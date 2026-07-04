Sabato 4 luglio iniziano gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio 2026. Come avvenuto anche nelle precedenti fasi, la Rai propone in diretta e in chiaro una partita al giorno, mentre su DAZN è possibile seguire tutte le sfide.

Mondiali di Calcio 2026 ottavi di finale, quali partite trasmette la Rai

Di seguito l’elenco delle partite valevoli per gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio 2026 in onda su Rai 1:

Sabato 4 luglio: Paraguay-Francia, dalle ore 23:00;

dalle ore 23:00; Domenica 5 luglio: Brasile-Norvegia, con fischio di inizio alle 23:00;

con fischio di inizio alle 23:00; Lunedì 6 luglio: Portogallo-Spagna, al via alle ore 21:00;

al via alle ore 21:00; Martedì 7 luglio: Svizzera-Colombia, in partenza alle ore 22:00.

Al momento, la TV di Stato non ha ancora ufficializzato i nomi dei telecronisti che racconteranno i match degli ottavi di finale.

La programmazione tv di Rai 1

A differenza di quel che è avvenuto negli scorsi giorni, la messa in onda delle partite valevoli per gli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio 2026 non provoca grosse variazioni ai palinsesti consueti di Rai 1. L’unica modifica di rilievo è quella prevista per il prossimo 6 luglio. A causa della messa in onda di Portogallo-Spagna delle 22:00 salta l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi di Stefano De Martino ed Herbert Ballerina.

In tutte le altre giornate, il game show dell’access prime time va regolarmente in onda. Tutti i match sono preceduti e seguiti da Notti Mondiali. Lo spazio di approfondimento che precede il fischio inizio è guidato da Paola Ferrari e ha come ospiti Paolo Roberto Falcao, Marco Tardelli e Simona Rolandi. Lo studio del post-partita, invece, ha la conduzione di Alessandro Antinelli.

Mondiali di calcio 2026 ottavi di finale, la ricca offerta di DAZN

Questo è l’elenco delle partite degli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio 2026 che sono proposte su DAZN.

Sabato 4 luglio:

Canada-Marocco: al via alle 19:00, commento affidato a Ricky Buscaglia e Antonio Di Gennaro;

al via alle 19:00, commento affidato a e Paraguay-Francia: fischio di inizio alle 23:00, telecronaca a cura di Pierluigi Pardo e Cristian Brocchi.

Domenica 5 luglio:

Brasile-Norvegia: in calendario dalle 23:00, racconto di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Lunedì 6 luglio:

Messico-Inghilterra: fischio di inizio alle 02:00, commento di Dario Mastroianni;

fischio di inizio alle 02:00, commento di Portogallo-Spagna: inizio alle 21:00, in cabina di commento ci sono Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Martedì 7 luglio: