • 20, ore 21:10L’uomo con i pugni di ferro – Film d’azione con Russell Crowe e Lucy Liu.
  • Iris, ore 21:17Nato il quattro luglio – Film drammatico diretto da Oliver Stone con Tom Cruise.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 21:15Lezioni di mafie – Docu-serie con Nicola Gratteri.
  • TV8, ore 21:40Paradiso amaro – Film drammatico con George Clooney.
  • Nove, ore 21:30Ex – Commedia corale con Claudio Bisio, Nancy Brilli e un ricco cast italiano.

I film di stasera in TV mercoledì 1 luglio 2026

  • Il padre della sposa – Rai 2, ore 21:20. Una commedia familiare diventata un cult, con Steve Martin alle prese con il matrimonio della figlia.
  • Next – Italia 1, ore 21:29. Nicolas Cage dà volto a un uomo capace di anticipare il futuro di pochi minuti.
  • Paradiso amaro – TV8, ore 21:40. George Clooney affronta una difficile crisi familiare alle Hawaii.
  • Ex – Nove, ore 21:30. Storie d’amore finite, relazioni complicate e seconde possibilità nella commedia diretta da Fausto Brizzi.
  • Nato il quattro luglio – Iris, ore 21:17. Il celebre film con Tom Cruise, ispirato alla storia vera del veterano Ron Kovic.
  • Diabolik – Chi sei? – Rai Movie, ore 21:10. Diabolik e Ginko si trovano uno di fronte all’altro in una situazione estrema.

I film su Sky Cinema mercoledì 1 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Monsieur Aznavour. Il biopic dedicato alla vita e alla carriera del grande cantante Charles Aznavour.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15Nati con la camicia. Bud Spencer e Terence Hill nella commedia d’azione diretta da E.B. Clucher.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. L’animazione perfetta per tutta la famiglia.

Stasera in TV, mercoledì 1 luglio: la scelta migliore

Per gli appassionati di sport, l’appuntamento principale è con i Mondiali di calcio 2026 su Rai 1. Chi preferisce il reality potrà seguire Temptation Island su Canale 5, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Tra i film spiccano Next su Italia 1, Paradiso amaro su TV8, Nato il quattro luglio su Iris e Monsieur Aznavour su Sky Cinema Uno.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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