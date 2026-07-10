Sabato 11 luglio, Rai 1 manda in onda una nuova puntata di Linea Blu Porti d’Italia. Al timone del programma sono confermati Livio Beshir e Donatella Bianchi.

Linea Blu Porti d’Italia 11 luglio, Catania

Linea Blu Porti d’Italia, anche sabato 11 luglio, va in onda a partire dalle ore 14:00 e oltre che in televisione è visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play. La trasmissione è realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale.

La puntata di oggi porta il pubblico alla scoperta di Catania, fra le città più importanti e conosciute della Sicilia. Il percorso prende il via da Aci Trezza, una frazione che conta poco meno di 5 mila abitanti. Da qui, Bianchi naviga fino alla Timpa di Acireale, un territorio che, tra i Faraglioni dei Ciclopi e l’Isola Lachea, è ancora oggi contraddistinto dagli echi del mito dell’Odissea.

Anche Livio Beshir inizia il proprio percorso ad Aci Trezza ma sulla terraferma, per raccontare le tradizioni e le bellezze del piccolo borgo marinaro.

A bordo dell’Eco Barcelona

A seguire, durante Linea Blu Porti d’Italia, Donatella Bianchi e Livio Beshir propongono un focus sullo scalo portuale di Catania, fra i più importanti dell’intero sud Italia.

La conduttrice ha la possibilità di salire a bordo dell’Eco Barcelona, una delle navi cargo più grandi al mondo. Beshir, invece, incontra la responsabile della sicurezza per i flussi turistici diretti verso le mete più suggestive di questa parte della Sicilia. Un ruolo molto importante non solo in estate, in quanto Catania e il resto dell’isola sono divenuti dei territori attrattivi in tutti i mesi dell’anno, sia per i visitatori italiani che per quelli internazionali.

Dopo un approfondimento sui comparti industriali e tecnologici del porto, le telecamere del programma si concentrano sul mercato del pesce, dove è possibile acquistare il pescato del giorno dai numerosi pescatori locali.

Linea Blu Porti d’Italia 11 luglio, il viaggio si conclude con l’acquedotto di Santa Tecla

A Linea Blu Porti d’Italia di oggi si parla della produzione di cavi sottomarini chilometrici e delle tecnologie d’avanguardia impiegate per il contrasto agli sversamenti di idrocarburi in mare. Nel nord di Catania, invece, i presentatori scoprono le piattaforme leggere e sostenibili che si allungano sulle rocce laviche, garantendo una soluzione ecologica che permette l’accesso dei bagnanti al mare.

Il racconto termina nei pressi dell’acquedotto di Santa Tecla, che custodisce l’acqua purissima che da millenni sgorga dall’Etna.