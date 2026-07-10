Cosa vedere stasera in TV, sabato 11 luglio 2026? La prima serata propone divulgazione, serie TV, musica, comicità, cinema e approfondimento. Su Rai 1 torna Alberto Angela con Noos – L’avventura della conoscenza, mentre Canale 5 trasmette nuovi episodi della serie turca Racconto di una notte.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Elsbeth su Rai 2, Che ci faccio qui su Rai 3, Delitti ai Tropici su Rete 4, lo spettacolo Anche meno con Max Angioni su Italia 1, RDS Summer Festival 2026 su TV8 e I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza . Alberto Angela accompagna il pubblico in un nuovo viaggio tra scienza, natura, tecnologia e grandi interrogativi.

– . Alberto Angela accompagna il pubblico in un nuovo viaggio tra scienza, natura, tecnologia e grandi interrogativi. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Nuovi episodi della serie turca con Mahir e Canfeza al centro della storia.

– . Nuovi episodi della serie turca con Mahir e Canfeza al centro della storia. Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth . Tre episodi in prima visione della terza stagione della serie crime con Carrie Preston.

– . Tre episodi in prima visione della terza stagione della serie crime con Carrie Preston. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui . Domenico Iannacone racconta nuove storie di fragilità, memoria e rinascita.

– . Domenico Iannacone racconta nuove storie di fragilità, memoria e rinascita. Italia 1, ore 21:30 – Anche meno . Max Angioni porta in televisione il suo spettacolo tra comicità, vita quotidiana e ironia generazionale.

– . Max Angioni porta in televisione il suo spettacolo tra comicità, vita quotidiana e ironia generazionale. TV8, ore 21:30 – RDS Summer Festival 2026. Il primo speciale dedicato al tour musicale estivo di RDS.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza – Divulgazione con Alberto Angela.

– – Divulgazione con Alberto Angela. Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth – Serie TV crime, tre episodi della terza stagione.

– – Serie TV crime, tre episodi della terza stagione. Rai 3, ore 21:20 – Che ci faccio qui – Ricordati di me: Capitolo II – Reportage con Domenico Iannacone.

– – Reportage con Domenico Iannacone. Rai 4, ore 21:19 – The Deep Dark – Discesa nell’abisso – Film horror e avventura.

– – Film horror e avventura. Rai 5, ore 21:19 – The Hurt Locker – Film drammatico e di guerra con Jeremy Renner.

– – Film drammatico e di guerra con Jeremy Renner. Rai Movie, ore 21:10 – Million Dollar Baby – Film diretto da Clint Eastwood con Hilary Swank.

– – Film diretto da Clint Eastwood con Hilary Swank. Rai Premium, ore 21:20 – Buonvino – Misteri a Villa Borghese – Serie TV con Giorgio Marchesi.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Delitti ai Tropici – Due episodi della quarta stagione della serie crime.

– – Due episodi della quarta stagione della serie crime. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Serie turca, nuovi episodi.

– – Serie turca, nuovi episodi. Italia 1, ore 21:30 – Anche meno – Show comico con Max Angioni.

– – Show comico con Max Angioni. 20, ore 21:09 – Renegades – Commando d’assalto – Film d’azione con J.K. Simmons e Sullivan Stapleton.

– – Film d’azione con J.K. Simmons e Sullivan Stapleton. Iris, ore 21:14 – Mad Max – Oltre la sfera del tuono – Film d’azione e fantascienza con Mel Gibson e Tina Turner.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Diaz – Non pulire questo sangue – Film diretto da Daniele Vicari con Claudio Santamaria.

– – Film diretto da Daniele Vicari con Claudio Santamaria. TV8, ore 21:30 – RDS Summer Festival 2026 – Musica, concerti e protagonisti dell’estate.

– – Musica, concerti e protagonisti dell’estate. Nove, ore 21:30 – I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo – Lo storico spettacolo teatrale del trio comico.

I film di stasera in TV sabato 11 luglio 2026

Diaz – Non pulire questo sangue – La7, ore 21:15. Il film ricostruisce i drammatici fatti avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.

– La7, ore 21:15. Il film ricostruisce i drammatici fatti avvenuti nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. The Deep Dark – Discesa nell’abisso – Rai 4, ore 21:19. Nel 1956 un gruppo di minatori resta intrappolato nelle profondità della terra, dove si nasconde una minaccia sconosciuta.

– Rai 4, ore 21:19. Nel 1956 un gruppo di minatori resta intrappolato nelle profondità della terra, dove si nasconde una minaccia sconosciuta. The Hurt Locker – Rai 5, ore 21:19. Una squadra di artificieri dell’esercito americano affronta ogni giorno missioni ad altissimo rischio in Iraq.

– Rai 5, ore 21:19. Una squadra di artificieri dell’esercito americano affronta ogni giorno missioni ad altissimo rischio in Iraq. Million Dollar Baby – Rai Movie, ore 21:10. Una giovane donna sogna di diventare una pugile professionista e convince un allenatore esperto ad aiutarla.

– Rai Movie, ore 21:10. Una giovane donna sogna di diventare una pugile professionista e convince un allenatore esperto ad aiutarla. Renegades – Commando d’assalto – 20, ore 21:09. Un gruppo di Navy SEAL scopre un tesoro nascosto durante una missione nei Balcani.

– 20, ore 21:09. Un gruppo di Navy SEAL scopre un tesoro nascosto durante una missione nei Balcani. Mad Max – Oltre la sfera del tuono – Iris, ore 21:14. Max arriva nella città di Bartertown e viene coinvolto in una lotta per il potere.

I film su Sky Cinema sabato 11 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – La vita all’improvviso . Un uomo vede cambiare completamente la propria esistenza dopo un evento inatteso.

– . Un uomo vede cambiare completamente la propria esistenza dopo un evento inatteso. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Inception . Il film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio apre il ciclo dedicato al regista.

– . Il film di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio apre il ciclo dedicato al regista. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Viaggio al centro della Terra . Avventura fantastica con Brendan Fraser.

– . Avventura fantastica con Brendan Fraser. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Memory . Thriller d’azione con Liam Neeson.

– . Thriller d’azione con Liam Neeson. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Every Breath You Take – Senza respiro . Thriller con Casey Affleck e Michelle Monaghan.

– . Thriller con Casey Affleck e Michelle Monaghan. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Cattiva coscienza. Commedia italiana diretta da Davide Minnella.

Stasera in TV, sabato 11 luglio: la scelta migliore

Chi ama la divulgazione può seguire Noos – L’avventura della conoscenza su Rai 1, mentre gli appassionati di serie hanno a disposizione Elsbeth su Rai 2, Delitti ai Tropici su Rete 4 e Racconto di una notte su Canale 5.

Per una serata all’insegna della leggerezza ci sono Anche meno con Max Angioni su Italia 1 e I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove. TV8 punta invece sulla musica con RDS Summer Festival 2026.

Tra i film spiccano Million Dollar Baby su Rai Movie, The Hurt Locker su Rai 5, Diaz – Non pulire questo sangue su La7 e Inception su Sky Cinema Collection.