Sono stati ufficializzati i palinsesti 2026-2027 di Rai 3 e di seguito vi sveliamo tutto ciò che vedremo. La terza rete è quella che ospita le maggiori novità fra le generaliste della TV di Stato.

Rai 3 palinsesti 2026-2027, cancellato ReStart

Iniziando dal daytime, la data nella quale tornano gran parte dei format è il 7 settembre. Alle 08:00 esordisce Annalisa Bruchi con Agorà. A seguire, al posto di ReStart (che con l’addio di Bruchi è sparito dalla programmazione) c’è Agorà Extra con Giulia Di Stefano. La mattina procede con lo storico appuntamento di Elisir guidato da Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi e Francesca Parisella.

Alle 12:45 riprende Quante Storie, mentre alle 16:00 Sveva Sagramola e Emanuele Biggi guidano Geo. Il 5 ottobre, alle 13:15, Paolo Mieli riaccende Passato e Presente. Ogni venerdì, dal 20 novembre, Gianni Ippoliti è protagonista con Genitori che fare?.

Il sabato, dal 12 settembre Maria Latella guida La Biblioteca dei Sentimenti alle 16:50. Il 20 settembre, dalle 15:00, Mia Ceran riaccende lo spazio di TV Talk, mentre dal 26 settembre parte Mi manda Rai 3 con Federico Ruffo.

La domenica, il primo programma a tornare è O Anche No con Paola Severini Melograni, al via il 6 settembre alle 10:15. Il 20 settembre dalle 13:00 riparte Il cacciatore di Sogni con Stefano Buttafuoco. Infine, il 27 settembre spazio al già citato Mi Manda Rai 3 (dalle 08:05) e In Mezz’ora con Monica Maggioni (dalle 14:30). Per rivedere Kilimangiaro con Camila Raznovich, dalle 16:45, è necessario attendere ottobre.

La staffetta dell’access prime time

Come già avvenuto in passato, i palinsesti di Rai 3 ripropongono una staffetta tra format. Le certezze sono Blob, al via il 1° agosto, Il Cavallo e la Torre alle 20:35 dal 7 settembre e Un Posto al Sole, al via a settembre dalle 20:50.

Dal 7 settembre Federico Quaranta guida un nuovo ciclo di appuntamenti de Il Provinciale alle 20:10. Dal 28 settembre, alle 20:15 Piero Chiambretti parte con Fin che la barca va, in onda fino al 2 novembre, quando è sostituito da Generazione Bellezza di Emilio Casalini. Nel medesimo orario, il 30 novembre c’è Caro Marziano con Pif e dal 21 dicembre Nuovi Eroi.

Il sabato, dal 19 settembre, debutta L’Elefante, nuovo programma di Peter Gomez, in partenza alle 20:15.

Rai 3 palinsesti 2026-2027, i prime time

Spostando l’attenzione sulla prima serata, il lunedì dal 14 settembre torna Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti. Il martedì, dal 22 settembre Antonino Monteleone guida Filorosso, seguito il 24 novembre da Amore Criminale con Veronica Pivetti e successivamente da Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini.

Il mercoledì, dal 16 settembre, c’è Chi l’ha visto?, ma è rebus sulla conduzione: la Rai, infatti, ha comunicato di essere ancora a lavoro per trovare una soluzione. Il giovedì, Eleonora Daniele debutta il 10 settembre con la novità Le cose che non sai, incentrato sulla scoperta del lato privato delle celebrità. Dal 22 ottobre, invece, torna Splendida Cornice con Geppi Cucciari.

Il sabato, il 19 settembre torna Carlo Lucarelli con Blu Notte Misteri dimenticati, in onda fino al 31 ottobre, quando debutta Sapiens-Un solo Pianeta. Il 28 novembre è la volta di Petrolio di Duilio Giammaria, mentre il 26 dicembre Massimiliano Ossini riparte con La città ideale.

La domenica, infine, il 13 settembre parte Presadiretta di Riccardo Iacona, mentre dall’8 novembre Sigfrido Ranucci torna con Report.

Rai 3 palinsesti 2026-2027, la seconda serata

In seconda serata, il 24 novembre parte Sopravvissute con Matilde D’Errico. Il 2 ottobre è la volta di Radyx, un viaggio fra la provincia italiana con Edoardo Sylos Labini. La domenica, il 6 settembre tocca a Roberta Petrelluzzi con Un Giorno in Pretura e da novembre Luca Barbareschi guida Allegro ma non troppo.