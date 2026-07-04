La Rai ha presentato i palinsesti 2026-2027 e vi sono diversi volti noti che sono rimasti esclusi. Da Paola Perego a Teo Mammucari, di seguito vi sveliamo coloro che, al momento, sono rimasti senza format per la prossima stagione.

Palinsesti Rai 2026-2027 esclusi, nessun programma per Teo Mammucari e Paola Perego

Nell’elenco degli esclusi dai palinsesti Rai 2026-2027 c’è Teo Mammucari. Il conduttore, lo scorso autunno, aveva un doppio impegno: in prima serata su Rai 2 con Lo Spaesato e su Rai 1 nel cast di Domenica In con Mara Venier, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il primo programma è sparito dai radar e, al momento, non è previsto il ritorno con una nuova edizione. La Rai, inoltre, ha confermato l’intero cast del rotocalco pomeridiano tranne, appunto, Mammucari, che sul finire della passata stagione non aveva neanche partecipato alle ultime puntate.

Niente programmi in autunno, poi, per Paola Perego. Nella passata stagione, quest’ultima era stata al timone di Citofonare Rai 2 e The Floor, ma nessuno di queste due trasmissioni sono state confermate dalla Rai, almeno per quel che concerne l’autunno.

Bianca Guaccero rimasta senza impegni

Nessun impegno in vista nella stagione 2026-2027 per Stefano Massini. Il suo unico format in Rai, ovvero Riserva Indiana, è stato chiuso. La TV di Stato non ha fornito notizie relative al possibile ritorno di Gli occhi del musicista, trasmissione di seconda serata guidata da Enrico Ruggeri. Al momento sono state realizzate tre edizioni, tutte in seconda serata su Rai 2.

Dopo l’esperienza a Dalla Strada al Palco, nella presentazione della stagione 2026-2027 della Rai è assente Bianca Guaccero. Per lei si era ipotizzato un possibile coinvolgimento a Domenica In, ma tale scenario non si è verificato. Nella medesima situazione c’è anche Pino Insegno, che guiderà fino a ottobre su Rai 1 il game Reazione a Catena con uno speciale in prima serata a settembre. Con il ritorno de L’Eredità nel preserale dell’ammiraglia, tuttavia, per Insegno non si prevedono altri programmi.

Palinsesti Rai 2026-2027 esclusi, il caso Nicola Savino

Altro escluso dai palinsesti Rai del 2026-2027 è Nicola Savino. Ad oggi, l’unico suo impegno è quello al timone dello speciale La Notte dei Fiori, evento musicale in programma ad agosto e ambientato a Sanremo. Senz’altro un passo indietro rispetto alla passata stagione, di cui Savino è stato fra i protagonisti, avendo guidato in autunno Freeze Chi sta fermo vince! e fra gennaio e febbraio Tali e Quali e il Dopo Festival.

Rischia di non avere alcun impegno in televisione Serena Bortone. Alla giornalista non è stata affidata la conduzione di alcun programma: in attesa dello svelamento della programmazione tv di Rai Radio 2, dove ha lavorato stabilmente l’anno scorso, il suo unico impegno potrebbe essere quello da opinionista a Bar Centrale. Un ruolo che ha già ricoperto nella passata edizione e di cui, al momento, non si hanno informazioni.

Infine, non è un conduttore, bensì un intero programma. Fra gli esclusi dai palinsesti sembrerebbe esserci Sanremo Giovani, ovvero il format articolato in diverse serate stile talent che nelle ultime edizioni era proposto su Rai 2 e propedeutico all’identificazione dei finalisti del circuito dedicato alle Nuove Proposte. Al momento è annunciata solamente la serata Sarà Sanremo, prevista il 18 dicembre e condotta da Stefano De Martino.