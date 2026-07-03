Sono ufficiali i palinsesti 2026-2027 di Rai 2. La seconda rete si conferma, anche nella prossima stagione, il luogo in cui si mischiano i vari generi.

Rai 2 palinsesti 2026-2027, il daytime

I palinsesti del daytime di Rai 2, nella stagione 2026-2027, sono sostanzialmente nel segno della continuità. Il primo a ripartire è Pierluigi Diaco, che inaugura la nuova edizione di BellaMa alle 15:30 del 7 settembre. Il 14 settembre ripartono Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, al via alle 08:45, e Ore 14 dalle 14:05 con Salvo Sottile, chiamato a sostituire Milo Infante. Dal 5 ottobre, alle 11:00 inizia I Fatti Vostri con Anna Falchi e Flavio Montrucchio, mentre dalle 14:00 riparte Due di picche con Tommaso Cerno. Il 3 novembre, il palinsesto si completa con La Porta Magica. Il 21 dicembre, infine, Enzo Miccio debutta con Il giorno più lungo, docu-reality dedicato ai matrimoni e trasmesso dalle 19:00.

Il sabato, il 5 settembre torna Pets Animali del cuore con Lorella Boccia dalle 10:25. La stessa conduttrice si aggiunge a Federica Gentile e Gabriele Vagnato al timone di Playlist, la cui nuova edizione, al via alle 14:00, inizia il 17 ottobre. Nella stessa giornata, dalle 15:30, Monica Setta riparte con Storie di donne al bivio.

Lo show di prima serata

Per quanto riguarda la prima serata, essa è composta da un mix di intrattenimento e informazione. Per quel che concerne gli show, dal 22 settembre al 13 ottobre Elettra Lamborghini conduce le nuove puntate di Boss in incognito. Dal 20 ottobre al 1° dicembre, invece, Francesca Fagnani torna con Belve e lo spin off Belve Crime.

Il 14 e 21 settembre c’è la novità Party Angels by High Life. Si tratta di un docu-reality che segue il percorso di Aya e Giulia, due giovani performer e ballerine determinate a costruirsi un futuro nel mondo dei grandi eventi. Altra novità è Formidabile, in partenza il 12 ottobre con Elenoire Casalegno e che ripercorre, mediante i momenti cult, la storia di Rai 2.

Il 21 dicembre, dalle 21:00, Vittorio Brumotti esordisce con Ultima Chiamata, che racconta le storie delle persone che sono riuscite a recuperare da situazioni di disagio.

Rai 2 palinsesti 2026-2027, torna l’informazione al mercoledì

Se si sposta l’attenzione alle prime serate dedicate all’informazione sono due i titoli principali. Il giovedì, dal 24 settembre, Salvo Sottile è al timone di Ore 14 Sera, che continuerà a raccontare l’attualità con un occhio particolare rivolto alla cronaca.

Dal 7 ottobre, il giornalista Roberto Inciocchi permette all’informazione di tornare nella fascia della prima serata del mercoledì con Patù. Il talk mira a raccontare, in modo semplice e diretto, l’attualità, mediante ospiti e reportage.

In seconda serata torna Roberta Bruzzone, al timone dal 17 novembre di Dentro la truffa, trasmissione che si concentra su alcune delle truffe più diffuse negli ultimi anni. Nei palinsesti 2026-2027 di Rai 2 è dato ampio spazio all’informazione sportiva. Fra le principali novità c’è La Domenica Sportiva Pomeriggio, uno spazio dedicato interamente al mondo dello sport e condotto dal giornalista Gianluca Semprini.