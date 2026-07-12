Nella puntata di sabato 11 luglio 2026 di Reazione a Catena Weekend, il celebre game show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, si sono fatti notare I Maggiolini della Valdelsa.

La squadra è composta da Giulia Cristiani, Emilio Conforti e Cesare Iacoponi, tre giovani poco più che ventenni provenienti dal territorio della Valdelsa.

Grazie a una grande intesa e a un percorso molto solido, I Maggiolini sono riusciti a conquistare il titolo di campioni e ad arrivare fino all’ultima parola con un montepremi da 120.000 euro.

Il colpo grosso, però, è sfumato proprio all’ultimo passaggio. Il trio ha scelto la parola “Gesto”, mentre la soluzione corretta era “Gettonato”.

Nonostante il mancato successo finale, Giulia, Emilio e Cesare hanno conservato il titolo e torneranno nella prossima puntata per tentare nuovamente la scalata al montepremi.

I Maggiolini della Valdelsa conquistano il titolo a Reazione a Catena

I Maggiolini della Valdelsa hanno affrontato la puntata con grande concentrazione, mostrando fin dai primi giochi una sintonia molto efficace.

Giulia Cristiani, Emilio Conforti e Cesare Iacoponi hanno saputo costruire un percorso convincente, riuscendo a superare le varie prove e a conquistare l’accesso alla fase finale.

La loro forza è apparsa soprattutto nella capacità di ragionare insieme e di mantenere la calma nei momenti più delicati.

Il trio valdelsano si è così guadagnato la possibilità di giocare per un montepremi molto importante, arrivando fino all’ultima parola con ben 120.000 euro ancora in palio.

Ultima Catena: soluzione “Gettonato” e montepremi da 120.000 euro

I Maggiolini della Valdelsa sono arrivati all’atto conclusivo della puntata con un montepremi da 120.000 euro.

Dopo una lunga consultazione, i tre campioni hanno scelto la parola:

Gesto

La risposta, però, non era quella corretta.

La soluzione dell’ultima parola era infatti:

Gettonato

Per Giulia, Emilio e Cesare è così sfumata una vincita molto importante. Il trio è arrivato vicinissimo al colpaccio, ma non è riuscito a portare a casa i 120.000 euro.

La delusione non ha però cancellato il grande risultato ottenuto durante la puntata. I Maggiolini hanno infatti mantenuto il titolo di campioni e avranno una nuova possibilità nella prossima sfida.

Reazioni social: la Valdelsa fa il tifo per I Maggiolini

La partecipazione de I Maggiolini della Valdelsa ha suscitato grande entusiasmo anche sui social.

Molti spettatori del territorio hanno sostenuto il trio, orgogliosi di vedere tre giovani della zona protagonisti di un programma nazionale come Reazione a Catena.

Giulia, Emilio e Cesare sono stati accolti come veri ambasciatori della Valdelsa e del territorio poggibonsese.

Nonostante il mancato successo con la parola finale, il pubblico ha apprezzato la loro intesa, la preparazione e la capacità di arrivare fino all’ultimo passaggio con un montepremi così importante.

Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima puntata, quando I Maggiolini torneranno per difendere il titolo e provare a completare l’impresa.

Reazione a Catena: chi sono I Maggiolini della Valdelsa

I Maggiolini della Valdelsa sono i nuovi campioni di Reazione a Catena.

La squadra è composta da:

Giulia Cristiani, giovane concorrente del territorio valdelsano.

Emilio Conforti, uno dei tre componenti del gruppo.

Cesare Iacoponi, che completa il trio.

I tre sono poco più che ventenni e provengono dal territorio della Valdelsa.

La loro intesa ha permesso alla squadra di distinguersi durante tutta la puntata e di raggiungere il gioco finale con un montepremi da 120.000 euro.

Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti.

Nella loro prima prova da campioni hanno risposto “Gesto”, mentre la soluzione corretta era “Gettonato”. Non hanno quindi vinto il montepremi, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.