La Rai ha presentato i palinsesti 2026-2027, svelando l’offerta di Rai Play. La piattaforma streaming è sempre più centrale per la TV di Stato e non sorprende affatto che anche nella prossima stagione saranno proposti numerosi titoli, fra conferme e novità.

Rai Play palinsesti 2026-2027, Il Collegio compie 10 anni

Tra l’autunno e l’inverno, su Rai Play, tornerà Il Collegio, format di punta della piattaforma: lo scorso anno, infatti, ha superato le 20 milioni di visualizzazioni. La prossima sarà la decima edizione e per l’occasione la produzione del docu-reality ha deciso di far rivivere le atmosfere del 2006 a venti adolescenti fra i 14 e i 17 anni.

Numerosi gli avvenimenti avvenuti esattamente venti anni fa. La musica italiana era sempre più importante a livello internazionale grazie ad artisti come Tiziano Ferro e Laura Pausini e intanto il mondo digitale iniziava a farsi strada fra sms e mms. Indimenticabile è, poi, l’estate, con centinaia di migliaia di italiani che riempirono le piazze per festeggiare la vittoria della Nazionale ai Mondiali disputati in Germania.

Nei dodici episodi, proposti prima su Rai Play e solo successivamente su Rai 2, i giovani protagonisti frequenteranno la terza media. Una novità importante è che tale classe farà parte dell’indirizzo artistico e gli studenti, guidati dal professore di arte Alessandro Carnevale, avranno la possibilità di partecipare a laboratori e attività extrascolastiche.

Confermato l’intero cast di professori, a partire dal Preside Paolo Bosisio. Con lui ci saranno Maria Rosa Petolicchio per matematica e scienze, David Wayne Callahan per inglese, Luca Raina per storia e geografia e Andrea Maggi, professore di italiano e da quest’anno anche di educazione fisica. Torneranno anche la Sorvegliante ed Enzo, chiamati a tenere a bada studenti e studentesse al di fuori dell’orario delle lezioni. La voce narrante sarà quella di Pierluigi Pardo.

Rai Play palinsesti 2026-2027, arriva Countdown, il veglione di Capodanno da Napoli

Fra le novità dei palinsesti di Rai Play, quella che attira maggiore curiosità è senza dubbio Countdown. È questo il titolo dello speciale che la piattaforma streaming proporrà il 31 dicembre in diretta da Piazza del Plebiscito di Napoli.

Si tratta di un veglione di Capodanno alternativo rispetto agli storici concerti di Rai 1 e Canale 5. Nelle intenzioni, lo show-evento dovrebbe durare circa 8 ore, durante le quali si attenderà l’arrivo del nuovo anno seguendo i countdown di diverse città del mondo. Nelle intenzioni sarà una sorta di maratona, all’interno della quale ci saranno momenti di cultura, comicità, intrattenimento e musica, con le performance di talenti emergenti e di artisti affermati.

La conferma di Techegram e due nuovi progetti

Nei palinsesti 2026-2027 di Rai Play vi saranno delle conferme. La prima riguarda Techegram, la trasmissione nella quale Fabrizio Biggio intervista una serie di ospiti mostrando loro dei contributi tratti da Rai Teche. La seconda edizione debutterà a dicembre e alle 35 puntate previste se ne aggiungerà una speciale dedicata al Natale. Altro ritorno è quello di Dark Lines Delitti a Matita, format guidato da Valentina Romani che ricostruisce i casi di cronaca nera mediante delle illustrazioni. I nuovi appuntamenti saranno rilasciati a ottobre.

Nello stesso mese, in occasione delle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco, debutterà Francesco D’Assisi e i suoi ribelli. In sei puntate, Don Walter Insero racconterà le storie di coloro che hanno deciso di seguire una chiamata interiore andando contro le aspettative del proprio tempo. Un’altra novità dei palinsesti sarà Scomode-In 5 sul divano, serie tv comedy articolata in 12 episodi pubblicati a ottobre. La trama seguirà la difficile convivenza di cinque donne tra i 20 e i 40 anni, molto diverse tra loro e alle prese con problemi legati al lavoro e a questioni sentimentali. Le protagoniste sono interpretate da Maria Esposito, Giulia Cavallo, Serena D’Alessio, Martina Villamajna e Tagheda.

A settembre saranno trasmessi dieci nuovi episodi di Green Lovers, programma che giungerà alla terza edizione e che sarà condotto da Luca e Daniela Sardella. Giungerà alla seconda edizione, invece, Quelli che il cinema con Federica Gentile e Andrea Piersanti, che da novembre racconteranno il cinema mediante i suoi protagonisti con dieci nuovi appuntamenti. La docu-serie FOMO-Fear Of Missing Out, infine, seguirà da vicino il percorso verso la maturità di un gruppo di studenti del Liceo Colonna di Roma. Le dodici puntate saranno visibili a settembre.