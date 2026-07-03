La Rai ha presentato ufficialmente i palinsesti 2026-2027 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv di Rai 1. Fra le tante conferme e le poche novità spicca il ritorno di Roberto Benigni, che condurrà uno speciale su San Francesco.

Palinsesti 2026-2027 Rai 1, il daytime

Nessuna novità di rilievo per quel che concerne il daytime di Rai 1. Confermate, infatti, tutte le trasmissioni e i relativi conduttori della passata stagione. Dal lunedì al venerdì, a partire dal 7 settembre, ripartono 1Mattina News con Tiberio Timperi e Maria Soave dalle 05:58 e Unomattina condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, al via alle 08:35.

Eleonora Daniele con Storie Italiane dalle 09:50 ed È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici dalle 11:55 chiudono la prima parte di giornata. Nel pomeriggio, dalle 14:00, torna La Volta Buona di Caterina Balivo, mentre alle 16:00 inizia Il Paradiso delle Signore. A seguire, dalle 17:00, Alberto Matano conduce Vita in Diretta.

Nel preserale, fino al 18 ottobre c’è Reazione a Catena, mentre dal giorno seguente riparte L’Eredità con Marco Liorni. In access prime time sono confermati Cinque Minuti con Bruno Vespa (dal 21 settembre) e Affari Tuoi con Stefano De Martino, al via domenica 6 settembre.

Mara Venier al timone di Domenica In

Spostando l’attenzione al daytime festivo, la mattina del sabato e della domenica è occupata da Unomattina in Famiglia con Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini. La nuova edizione parte il 12 settembre: la puntata del sabato inizia alle 08:35, quella domenica prende il via alle 07:05.

Il sabato si prosegue con Buongiorno Benessere di Vira Carbone dalle 10:30, per poi dare spazio alle consuete Linee, fra le quali spiccano i ritorni di Linea Verde Italia (dal 19 settembre con Monica Caradonna e Tinto) e Linea Bianca da dicembre con Massimiliano Ossini, Lino Zani e Giulia Capocchi. Il pomeriggio tornano Bar Centrale con Elisa Isoardi dalle 14:00 e Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo dalle 17:10. Format, questi, che ripartono il 3 ottobre. Nel mezzo, dalle 15:00, continuano le puntate inedite di Passaggio a Nord Ovest con Alberto Angela.

La domenica, oltre al ritorno dal 20 settembre di Linea Verde con Peppone, Margherita Granbassi e Fabio Gallo alle 12:20, spicca la conferma di Mara Venier a Domenica In. Al suo fianco tornano Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, mentre è assente Teo Mammucari. Le diretta dello show procede fino alle 17:20, quando riprende la linea Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. Entrambe le trasmissioni partono il 27 settembre.

Palinsesti 2026-2027 Rai 1, la prima serata

Il palinsesto 2026-2027 della prima serata di Rai 1 è ricco di musica. Il 22 agosto, Ema Stolholma guida La Notte della Taranta e la settimana seguente tocca a La notte dei Fiori da Sanremo con Elenoire Casalegno e Nicola Savino. Il 5 settembre, Elettra Lamborghini è al timone de La Notte dei Serpenti.

Il 2 settembre c’è Roma Baby Cremonini Live al Circo Massimo, speciale concerto-evento di Cesare Cremonini. L’11 e 12 settembre Antonella Clerici e Clementino conducono Suzuki Juke Box La notte delle hit. Il 18 e 19 settembre Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornano al timone dei Music Awards.

Il 23 settembre, eccezionalmente di mercoledì, ritorna Tale e Quale Show con Carlo Conti, mentre per Ballando con le stelle di Milly Carlucci occorre attendere al 3 ottobre. Il venerdì, dal 9 ottobre, riparte The Voice Senior di Antonella Clerici.

Il 26 settembre, Pino Insegno guida una puntata speciale in prima serata di Reazione a Catena. Il 4 dicembre Stefano De Martino porta in prime time Affari Tuoi, mentre una settimana più tardi lo stesso fa Marco Liorni con L’Eredità.

Il 20 e 27 novembre spazio a Meravigliosamente, one man show di Sal Da Vinci. Il 25 novembre, Carlo Conti e Fiorella Mannoia guidano il concerto-evento Una Nessuna Centomila. Infine, il 18 dicembre c’è la finale di Sarà Sanremo, condotta da Stefano De Martino.

Palinsesti 2026-2027 Rai 1, la proposta culturale

Ampio spazio, nei palinsesti di Rai 1, lo hanno le proposte culturali. In prima serata, il 27 settembre Alberto Angela conduce Lo spettacolo della conoscenza, speciale in diretta dal Colosseo. Il 4 ottobre, sempre il divulgatore propone Speciale San Francesco, in occasione dell’800esimo anniversario della scomparsa del Santo. Ad esso è dedicato anche uno speciale di Roberto Benigni, in onda sempre il 4 ottobre con Francesco Il Cantico e che precederà il format di Angela. La sera di Natale, infine, è riproposto il tradizionale appuntamento con Stanotte a, dedicato a una città al momento non ancora svelata.